https://ukraina.ru/20231123/1051292461.html
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста - 23.11.2023 Украина.ру
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста
Попытка сбежать из Украины обернулась для уклониста трагедией. Чтобы избежать мобилизации уроженец Днепропетровской области более трёх суток бродил по горам в надежде покинуть территорию страны, был обнаружен сотрудниками спецслужб, а позже умер от истощения. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы
2023-11-23T18:25
2023-11-23T18:25
2023-11-23T18:25
новости
украина
мобилизация
всу
сво
спецоперация
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Как информировала ранее государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), мужчина более трёх суток бродил в горах и ничего не ел. При себе он имел украинский паспорт, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии. Через два дня информацию о смерти украинца подтвердили СМИ. По данным расследования ВВС, с начала российской Спецоперации более 200 тысяч украинцев пытались бежать из страны, чтобы избежать мобилизации, но были пойманы. Большинство из них готовы были рисковать жизнью, лишь бы уехать. Уточняется, что с февраля прошлого года Украину различными путями нелегально покинули почти 20 тысяч мужчин призывного возраста. Евростат приводит другие данные, согласно которым около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения Спецоперации. С учётом того, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, в среднем на территории ЕС сейчас находятся потенциальные военнослужащие для свыше тысячи батальонов Вооружённых сил Украины. Ранее сообщалось, что украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии. На розовом надувном круге и нарукавниках с фламинго уроженцы Закарпатья и Полтавской области намеревались переплыть реку Тиса и попасть в Румынию.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, мобилизация, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, ВСУ, СВО, Спецоперация
Погиб в попытке сбежать: на Украине сообщают о гибели очередного уклониста
Попытка сбежать из Украины обернулась для уклониста трагедией. Чтобы избежать мобилизации уроженец Днепропетровской области более трёх суток бродил по горам в надежде покинуть территорию страны, был обнаружен сотрудниками спецслужб, а позже умер от истощения. Об этом сообщают украинские телеграмм-каналы
Как информировала ранее государственная пограничная служба Украины (ГПСУ), мужчина более трёх суток бродил в горах и ничего не ел. При себе он имел украинский паспорт, а также вид на жительство и получение денежных выплат в Румынии.
"Поскольку самостоятельно передвигаться он не мог, пограничники вызвали скорую помощь. Медики диагностировали переохлаждение, истощение и обморожение нижних конечностей и госпитализировали мужчину", – уточнили в ГПСУ.
Через два дня информацию о смерти украинца подтвердили СМИ.
По данным расследования
ВВС, с начала российской Спецоперации более 200 тысяч украинцев пытались бежать из страны, чтобы избежать мобилизации, но были пойманы. Большинство из них готовы были рисковать жизнью, лишь бы уехать.
Уточняется, что с февраля прошлого года Украину различными путями нелегально покинули почти 20 тысяч мужчин призывного возраста.
Евростат приводит
другие данные, согласно которым около 650 тысяч украинцев призывного возраста сбежали в Евросоюз с начала проведения Спецоперации. С учётом того, что численность современного батальона составляет от 400 до 800 человек, в среднем на территории ЕС сейчас находятся потенциальные военнослужащие для свыше тысячи батальонов Вооружённых сил Украины.
Ранее сообщалось
, что украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии. На розовом надувном круге и нарукавниках с фламинго уроженцы Закарпатья и Полтавской области намеревались переплыть реку Тиса и попасть в Румынию.