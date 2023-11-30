https://ukraina.ru/20231130/1051590614.html

"Чтобы не было рождений новых украинцев". Эксперты и политики о будущем Украины

"Чтобы не было рождений новых украинцев". Эксперты и политики о будущем Украины - 30.11.2023 Украина.ру

"Чтобы не было рождений новых украинцев". Эксперты и политики о будущем Украины

В украинском экспертном сообществе обсуждают перспективы и последствия развития внезапно обострившихся противоречий между политической властью и военными.

2023-11-30T05:24

2023-11-30T05:24

2023-11-30T05:24

эксклюзив

сво

украина

всу

владимир зеленский

валерий залужный

политика

экономика

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При этом следует помнить, что политическую власть в стране не следует уже считать законной, отмечает экс-советник Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. Он в эфире интернет-канала Politeka напомнил, что ранее главком ВСУ Валерий Залужный охарактеризовал ситуацию на войне как "тупик".Политическое руководство должно было на это отреагировать и искать выход из тупика. "Но политическое руководство в лице Зеленского и "Слуг народа", оно хочет остаться у власти. Зеленский заявил, что выборов президента тоже не будет. И он продлил антиконституционным путем - с помощью этого так называемого Верховного Совета (Верховной Рады – Ред.) — военное положение до февраля. А выборы президента в стране должны быть в марте", - сказал эксперт.По его словам, военным положением ранее уже "уничтожили" выборы в Верховную Раду."В парламентско-президентском государстве порушили полностью Конституцию, вся биомасса в Украине промолчала про это. Потом антиконституционный орган, который уже законодательным собранием не является, продлил военное положение, чтобы не было и президентских выборов. Но это называется того — клика и захват власти. Это называется диктатура", - почеркнул Соскин.Он продолжил: "И теперь готовится тотальная мобилизация, потому что Безуглая сказала - надо на мясо отправлять каждый месяц 20 тысяч молодых украинцев, потому что более зрелого возраста уже почти всех перебили, поэтому надо перебить молодежь, чтобы уже не были созданы семьи и не было рождения новых украинцев".Тем временем в украинских СМИ появилась информация об отравлении супруги главы ГУР Буданова тяжелыми металлами. Сообщается, что отравлена была будто бы и не только она. Экс-депутат Рады, участник карательной АТО Игорь Мосийчук в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ) заявил, что его источники в ГУР подтвердили эту информацию. По мнению экс-нардепа, это было покушение на самого главу военной разведки Буданова,Кто отравил? Да конечно, это агенты Кремля, уверен Мосийчук. Правда, по его словам, в целом ситуация в стране относительно выявления этих самых "агентов Кремля" и не только, "начинает уже напоминать 37-й год": составляются списки, куда вносят всяких блогеров и журналистов, телеканалам указывают, кого нельзя пускать в эфир, кого можно критиковать, а кого нельзя.Относительно публичного выяснения отношений между военным и политическим руководством, то тут не стоит искать "агентов Кремля", поскольку "Безуглая — агент (главы ОП — Ред.) Ермака", считает Мосийчук. По его мнению, "что у Безуглой на языке, то у Ермака в голове". А цель — отвлечь внимание общества от признаний лидера фракции "Слуг" в Верховной Раде Давида Арахамии в том, что можно было остановить войну — мир в обмен на нейтралитет – да Борис Джонсон не велел.Цена такая: "сотни тысяч в могилах, территории потеряны, уничтожена экономика… все разбито, перспективы неизвестно какие".По мнению Мосийчука, этого не забудут, и продолжение следует независимо от того, случайно ли Арахамия проговорился или его кто-то попросил. После смены власти все это будет подвергнуто внимательному изучению, считает экс-нардеп.Но до смены власти еще надо дожить. Относительно наметившегося раскола между политическим руководством и военными информацию к размышлению дает украинское издание "Страна". Издание со ссылкой на журналиста Юрия Николова сообщает, что Офис президента Зеленского на прошлой неделе дал указание главам областных администраций "прекратить любое общение" с главнокомандующим ВСУ Залужным.По данным журналиста, такой приказ главам администраций отдали для того, "чтобы региональные элиты не создавали вокруг него (Залужного) никакого ажиотажа".Как отмечает лидер движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, конфликт между Зеленским и Залужным "имеет вовсе не личный, а системный характер, и в настоящий момент его преодолеть невозможно, тем более что судьба Залужного фактически уже решена".По мнению Медведчука, конфликт Зеленского с профессиональными военными неизбежен по той причине, что нынешний президент Украины ничего не смыслит в военном деле."У Гитлера тоже был конфликт с генералами, поскольку фюрер увлекался политическими целями и сам верил в свою пропаганду, а времени оценить реальность у него не оставалось. Но Гитлер был все-таки ефрейтором, имел боевой опыт, награды и ранения. Так что Зеленский — этакий недоГитлер, а потому его конфликт с военными начинает набирать силу", - написал Медведчук в своей колонке. Кроме того, отметил он, офис Зеленского не способен организовать крепкий тыл – "пока его цирк и клоуны ездят по земному шару, в стране творится такой бардак, что россиян начинают воспринимать как освободителей".Социальная сфера. Гражданам Украины стоит приготовиться к радикальному сокращению количества школ и больниц. Украинская инфраструктура была рассчитана на население в 52 миллиона граждан, столько насчитывалось в начале 90-х годов, а теперь в стране осталось то ли 25 миллионов, то ли 30 миллионов человек, считает украинский экономист Даниил Монин. Он в эфире одного из интернет-каналов предложил подумать, нужно ли стране такое количество школ, детсадов, медучреждений и т. д.Особенно, учитывая тот факт, что страна прямым ходом идет к дефолту, которого можно ожидать уже в 2024 году. По словам экономиста, в бюджете 2024 года только проценты на обслуживание долгов, которые надо выплатить, составляют 420 млрд гривен — больше, чем предусмотрено на медицину и образование.

https://ukraina.ru/20231129/1051520687.html

https://ukraina.ru/20231128/1051421628.html

https://ukraina.ru/20231127/1051352886.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, владимир зеленский, валерий залужный, политика, экономика