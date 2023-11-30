Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру" - 30.11.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру"
Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру" - 30.11.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру"
Зеленский уже не может отменить "контрнаступ", но и пойти на заморозку конфликта с Россией он не хочет. Поэтому на Западе хотят назначить его виновным в провале всей геополитической борьбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2023-11-30T04:10
2023-11-30T04:10
новости
украина
сша
запад
владимир зеленский
анна маляр
всу
выборы
власти украины
россия
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Ранее экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила следующее: "ВСУ сейчас не просто находятся в обороне. Российские войска намеренно истощают их по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать свои задачи другими способами".Маляр может позволить себе такие высказывания, потому что уже не является действующим сотрудником, ответственным за информационное обеспечение "контрнаступа", рассказал эксперт.Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить президента Украины Владимира Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются поменять, добавил он.Таким образом на Западе Зеленского загоняют в цугцванг. Отменить "контрнаступ до победного конца" он не может, а пойти на заморозку конфликта он не хочет, потому что для него это очень опасно, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231129/1051562810.html
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новости, украина, сша, запад, владимир зеленский, анна маляр, всу, выборы, власти украины, россия, политика, война, сво
Новости, Украина, США, Запад, Владимир Зеленский, Анна Маляр, ВСУ, выборы, власти Украины, Россия, политика, война, СВО

Эксперт объяснил, как Запад загнал Зеленского в цугцванг и заставил Маляр хитро держать "нос по ветру"

04:10 30.11.2023
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Зеленский уже не может отменить "контрнаступ", но и пойти на заморозку конфликта с Россией он не хочет. Поэтому на Западе хотят назначить его виновным в провале всей геополитической борьбы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
Ранее экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила следующее: "ВСУ сейчас не просто находятся в обороне. Российские войска намеренно истощают их по всей линии фронта, чтобы дальше реализовывать свои задачи другими способами".
Маляр может позволить себе такие высказывания, потому что уже не является действующим сотрудником, ответственным за информационное обеспечение "контрнаступа", рассказал эксперт.
Таким образом хозяева из-за океана начинают свою игру. Они хотят назначить президента Украины Владимира Зеленского виновным в провале всей геополитической борьбы с Россией. Его хотят сделать козлом отпущения и постараются поменять, добавил он.
"Маляр держит нос по ветру. И без гарантий со стороны Запада такие заявления были бы недопустимы. На Украине же военное положение. Там любая критика власти или возможностей ВСУ считается изменой. А раз головы пока что не летят, следовательно, у этих голов есть большая крыша из-за океана", - отметил Скориков.
Таким образом на Западе Зеленского загоняют в цугцванг. Отменить "контрнаступ до победного конца" он не может, а пойти на заморозку конфликта он не хочет, потому что для него это очень опасно, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Сергей Храпач интервью
Вчера, 07:48
Подполковник ФСБ Сергей Храпач об отравлении жены главы ГУР Буданова: Факты говорят, что это фейкНа Украине идет борьба за власть и будущее страны. Одна часть элиты хочет мира с Россией, другая — победного конца. Отравления жены главы и офицеров в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины прокомментировал подполковник ФСБ в запасе Сергей Храпач в интервью изданию Украина.ру
 
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