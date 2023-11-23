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Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста

Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста - 23.11.2023 Украина.ру

Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста

Попытка сбежать из Украины обернулась для уклониста трагедией. Чтобы избежать мобилизации уроженец Днепропетровской области более трёх суток бродил по горам в надежде покинуть территорию страны, был обнаружен сотрудниками спецслужб, а позже умер от истощения. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы

2023-11-23T18:25

2023-11-23T18:25

2023-11-23T18:25

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Как информировала ранее государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), мужчина более трёх суток бродил в горах и ничего не ел. При себе он имел украинский паспорт, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Через два дня информацию о смерти украинца подтвердили СМИ. По данным расследования ВВС, с начала российской Спецоперации более 200 тысяч украинцев пытались бежать из страны, чтобы избежать мобилизации, но были пойманы. Большинство из них готовы были рисковать жизнью, лишь бы уехать. Уточняется, что с февраля прошлого года Украину различными путями нелегально покинули почти 20 тысяч мужчин призывного возраста. Евростат приводит другие данные, согласно которым около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения Спецоперации. С учётом того, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, в среднем на территории ЕС сейчас находятся потенциальные военнослужащие для свыше тысячи батальонов Вооружённых сил Украины. Ранее сообщалось, что украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии. На розовом надувном круге и нарукавниках с фламинго уроженцы Закарпатья и Полтавской области намеревались переплыть реку Тиса и попасть в Румынию.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация