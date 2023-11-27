В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана - 27.11.2023 Украина.ру
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В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана
В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана - 27.11.2023 Украина.ру
В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана
Около 400 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за непрекращающегося урагана, сообщили в крымском государственном предприятии "Крымэнерго"
2023-11-27T13:03
2023-11-27T13:03
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крым
электроэнергия
электричество
шторм
непогода
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В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Небывалой силы ветер, дождь со снегом стали причиной технологических нарушений на энергообъектах.С утра аварии в сетях устраняют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады (558 человек), привлечено 215 единиц техники (автовышки, тягачи, электролаборатории и прочая спецтехника повышенной проходимости). Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 01:00 без энергоснабжения находились около 499 400 человек. В ночное время для устранения последствий непогоды была привлечена 81 бригада ГУП РК "Крымэнерго" (203 работника).Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
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новости, россия, крым, электроэнергия, электричество, шторм, непогода
Новости, Россия, Крым, электроэнергия, электричество, шторм, непогода

В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана

13:03 27.11.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПоследствия стихийного бедствия в Крыму
Последствия стихийного бедствия в Крыму - РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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Около 400 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за непрекращающегося урагана, сообщили в крымском государственном предприятии "Крымэнерго"
В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Небывалой силы ветер, дождь со снегом стали причиной технологических нарушений на энергообъектах.

"По состоянию на 8:00 без электричества остаются около 400 000 человек. Из-за непрекращающегося урагана часть сетей была повреждена повторно. Поваленные деревья затрудняют доступ к неисправным объектам энергетики", - говорится в сообщении.

С утра аварии в сетях устраняют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады (558 человек), привлечено 215 единиц техники (автовышки, тягачи, электролаборатории и прочая спецтехника повышенной проходимости).
Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки.
В ведомстве сообщили, что по состоянию на 01:00 без энергоснабжения находились около 499 400 человек. В ночное время для устранения последствий непогоды была привлечена 81 бригада ГУП РК "Крымэнерго" (203 работника).
Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
11:44
Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в КрымуРежим чрезвычайной ситуации введён в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды, написал глава Крыма Сергей Аксёнов 27 ноября в своём телеграм-канале
 
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