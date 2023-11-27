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В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана

В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана - 27.11.2023 Украина.ру

В Крыму 400 тысяч человек остались без света из-за урагана

Около 400 тысяч человек остаются без электроэнергии из-за непрекращающегося урагана, сообщили в крымском государственном предприятии "Крымэнерго"

2023-11-27T13:03

2023-11-27T13:03

2023-11-27T13:03

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В Крыму продолжает действовать штормовое предупреждение. Небывалой силы ветер, дождь со снегом стали причиной технологических нарушений на энергообъектах.С утра аварии в сетях устраняют 183 аварийно-восстановительные и оперативно-выездные бригады (558 человек), привлечено 215 единиц техники (автовышки, тягачи, электролаборатории и прочая спецтехника повышенной проходимости). Энергетики в первую очередь устраняют повреждения на высоковольтных линиях и запитывают социальные объекты, при необходимости используя генераторные установки. В ведомстве сообщили, что по состоянию на 01:00 без энергоснабжения находились около 499 400 человек. В ночное время для устранения последствий непогоды была привлечена 81 бригада ГУП РК "Крымэнерго" (203 работника).Глава Крыма Сергей Аксёнов объявил о введении режима ЧС в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды. Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.

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новости, россия, крым, электроэнергия, электричество, шторм, непогода