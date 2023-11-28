https://ukraina.ru/20231128/1051543246.html

Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на Украине

Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на Украине - 28.11.2023 Украина.ру

Экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров о том, кто отравил жену Буданова и офицеров ГУР на Украине

Создатель компании "Интернет-розыск", экс-сотрудник спецслужб России Игорь Бедеров объяснил изданию Украина.ру, кто виноват в отравлении членов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины и жены главы ведомства Кирилла Буданова.

2023-11-28T19:05

2023-11-28T19:05

2023-11-28T19:05

интервью

отравление

главное управление разведки украины (гур)

кирилл буданов

жена

украина

всу

сбу

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Представитель ГУР Минобороны Украины 28 ноября подтвердил отравление нескольких сотрудников и жены главы ведомства. До этого из интервью Буданова было известно, что после его тяжелого ранения, полученного в результате ракетного удара по зданию ГУР, его жена вместе с ним проживала в бункере и почти все время находилась в его кабинете.— Игорь Сергеевич, что произошло в бункере Буданова? Это война Службы безопасности Украины (СБУ) и ГУР за власть? Ведь поверить в то, что в святая святых украинской разведки проникли наши диверсанты, невозможно.— Давайте исходить из того, что к какой бы то ни было войне это имеет мало отношения.Мы понимаем, что все прямые финансовые потоки, полученные от перепродажи вооружений и так далее, проходят через Кирилла Буданова и через главкома ВСУ Валерия Залужного. Они не особо оседают в руках политической власти, и поэтому в Украине образуется несколько центров силы.Это административная сила — чиновники, СБУ, военные, иностранные организации и связанные с ними украинские ассоциации, предприятия, органы, которые призваны осуществлять прозрачность на территории Украины.Как я упомянул, многие игроки, которые были связаны с администрацией и с военными, сейчас начали заявлять 1о своих больших политических амбициях. Сегодня на Украине велик риск скатывания страны в какую-то хунту.Поэтому данный случай, по моему мнению, следует рассматривать как некую угрозу посягательства на политическую власть и распределение финансовых потоков на Украине — то есть посягательство на фактическое управление страной.— Жену Буданова и офицеров ГУР Минобороны Украины хотели погубить или пока только припугнуть, раз все живы?— Пока это только "пугалка", я думаю.— Кто мог стоять за всей этой историей как физическое лицо?— Мои знакомые журналисты высказали следующую версию, которая мне также импонирует.Вооруженные силы Украины (ВСУ) закупали продукты у компании "Гранд Консалт". Эта фирма принадлежит скандально известной бизнесменше Татьяне Глиняной, получившей тендеры на несколько миллиардов гривен. Вполне возможно, что за всей этой историей стоит именно эта дама.Кстати, по данным украинской прессы, эта женщина планировала закупать для ВСУ яйца по 17 гривен (42 рубля) за штуку через другое подконтрольное юрлицо.Вы же понимаете, что у всех этих центров силы есть свои прикормленные бизнесмены, через которых выводятся и обналичиваются деньги, делаются закупки, производятся "распилы" и всё прочее. Поэтому такие дельцы зачастую являются различными заказчиками или исполнителями своеобразных акций, в том числе по устрашению и влиянию [на политиков или военных].

https://ukraina.ru/20221118/1040955323.html

https://ukraina.ru/20231128/1051528421.html

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2023

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, отравление, главное управление разведки украины (гур), кирилл буданов, жена, украина, всу, сбу