Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму - 27.11.2023 Украина.ру
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Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму
Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму - 27.11.2023 Украина.ру
Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму
Режим чрезвычайной ситуации введён в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды, написал глава Крыма Сергей Аксёнов 27 ноября в своём телеграм-канале
2023-11-27T11:44
2023-11-27T11:44
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Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
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новости, россия, крым, сергей аксенов, режим чс, режим чс, непогода, шторм, шторм
Новости, Россия, Крым, Сергей Аксенов, режим ЧС, режим ЧС, непогода, шторм, шторм

Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму

11:44 27.11.2023
 
© vk.com / Михаил Развожаев
- РИА Новости, 1920, 27.11.2023
© vk.com / Михаил Развожаев
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Режим чрезвычайной ситуации введён в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды, написал глава Крыма Сергей Аксёнов 27 ноября в своём телеграм-канале
"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", - сообщил Аксёнов.
Средиземноморский циклон принес в Крым штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы. Многие населённые пункты обесточены, повалено множество деревьев, есть повреждения газопроводов. На Чёрном море сильный шторм, волнами заливает прибрежные районы Евпатории.
Советник главы республики Олег Крючков сообщил, что предположительно в селе Морское под Судаком трагически погиб один человек.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале сообщил, что из-за удара стихии три человека в Севастополе получили травмы, они госпитализированы.
В Севастополе из-за штормовой погоды понедельник объявлен нерабочим днем для работников образования, культуры и спорта, в Крыму выходной объявлен для всех. Из-за затопления музея-аквариума Севастополя погибли более 500 морских животных.
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