https://ukraina.ru/20231118/1051135308.html

BBC: Украинцы готовы рисковать жизнью, лишь бы не попасть в ВСУ

BBC: Украинцы готовы рисковать жизнью, лишь бы не попасть в ВСУ - 18.11.2023 Украина.ру

BBC: Украинцы готовы рисковать жизнью, лишь бы не попасть в ВСУ

С начала российской Спецоперации, более 200 тысяч украинцев пытались бежать из страны, чтобы избежать мобилизации, но были пойманы. Большинство из них готовы были рисковать жизнью, лишь бы уехать, говорится в расследовании BBC

2023-11-18T01:46

2023-11-18T01:46

2023-11-18T01:46

новости

украина

ввс

уклонисты

мобилизация

всу

спецоперация

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С февраля прошлого года страну различными путями нелегально покинули почти 20 тысяч мужчин призывного возраста. СМИ приводит несколько примеров неудавшегося бегства украинцев. Так, например, на берег реки Тисы, расположенной на границе Украины с Румынией, из-под воды достали тела пары мужчин, которые намеревались попасть на территорию другого государства. Сотрудничающему с BBC корреспонденту, который под видом уклониста на протяжении месяца переписывался в мессенджере Telegram с контрабандистами, удалось обнаружить шесть каналов, предлагающих варианты бегства из Украины. Отмечается, что количество подписчиков таких сообществ колеблется до сотен тысяч человек. Журналисту ВВС предложили самые разные способы не участвовать в боевых действиях — зарегистрироваться в качестве волонтёра, вписать в члены семьи дополнительных детей, а также получить фальшивый "белый билет", дающий отсрочку по медицинским показаниям. Ранее Госпогранслужба Украины сообщала о задержании двух украинцев у границы Румынии. В розовом плавательном кругу и с нарукавниками с фламинго они намеревались переплыть реку Тиса, глубина которой на направлении их движения достигает четырех метров, а ширина почти 50 метров. Уточнялось, что в реке уже утонули почти два десятка украинцев.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, ввс, уклонисты, мобилизация, всу, спецоперация