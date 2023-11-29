https://ukraina.ru/20231129/1051579103.html

Всемирный бунт украинских беженцев. Зеленский обучает их английскому языку, чтобы убедительнее просили

Всемирный бунт украинских беженцев. Зеленский обучает их английскому языку, чтобы убедительнее просили - 29.11.2023 Украина.ру

Всемирный бунт украинских беженцев. Зеленский обучает их английскому языку, чтобы убедительнее просили

Когда в прошедшем сентябре фюрер украинского народа Владимир Зеленский как бы невзначай обмолвился, что его режим для давления на коллективный Запад может использовать сотни тысяч украинцев, эмигрировавших из Украины во все стороны от войны, внимание на это обратили мало.

2023-11-29T12:38

2023-11-29T12:38

2023-11-29T12:42

мнение

украинцы

эмиграция

протесты

английский язык

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Типа мало ли что скажет персонаж, который от страха лишиться военной и финансовой помощи, что оставит его один на один с Россией, застрадал языковым недержанием.А меж тем Зеленский в эксклюзивном интервью газете The Economist предупредил вполне определенно: Западу не стоит изменять отношения к Украине, а то миллионы украинцев начнут выплескивать свое негодование в европейских столицах и городах и возможны даже бунты."Невозможно предсказать, как отреагируют миллионы украинских беженцев в европейских странах на то, что их страна будет брошена", — заявил он, подстелив соломку под угрозу: дескать, украинцы очень благодарны тем странам, которые их приняли, но если будут загнаны в угол, то это может привести к негативным последствиям и будут проблемы для Запада на его собственной территории.А после начала спецвоенной операции России по приведению Украины в адекватное состояние, украинцев за пределами родной страны – хоть пруд пруди. Например, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) 31 января 2023 года сообщило, что с февраля прошлого года в страны Европы прибыли 8 046 560 человек с Украины.По данным управления ООН, больше всего украинцев приняла Россия — 2 852 395. Вторая в списке — Польша (1 563 386), далее Германия (1 055 323), Чехия (486 133), Италия (169 306), Испания (161 012), Великобритания (158 800), Болгария (151 712), Франция (118 994), Румыния (110 901), Молдавия (108 824) и Словакия (107 199). В остальных странах число въехавших не превышает 100 тыс. Но общие цифры все равно поражают: всего с 24 февраля 2022 года по 31 января 2023 года с Украины уехало около 18,2 млн человек, почти 10 млн вернулись обратно.И нужно отметить, что в этом вопросе – работе с эмигрантами в пользу Украины – режим Зеленского справляется худо-бедно, но все равно продуктивно. Активные и озабоченный патриотизмом на деньги разных доброхотов украинцы чего только не делали в странах, их приютивших, для давления в пользу Украины: перекрывали дороги, устраивали марши, пикеты и митинги, осаждали всевозможные российские учреждения за рубежом.И вот сейчас использование украинцев-эмигрантов, похоже, выходит на новый уровень. И если в соседней Польше в знак протеста против блокировки пунктов пограничного пропуска польскими перевозчиками в Перемышле и Медике несколько десятков украинских водителей перекрыли дороги, то ничего удивительного в этом нет. Это зеркальная по сути акция: поляки блокируют работу украинских водителей, украинцы отвечают взаимностью и привлекают эмигрантов.Гораздо более фундаментально к подготовке протестующих за рубежами страны подошли в самой Украине. Там решили, с одной стороны, обучать потенциальных бунтующих попрошаек английскому языку (чтобы было понятнее, чего они хотят). А с другой – использовать уже знающих английский язык и во главе с англоговорящими политиками засылать их в разные страны. Для оказания давления на тамошних политиков и активистов, чтобы те активнее поддерживали Украину, якобы стоящую на "бруствере первого окопа в бою за общечеловеческий ценности".Именно этим, похоже, руководствовалась Верховная Рада, которая хочет узаконить обязательное изучение английского языка доблестными потомками копателей Черного моря в Украине – холуи-просители должны знать язык просьб и протестов. Мол, негоже жителям украинских "джунглей" обращаться в "цветущий сад" на "ридний та соловьиний мови" (родном и соловьином языке) и выпрашивать или требовать что-нибудь похавать, малеха выпить или чем-нибудь повоевать, чтобы "Путина победить". А вот на английском, даже ломанном, -- в самый раз.Украинский парламент действительно 22 ноября сего года принял в первом чтении законопроект о применении английского языка в стране. Документ предусматривает официальное закрепление статуса английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Определяет категории должностей, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Нормирует особенностей применения языка в работе органов государственной власти, органов местного самоуправления, подразделений экстренной помощи населению, во время пересечения госграницы в сферах образования, транспорта, здравоохранения.Чтобы, значит, "спикали" и понимали, что говорят, на всех уровнях, а то, как недавно пожаловался уже продвинутый холуй-англоман и премьер по совместительству Денис Шмыгаль, около половины граждан страны совсем не владеют английским языком, и по этому поводу совершенно невозможно подкрепить свои просьбы и мольбы массовым народным лингвистически грамотным народным волеизъявлением.Этому прорыву в англоманский мир страшно обрадовался депутат парламента от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ПЕС) Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), который еще лет десять назад также страстно топил за русский язык, а после госпереворота, что твоя Ирина Фарион, вдруг почувствовал, что сидит на коленках Степана Бандеры и может говорить только по-украински. Он-то и рассказал и об очередном "здобутке" (достижении) парламентариев на пути к вершинам европейского просвещенного дна. И об инициативе его политических конкурентов.