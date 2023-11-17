Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии - 17.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231117/1051133441.html
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии - 17.11.2023 Украина.ру
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
В розовом плавательном кругу и с нарукавниками с фламинго пойманы два украинца на Закарпатье. Они пытались попасть на территорию Румынии по реке Тиса, сообщает Государственная приграничная служба
2023-11-17T22:08
2023-11-17T22:08
новости
украина
мобилизация
уклонисты
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051133189_0:9:1280:729_1920x0_80_0_0_aa87f74c02b4eb42b503c8ec66b510c3.jpg
Таким образом сбежать из страны пытались житель Закарпатья и Полтавской области. Уточняется, что пограничникам удалось выяснить, что один пообещал другому проводить его в соседнюю страну. Для этого он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надёжным" плавсредством – надувным детским кругом. Себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и, что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел умолчать. В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении, дела направлены в суд. О побеге украинцев из страны уведомят и Нацполицию. Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/11/1051133189_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9e52a1a269e7cd13612f8bfcf15c121b.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, мобилизация, уклонисты, сво
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, СВО

Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии

22:08 17.11.2023
 
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Читать в
В розовом плавательном кругу и с нарукавниками с фламинго пойманы два украинца на Закарпатье. Они пытались попасть на территорию Румынии по реке Тиса, сообщает Государственная приграничная служба
"Двух мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу с Румынией задержали пограничники отделения "Грушово" Мукачевского пограничного отряда. Для осуществления своего замысла злоумышленники выбрали речной участок, где госрубеж пролегает по реке Тиса", – сказано в сообщении ведомства.
Таким образом сбежать из страны пытались житель Закарпатья и Полтавской области. Уточняется, что пограничникам удалось выяснить, что один пообещал другому проводить его в соседнюю страну.
Для этого он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надёжным" плавсредством – надувным детским кругом. Себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго.
О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и, что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел умолчать.
"За такую эскорт-услугу закарпатец планировал получить $3200 долларов", – добавили в приграничной службе.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении, дела направлены в суд. О побеге украинцев из страны уведомят и Нацполицию.
Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.
 
НовостиУкраинамобилизацияуклонистыСВО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:13Лукашенко рассказал, с чего начались проблемы Украины
22:08Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
21:43"Рекордное количество" бомбоубежищ подготовят на Украине к зиме
21:40Лукашенко пообещал заставить всех качественно работать и производить "продукцию выше мирового уровня"
21:26Небензя сравнил Зеленского с римскими гонителями христиан
21:02Пойманы на горячем: украинские мошенники намеревались обокрасть генерала карабинеров
20:39Белоруссия нашла альтернативу российским алмазам и прекратила закупать золото в Швейцарии
20:33ЕС всё больше устаёт от украинского конфликта — Global Times
20:11Минобороны отчиталось об уничтожении 8-ми целей в Чёрном море
20:10Лукашенко принял в подарок гранатомёт и приказал "заниматься железобетонно импортозамещением"
20:02Путин высказался о критиковавших СВО деятелях культуры
19:54Лукашенко рассказал, как "надо по-разумному закончить уборку кукурузы"
19:31Поляки лишат украинских сыроваров работы
19:01Имеют право: Путин высказался об участии секс-меньшинств в международных конкурсах
19:00Проблемы с вооружением, третий Майдан от Зеленского. Итоги 17 ноября на Украине.
18:52Какую схему хочет реализовать Зеленский на Украине и что Запад готовит в России - Гаспарян
18:42"Важлива Ставка": Зеленский спланировал развитие СВО в 2014 году
18:40Путин: Политика "культурной отмены" России - расистская и антикультурная
18:23Зеленский: без помощи Запада ВСУ будут отступать
18:15Зеленский подписал закон о перенаправлении военного НДФЛ в бюджет Украины
Лента новостейМолния