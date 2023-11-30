https://ukraina.ru/20231130/1051579681.html

Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру"

Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру" - 30.11.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру"

Зеленский уже не может отменить "контрнаступ", но и пойти на заморозку конфликта с Россией он не хочет. Поэтому на Западе хотят назначить его виновным в провале всей геополитической борьбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2023-11-30T04:10

2023-11-30T04:10

2023-11-30T04:10

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россия

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Ранее экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила следующее: "ВСУ сейчас не просто находятся в обороне. Российские войска намеренно истощают их по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать свои задачи другими способами".Маляр может позволить себе такие высказывания, потому что уже не является действующим сотрудником, ответственным за информационное обеспечение "контрнаступа", рассказал эксперт.Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить президента Украины Владимира Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются поменять, добавил он.Таким образом на Западе Зеленского загоняют в цугцванг. Отменить "контрнаступ до победного конца" он не может, а пойти на заморозку конфликта он не хочет, потому что для него это очень опасно, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231129/1051562810.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, анна маляр, всу, выборы, власти украины, россия, политика, война, сво