Бедный оборотень Алексей, который первым радостно приветствовал решение Рады об английском языке, даже не подозревал, как его на кривой козе с этим языком и объедут ближайшие и люто ненавидимые политические конкуренты из "Слуги народа", партии президента Владимира Зеленского, которого Алексей искренне презирает и завидует, но периодически перед ним лизоблюдствует. По многолетней привычке именно матерого оборотня.Так вот "слуги", пользуясь знанием английского языка, полученным на различных грантоедческих курсах, взяли, да и объехали "собак Порошенко" из его ПЕСа по части организованного попрошайничества, как они говорят, "на тэрэнах Гамэрыки" (на земле Америки).По возмущенной информации Гончаренко, "все "слуги народа", знающие английский язык собираются в США". Зачем? А очень просто: "Выезжать должны на этой неделе. Часть будет в Вашингтоне. Часть поедет по штатам общаться с местными конгрессменами и убеждать в необходимости поддерживать Украину. В принципе, это то, о чем я говорю уже второй год. Это очень важно", -- разъяснил Гончаренко.При этом, он, конечно, набросился на власть за то, что его, записного и как бы англоговорящего оппозиционера-порошенковца, не взяли с собой. Но главным образом -- за то, что уже опоздали с инициативой. Потому что, во-первых, нет единства в украинских рядах, а "в США всегда (!) ценят, чтобы была власть и оппозиция, тогда они понимают, что это общая позиция всей страны". Кроме того, "конгрессы отдельных штатов работают всего несколько месяцев в году в первом полугодии. То есть, сейчас там нельзя будет выступить перед всеми членами. Будут ситуативные встречи". А этого может оказаться мало.Во-вторых, стал высмеивать тех, кто едет, как лохов подзаборных и неумех, а не народных представителей, которые понимают, зачем едут в США. "Возьмите хоть эту Устинову (Александру, нардепа из грантоедческой партии "Голос", которая сидит на подсосе у Джорджа Сороса. – Авт.) с собой. Из нее такая же оппозиция, как из меня человек, который понимает, что такое чиназес (на молодежном сленге -- что-либо яркое, позитивное, крутое, вызывающее восхищение и радость. – Авт.). Но хоть как-то. Хоть для проформы. Ну и последнее: это уже так поздно делать. Вся волна прошла и сейчас ее поднять будет очень сложно. Если бы ОП (Офис президента - ред.) не занимались херней, а отправили депутатов год назад — результат был бы намного лучше. Вот так у нас все через одно место", -- резюмировал Гончаренко.И с ним не согласится трудно: по части знания "этого места" -- как его обхаживать ради приемлемого результата Гончаренко равных еще искать и искать…Но все не так и смешно, если учесть то, ради чего депутаты так массово засобирались в США. Они едут туда давить на тамошних конгрессменов и сенаторов, чтобы те не отказывались от помощи Украине при принятии госбюджета США на будущий год. Это типичная практика украинских попрошаек и грантоедов-нахлебников – если в какой-то стране им что-то нужно, они посылают туда просителей, и те занимаются там "народным лоббизмом". То есть хотят по всем местам и подворотням рассказывают о тяжкой доле Украины, которая загибается без денег (оружия, памперсов, масок, презервативов, туалетной бумаги и т. д. – нужное подчеркнуть).А американская администрация президента Джо Байдена еще в прошедшем октябре направила в Конгресс США запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю. С параллельным выделением средств для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около 106 млрд долл.Однако дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. И уже приняли два временных бюджета без указанной помощи. Подсадили, значит, "нэньку" на глубокий и страшный подсос в страшном же ожидании. Более того, республиканцы Палаты представителей разделили помощь Украине и Израилю, после чего Сенат США одобрил законопроект о финансировании правительства без помощи Украине.Все должно решиться в начала декабря, но если не решится, то уже в январе, потом в начале февраля 2024 года. А все это время украинские патриоты, русофобы и, как выясняется теперь, англофилы, будут находиться в режиме жесткой экономии. Потому как много обещавшая Европа тоже свою финансовую лямку помощи Украине тянет из рук вон плохо.Однако, хотя до конца прогнуться и выпросить нужное украинцам пока не удалось, изучением английского языка и готовностью на нем служить "белым господам" из США (даже черному министру обороны Ллойду Остину) можно угодить. И просителям все же что-то может обломиться. Спикер Палаты представителей Майкл Джонсон высказал предположение, что американский Конгресс все же одобрит предоставление дополнительной помощи Украине к Рождеству. Хоть что-то, хоть мелочь для поддержания штанов и на фронте, и в тылу (вся бюджетная сфера Украины уже живет за счет американских подачек). "Мы понимаем необходимость оказания помощи Украине", -- подчеркнул спикер-однофамилец британского лохматого Джонсона.И знаете, почему? Потому что США, мол, не могут "разрешить Путину пройти маршем через Европу". То есть что укр-копатель моря, что американский конгрессмен, а ума палаты нет ни у того, ни у другого.Однако и это еще не все: проси не проси, а у американцев при выделении денег могут сработать и другие мотивы: во-первых, тот же Джонсон увязывает помощь Украине с ужесточением политики власти в отношении мексиканской границы, против чего выступает администрация Байдена.Во-вторых, по словам Джонсона, помощь Израилю в настоящее время является главным приоритетом для США, а помощь Украине – "еще одним приоритетом".Следовательно, если денег не будет на мексиканскую границу и Израилю, то и Украине ничего не перепадет. Но ребята хоть по Штатам пошляются. Может, и работенку где себе присмотрят -- Россия-то не собирается сворачивать СВО и хочет полного выполнения ее задач. А значит, у неонацистов остается три пути – либо на кладбище в борьбе за "нэньку", либо в эмиграцию, либо в тюрьму, где совсем другой язык понадобится – русский. Или "феня", но на основе русского…

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мнение, украинцы, эмиграция, протесты, английский язык