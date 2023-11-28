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Украина: безумие и страх шута, безумие и страх свиты

Украина: безумие и страх шута, безумие и страх свиты - 28.11.2023 Украина.ру

Украина: безумие и страх шута, безумие и страх свиты

Даже раньше, чем обычно в наше время, стало известно о том, как были сорваны прошлогодние переговоры между Россией и Украиной о мироном урегулировании конфликта. Прошло почти полтора года и вот один из участников этих переговоров "вскрыл карты", сообщив как и кто ввергнул Украину в дальнейшее кровопролитие

2023-11-28T13:12

2023-11-28T13:12

2023-11-28T13:12

мнения

украина

владимир зеленский

верховная рада

давид арахамия

слуга народа

сво

россия

борис джонсон

алексей арестович

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Сначала тень Зеленского в Верховной Раде, они и вправду очень похожи, глава парламентской фракции "Слуга народа", Давид Арахамия в интервью звезде украинского телеканала "1+1" Наталье Мосейчук, знатной русофобке, то желавшей всем россиянкам овдоветь, то ещё задолго до начала СВО, хвалившей на камеру украинских деток, мечтавших "искоренить мировое зло - убив президента России", или что-то подобное, извещает просвещённую публику, что исполнявший тогда обязанности премьера Британии Борис Джонсон весной 2022-го, приехав в Киев, сказал Зеленскому: "Мы вообще не будем с ними (Россией и Путиным – примечание автора) ничего подписывать. И давайте будем просто воевать", - похоронив тем самым уже согласованный с украинской делегацией и скреплённый личной подписью Давида Арахамия в Стамбуле проект договора о возможном мире."Давайте будем просто воевать" обошлось украинскому народу, по разным оценкам, до двухсот тысяч убитых только в этом году, и до полумиллиона безвозвратных потерь искалеченными и убитыми за всё время. 26.11.2023 г украинский телеканал "1+1", где работает Мосейчук, в бегущей строке сообщил о потери 1 126 652 военнослужащих. Через несколько часов информация была отозвана.То экс-советник офиса президента, ныне рядовой лондонец, Алексей Арестович*, прямым текстом заявит у себя телеграме о неизбежном поражении оставляемого, ужас-ужас, один на один с Москвой Киева. "А наше руководство своей тупостью и коррупцией дало множество формальных и неформальных поводов нас кинуть, по сути обеспечив надежный набор аргументов Большому Западу для оправдания этого кидка", - напишет известный, хоть и уволенный, идеолог режима Зе.И польский Дуда трубку не берёт. И на кровавую годовщину Майдана в Киев приехали только глава Европейского совета Шарль Мишель с президентом малой Румынии, т.е. Молдавии, Майей Санду и министром обороны ФРГ Борисом Писториусом. Байден не позвонил. Друг Макрон слился."Зеленский, не находя места, бродил по опустевшим палатам, – шаги его были тяжелы, руки сжаты под грудью. Лучше открытый бой, восстание, резня, чем эта умирающая тишина во дворце. Как сон из памяти – уходила власть, уходила жизнь...", - мог бы написать о кровавом фюрере Украины Алексей Толстой, будь он жив, но он написал это раньше о царевне Софье.Чтобы разобраться в мотивах поведения киевского клубка гиен, ведь Арахамия и Арестович - плоть от плоти киевских нобилей, уж какие там нобили есть, стоит вернуться к вопросу о природе украинской власти. Шут на троне вещь ужасная. Шут не говорит правды. Главная задача шута, его единственное предназначение – нравиться властелину. Если шут не нравится, его выбрасывают на помойку, словно сломанную куклу.Актёр Рональд Рейган, став в 1966-м губернатором Калифорнии, а 1981-м 40-м президентом США, смог перешагнуть своё актёрство и желание нравится любой ценой. По итогам восьми лет его правления ВВП США рос по 3,85% в год, инфляция с 12,5 % в 1980 упала до 4,5 % в 1988, уровень безработицы с 7,5 % до 5,3 %, Америка создала в это время 18 млн рабочих мест. С начала СВО, по очень консервативным подсчётам, население Украины сократилось с 37,6 до 29 млн. В таком темпе Украины осталось на шесть, максимум семь лет.Зеленский любил нравиться всю свою жизнь. Любил и умел. Товарищам. Чете Масляковых и публике КВН. Затем более широкому российскому зрителю. Украинскому. Латвийскому. Казахскому. "10 000 долларов за москаля" (это была цена которую объявлял олигарх Коломойский) - Коломойскому он тоже хотел понравиться и понравился. Сериал Зе про "слугу народа" также история про нравиться. И вот "рабочий паренёк", почти юрист, из Кривого Рога дошёл до вершин дна – получив возможность нравится американской администрации.Вашингтон на мякине не проведёшь. Там любят покупать за фантики реальные ценности. В случае Зе предлагались деньги в обмен на владение землёй Украины и кровь его избирателей. Больше украинской крови – больше "любви" хозяина. И Владимир, и Алексей, и Давид, и многие, многие, весь страшный Квартал, заняв кабинеты и государственные должности продолжили нравиться. "Мы нравимся. О нас много пишут. За это нам дают много денег". Люди всю жизнь ментально работали за гонорар, создавая эмоцию. Рассмешил – получил. Испугал – получил. Ничего другого они просто не умеют.Два шута древнего Рима – актёр и танцовщик – сидели на троне. Нарицательными вышли их имена: Калигула и Нерон. Нерона, помимо трёх шестерок, литература наградила сентенцией: "какой артист погибает", Калигуле приписывают сакраментальное: "пусть ненавидят лишь бы боялись". Обоих закололи.