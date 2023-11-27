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Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму

Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму - 27.11.2023 Украина.ру

Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму

Режим чрезвычайной ситуации введён в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды, написал глава Крыма Сергей Аксёнов 27 ноября в своём телеграм-канале

2023-11-27T11:44

2023-11-27T11:44

2023-11-27T11:44

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Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.

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