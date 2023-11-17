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Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии - 17.11.2023 Украина.ру
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
В розовом плавательном кругу и с нарукавниками с фламинго пойманы два украинца на Закарпатье. Они пытались попасть на территорию Румынии по реке Тиса, сообщает Государственная приграничная служба
2023-11-17T22:08
2023-11-17T22:08
2023-11-17T22:08
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Таким образом сбежать из страны пытались житель Закарпатья и Полтавской области. Уточняется, что пограничникам удалось выяснить, что один пообещал другому проводить его в соседнюю страну. Для этого он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надёжным" плавсредством – надувным детским кругом. Себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и, что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел умолчать. В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении, дела направлены в суд. О побеге украинцев из страны уведомят и Нацполицию. Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, мобилизация, уклонисты, сво
Новости, Украина, мобилизация, уклонисты, СВО
Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии
В розовом плавательном кругу и с нарукавниками с фламинго пойманы два украинца на Закарпатье. Они пытались попасть на территорию Румынии по реке Тиса, сообщает Государственная приграничная служба
"Двух мужчин, которые намеревались незаконно пересечь границу с Румынией задержали пограничники отделения "Грушово" Мукачевского пограничного отряда. Для осуществления своего замысла злоумышленники выбрали речной участок, где госрубеж пролегает по реке Тиса", – сказано в сообщении ведомства.
Таким образом сбежать из страны пытались житель Закарпатья и Полтавской области. Уточняется, что пограничникам удалось выяснить, что один пообещал другому проводить его в соседнюю страну.
Для этого он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надёжным" плавсредством – надувным детским кругом. Себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго.
О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и, что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел умолчать.
"За такую эскорт-услугу закарпатец планировал получить $3200 долларов", – добавили в приграничной службе.
В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении, дела направлены в суд. О побеге украинцев из страны уведомят и Нацполицию.
Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.