Сегодня Арахамия врёт почтенной публике посредничеством Мосейчук, что не собирался договариваться и ничего не подписывал с Москвой. Он создаёт из себя значимость, мистера непреклонность. Тут стоит напомнить, что в октябре 2023-го в интервью Берлинер Цайтунг (Berliner Zeitung) экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер заявил, что в 2022 году именно из Киева к нему поступила просьба выступить посредником между Россией и Украиной. Одним из своих собеседников с украинской стороны он назвал нынешнего министра обороны Рустема Умерова.Понимая, как устроена киевская власть, как она покупается, перекупается и продаётся, как следит друг за другом, балансируется и т.д., очевидно, что о содержании переговоров знали и Арестович, и Арахамия. И секретарь СНБО Данилов. И долго перечислять кто ещё. А содержание, на страхе и панике, весной 2022-го согласовывал Зеленский.Напомним платформу Шрёдера. Она очень проста. Крым – российский. Широкая автономия Донбасса. Отказ от вступления в НАТО. Отмена всех законов ущемляющих русский язык. Удивительным образом пункты плана Герхарда Фрицевича совпадают с посылами предвыборной компании "президента мира" 2019-го года рождения - Зеленского. Этими обещаниями Зеленский понравился избирателю, а затем решил начать нравится другим. Тем у кого больше власти и денег. Заискивать перед сильным для шута, команды шута – норма.Но сегодня, в начале зимы 2023-го, в киевской своре что-то пошло не так. Их добрый хозяин оказался не столь могущественным властелином, как считали, каждый по-своему, те же Арестович, Арахамия, Залужный, Зеленский – нужное подчеркнуть.Щедрый Хозяин может разлюбить бедного Голлума**. Хозяин перестанет делиться с ним оружием и деньгами. Лишит его кольца всевластья. И что будет тогда? Неужели Голлум умрёт?Никто из них, разумеется, не хочет умирать. Как кричала вслед д Артаньяну миледи: "Я ещё слишком молода, чтобы умирать!". Они все полагают себя слишком молодыми. Однако, законы жанра суровы. Как бы не рассказывали нам о модернизме, постмодернизме и даже о метамодернизме, в ходу по-прежнему евангельские и ветхозаветные сюжеты. Они будоражат кровь, движут историей и людьми. И если Каин убил Авеля, кровь брата на нём. И если Иуда предал Христа, получив тридцать сребреников, то участь его решена.Хозяин держит на плаву Зеленского лишь по причине его способности мобилизовать и отправить умирать на фронт ещё полмиллиона человек. Чтобы это сделать, помимо иностранной военной помощи, а к концу 2023-го цифра с начала СВО приблизится к $200 млрд, дяде Сэму потребуется восполнить дефицит украинского бюджета следующего года в $35,1 млрд, что равняется 20% ВВП, оставшейся под управлением режима территории. Как только способность Зеленского и его команды мобилизовывать людей и держать фронт будет утеряна, одно из двух, надобность в шуте и команде у хозяина исчезнет. Останки Украины окажутся слишком тяжелы для его рук, а всесильное око обратит взор в другую сторону. Ближний Восток, Тайвань, гражданская война в Германии, да мало ли в мире вкусного? Вот и нервничают Арестович с Арахамией. Булькает гноем Данилов. Играет в оппозицию Залужный.Следует и понять, и почувствовать: происходящее на Украине - подлинная трагедия. Украинский избиратель, русские в большинстве своём люди, окончательно перестал быть субъектом политической конструкции, превратившись для власти в бессловесную скотину, ресурс, нефть. Времена Речи Посполитой вернулись."Польское право предоставляло владельцам безусловную власть над подданными; не только не было никаких правил, которые бы определяли отношения подчиненности крестьянина, но помещик мог, по произволу, казнить его смертью, не давая никому отчета...Даже всякий шляхтич, убивший простолюдина, вовсе ему не принадлежащего, чаще всего оставался без наказания, потому что для обвинения его требовались такие условия, какие редко могли встретиться...Во всякой стране совершаются преступления и злодеяния, но нигде они так часто не оставались безнаказанными, как в Польше, где убийца и разбойник мог всегда быть цел и невредим, если только у него были сильные покровители", - писал "заукраинский", да нет, просто хороший русский историк Костомаров об Украине 16 и 17 веков. Что изменилось?Зеленский, Арестович*, Арахамия и все, все, все они, помимо животного инстинкта - спасти собственную шкуру любой ценой, разве иначе ведут себя по отношению к украинскому народу? Также как вели себя европейские переселенцы Америки по отношению к индейцам: или они, или мы. Пусть лучше умрут они, обеспечив наше безбедное существование.Зеленский и Ко - абсолютные ментальные европейцы. Люди без нации, вне исторической и любой памяти. Без совести. Совесть слишком архаична, чтобы выживать в их мире. Поэтому, вся банда бесславно сдохнет, ибо такова воля Его.Когда же мы освободим Украину от бандерья и их спонсоров, пройдёт совсем немного времени, как на родину, вернётся более половины, сбежавших в Европу. Случится новый неформальный плебисцит относительно "европейского выбора". После пережитого более патриотической земли, чем будущая Украина, готовой костьми лечь за территориальную целостность державы Российской, не приемлющей местечковый национализм, найти будет трудно. Скорее всего невозможно. Мы это уже проходили. В Чечне.* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга** Персонаж Джона Толкина из трилогии "Властелин колец", убийца родного брата.

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