https://ukraina.ru/20231125/1051315981.html

"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США

"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США - 25.11.2023 Украина.ру

"Ленд-лиз не заработал": эксперт рассказал, как Зеленский свалил провал "контрнаступа" на Залужного и США

В организации украинского наступления принимала участие военная и политическая верхушка Киева и власти США. Поэтому здесь должна быть коллективная ответственность. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2023-11-25T05:40

2023-11-25T05:40

2023-11-25T05:40

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Окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается ослабить военное руководство Украины путем переназначения различных помощников главкома ВСУ Валерия Залужного. Это говорит о том, что конфликт между ними действительно серьезный, рассказал журналист.Пока неизвестно, во что выльется это противостояние, учитывая фактор внешнего регулятора в лице США. Но в ходе дискуссии о том, кто виноват в провале "контрнаступа" был отмечен интересный момент, добавил он.В провале украинского "контрнатупа" проиграли все. Потому что в его организации участвовали и украинские политики, и военные, и власти США. И за него должна быть коллективная ответственность, указал собеседник Украина.ру.Полный текст можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231123/1051244793.html

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новости, украина, валерий залужный, владимир зеленский, провал, контрнаступление, сша, провалы, киев, конфликт