Аксёнов из-за непогоды объявил режим ЧС в Крыму
© vk.com / Михаил Развожаев
© vk.com / Михаил Развожаев
Режим чрезвычайной ситуации введён в ряде муниципальных образований Крыма из-за непогоды, написал глава Крыма Сергей Аксёнов 27 ноября в своём телеграм-канале
"В связи с нарушением жизнедеятельности населения, возникшем в результате прохождения неблагоприятных погодных условий, принято решение о введении режима ЧС на территории определенных муниципальных образований в Республике Крым", - сообщил Аксёнов.
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