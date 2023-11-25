"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США - 25.11.2023 Украина.ру
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"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США
"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США - 25.11.2023 Украина.ру
"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США
В организации украинского наступления принимала участие военная и политическая верхушка Киева и власти США. Поэтому здесь должна быть коллективная ответственность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
2023-11-25T05:40
2023-11-25T05:40
новости
украина
валерий залужный
владимир зеленский
провал
контрнаступление
сша
провалы
киев
конфликт
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Окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается ослабить военное руководство Украины путем переназначения различных помощников главкома ВСУ Валерия Залужного. Это говорит о том, что конфликт между ними действительно серьезный, рассказал журналист.Пока неизвестно, во что выльется это противостояние, учитывая фактор внешнего регулятора в лице США. Но в ходе дискуссии о том, кто виноват в провале "контрнаступа" был отмечен интересный момент, добавил он.В провале украинского "контрнатупа" проиграли все. Потому что в его организации участвовали и украинские политики, и военные, и власти США. И за него должна быть коллективная ответственность, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html
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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, провал, контрнаступление, сша, провалы, киев, конфликт
Новости, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, провал, контрнаступление, США, провалы, Киев, конфликт

"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США

05:40 25.11.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ганна МалярЗеленский Ермак Залужный
Зеленский Ермак Залужный - РИА Новости, 1920, 25.11.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Ганна Маляр
Читать в
В организации украинского наступления принимала участие военная и политическая верхушка Киева и власти США. Поэтому здесь должна быть коллективная ответственность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается ослабить военное руководство Украины путем переназначения различных помощников главкома ВСУ Валерия Залужного. Это говорит о том, что конфликт между ними действительно серьезный, рассказал журналист.
Пока неизвестно, во что выльется это противостояние, учитывая фактор внешнего регулятора в лице США. Но в ходе дискуссии о том, кто виноват в провале "контрнаступа" был отмечен интересный момент, добавил он.
"Зеленский пытался свалить вину на Залужного. Залужный вроде как отмалчивался, но намекал, что не только в нем проблема. И на США они пытались ответственность переложить, потому что ленд-лиз не заработал так, как надо", - подчеркнул Скоробогатый.
В провале украинского "контрнатупа" проиграли все. Потому что в его организации участвовали и украинские политики, и военные, и власти США. И за него должна быть коллективная ответственность, указал собеседник Украина.ру.
Полный текст можно прочитать здесь
Александр Дугин интервью - РИА Новости, 1920, 23.11.2023
23 ноября, 05:24
Александр Дугин: В Авдеевке, в Херсоне, под Бахмутом мы ежедневно сражаемся с дьяволом Мы увлеклись материалистическими атеистическими идеями Запада и поэтому все разрушили, считает философ, политолог и социолог Александр Дугин. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру. Также он поделился с изданием Украина.ру мыслями о том, какой должна стать Россия после победы на Украине
 
НовостиУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийпровалконтрнаступлениеСШАпровалыКиевконфликт
 
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