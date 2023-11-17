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Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии

Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии - 17.11.2023 Украина.ру

Украинских уклонистов в детских плавсредствах задержали у границы Румынии

В розовом плавательном кругу и с нарукавниками с фламинго пойманы два украинца на Закарпатье. Они пытались попасть на территорию Румынии по реке Тиса, сообщает Государственная приграничная служба

2023-11-17T22:08

2023-11-17T22:08

2023-11-17T22:08

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Таким образом сбежать из страны пытались житель Закарпатья и Полтавской области. Уточняется, что пограничникам удалось выяснить, что один пообещал другому проводить его в соседнюю страну. Для этого он снабдил полтавчанина гидрокостюмом и "надёжным" плавсредством – надувным детским кругом. Себя закарпатец обезопасил надувными детскими нарукавниками с розовыми фламинго. О том, что глубина Тисы на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров и, что в реке уже утонули почти два десятка мужчин – проводник предпочел умолчать. В отношении задержанных составлены протоколы об административном нарушении, дела направлены в суд. О побеге украинцев из страны уведомят и Нацполицию. Ранее в Одессе правоохранители задержали женщину, которая организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. За 4500 долларов она женила уклонистов с женщинами с ограниченными физическими возможностями.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, мобилизация, уклонисты, сво