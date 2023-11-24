https://ukraina.ru/20231124/1051324012.html

Сложная Ставка. Итоги 24 ноября на Украине

Сложная Ставка. Итоги 24 ноября на Украине - 24.11.2023 Украина.ру

Сложная Ставка. Итоги 24 ноября на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о проведении сложного заседания Ставки верховного главнокомандующего

2023-11-24T18:50

2023-11-24T18:50

2023-11-24T18:50

хроники

эксклюзив

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О том, что обсуждалось на заседании Ставки Зеленский написал в своём телеграм-канале."Ставка. Сложные вопросы: мобилизация, демобилизация, ТЦК, ВВК, ротация, срочники. Доклады министра обороны Умерова, главкома Залужного, начальника Генштаба Шапталы, министра здравоохранения Ляшко, главы МВД Клименко, министра иностранных дел Кулебы, директора ГБР Сухачёва и первого заместителя министра обороны Павлюка. Поручил их ведомствам подготовить комплексные решения", - отметил Зеленский.Ранее в этот же день популярный на Украине телеграм-канал "Резидент" сообщил о разногласиях между политическим и военным руководством страны."Наши источники в Генштабе рассказали, что ситуация вокруг Авдеевки развивается по пути Бахмута (Артёмовска — Ред.) и с точки зрения потерь, и с точки зрения их бессмысленности. И там, и там обороняются до последнего, бросают все новые резервы по указанию Банковой, а военное командование не имеет влияния на ситуацию. Мнение Залужного игнорируется, а ставка стала политическим инструментом Офиса президента", - отмечалось в публикации.Другой популярный телеграм-канал - "ЗеРада" - отметил, что потери ВСУ в Авдеевке наносят ущерб всей линии обороны."Потери в Бахмуте (Артёмовске — Ред.) угробили контрнаступление, потери же в Авдеевке нанесут и уже наносят непоправимый ущерб всей линии обороны – силы нужны на других направлениях. Солдаты продолжают гибнуть ради личных амбиций Зеленского, который не хочет слушать Залужного и продолжает рассказывать всем о границах 1991 года", - указывалось в публикации канала.Ранее этот же канал указал на ряд совпадений в последние дни, что позволяет предположить, что "что-то затевается"."За последние 1,5 месяца для Украины ясно и понятно, что денег в необходимом количестве не будет и поставки вооружений становятся совершенно смешными. И дальше будет только хуже. Но, власть это не смущает и риторика не меняется. Более того, есть стойкое ощущение - что-то затевается! Давайте посмотрим на цепочку последних событий: 13-14 ноября Андрей Ермак встречался в Вашингтоне с Энтони Блинкеном и помощниками по нацбезопасности лидеров Франции, Германии и Великобритании. 14 ноября компания VEON назначила бывшего директора ЦРУ и бывшего Госсекретаря США Майка Помпео в совет директоров "Киевстар". 15 ноября директор ЦРУ Уильям Бернс в Киеве. 16 ноября - встреча Зеленского со спецпредставителем президента США по Украине Пенни Прицкер. 16 ноября свой первый визит экс-премьер Великобритании, а теперь Министр иностранных дел Дэвид Кэмерон совершает в Киев, уже на третий день после назначения 13 ноября, показав приоритеты. Затем отправился в Одессу, на встречу с главкомом ВМФ Украины ( с какого перепуга?), затем - в Кишинев. После чего уже Майя Санду метнулась в Украину. 20 ноября Министр обороны США Ллойд Остин в Киеве. 21 ноября помимо Санду, в Киеве побывали министр обороны Германии Борис Писториус и Шарль Мишель, глава Европейского совета. 21 ноября началась прямо облава обысков у депутатов: Владимира Козака ("Слуга народа"), Сергея Лабазюка ("За будущее"), задержан Андрей Одарченко ("Слуга народа"; якобы он пытался подкупить главу Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафу Найема)", - отмечалось в публикации.По мнению авторов всё это выглядит как связанная цепь событий."Какие провокационные действия могут быть предприняты сейчас, когда столь явно обозначились тенденции на "украинские перемены", негативный тренд на фронтах и перспективы сворачивания военного конфликта? Где будет провокация? В Киеве? На Чёрном море? В Приднестровье? А может в Молдавии? По нашей информации резко активизировалась работа с британской разведкой по линии возможных сценариев кейса ПМР. Похоже начались переговоры Санду с Зеленским о сроках и форматах возможной военной кампании ВСУ в Приднестровье", - указывали авторы канала.Тем временем на Украине и за её пределами всё громче начинают говорить о необходимости перемирия.Так, агентство Bloomberg со ссылкой на ряд социологических исследований на Украине, что всё больше украинцев "приходят к мысли, что территориальные уступки России могут стать неизбежной ценой за мир".Также источники агентства сообщили о том, что активизировать поставки вооружений Украине могли бы успехи в военных действиях, однако из-за провального летнего контрнаступления давление на Зеленского усилилось.Кроме того, по данным Bloomberg, несмотря на публичную поддержку Украины, в частном порядке многие западные чиновники выражают скептицизм относительно её перспектив в в боевых действиях, поскольку поставки оружия замедлились, а финансовая помощь со стороны США была приостановлена.Другими проблемами Украины агентство Bloomberg назвало похолодание, острую нехватку боеприпасов и численного состава ВСУ.Примечательно, что знакомые с планами Кабмина Украины источники агентства сообщили, что снижение интереса к теме Украины на Западе наблюдалось ещё до войны на Ближнем Востоке. Теперь, по их словам, Украине необходимо показать прогресс на поле боя до выборов президента США.В то же время, уменьшение объёмов помощи со стороны Запада может заставить Зеленского вступить в мирные переговоры с Россией.В тот же день, 24 ноября немецкое издание Bild сообщило, США и Германия намерены заставить Украину начать переговоры с Россией. Об этом изданию сообщили источники в правительственных кругах Германии."Зеленский должен сам прийти к пониманию того, что так дальше продолжаться не может. Без всяких подсказок извне. Он должен по собственной воле обратиться к своему народу и объяснить, что переговоры необходимы", - рассказал один из источников.Для этого предлагают сокращать поставки военной помощи до таких объёмов, что украинские формирования смогут только обороняться, но не наступать.В то же время, Украину хотят поставить в "стратегически выгодную переговорную позицию"."Белый дом и канцелярия координируют этот вопрос", — сообщили источники.Как Украина станет в "стратегически выгодную переговорную позицию" при ограничении поставок вооружения, не сообщалось.В то же время, есть ряд признаков, свидетельствующих о том, что в украинском обществе устали от боевых действий. Так, в стране прошли митинги за демобилизацию тех бойцов, которые находятся на фронте. Одновременно в обществе ширится недовольство ужесточающейся мобилизацией.

https://ukraina.ru/20231124/1051307973.html

https://ukraina.ru/20231124/1051303432.html

https://ukraina.ru/20231123/1051292857.html

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2023

Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

хроники, эксклюзив