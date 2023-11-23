Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом - 23.11.2023 Украина.ру
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Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом
Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом - 23.11.2023 Украина.ру
Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом
Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина изданию "Украинская правда"
2023-11-23T00:02
2023-11-23T00:02
новости
ольга стефанишина
украина
нацменьшинства
венгрия
евросоюз
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По словам Стефанишиной, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве в Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика". Сейчас Украина якобы ведёт индивидуальные переговоры со странами, чьи меньшинства живут на её территории. Отмечается, что власти не намерены делать "особых исключений" ни для одного меньшинства. Она также уточнила, что Украина изменит законодательство о нацменьшинствах прежде всего учитывая вопрос с образовательным процессом. Как сообщало издание "Украина.ру", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит вступление Украины в ЕС, если Киев будет игнорировать права венгерского меньшинства на Украине. Позже вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский и румынский. Парламент Украины 21 сентября принял проект изменений к закону о национальных меньшинствах, который должен был привести закон о нацменьшинствах в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" .
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452
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Новости
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ольга стефанишина, украина, нацменьшинства, венгрия, евросоюз
Новости, Ольга Стефанишина, Украина, Нацменьшинства, Венгрия, Евросоюз

Требования о правах венгерского меньшинства на Украине считают капризом

00:02 23.11.2023
 
© kmu.gov.uaОльга Стефанишина
Ольга Стефанишина
© kmu.gov.ua
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Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства, чтобы открыть путь в Евросоюз. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина изданию "Украинская правда"
По словам Стефанишиной, тот факт, что Будапешт "громче всех кричит" о венгерском нацменьшинстве в Украине, "вообще не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика".
Сейчас Украина якобы ведёт индивидуальные переговоры со странами, чьи меньшинства живут на её территории. Отмечается, что власти не намерены делать "особых исключений" ни для одного меньшинства.

"Мы в таком же диалоге, например, с румынской стороной. Румынское меньшинство – одно из крупнейших меньшинств в Украине. Так же Молдова признала румынский национальным языком, теперь румыноязычное население в Украине ещё увеличится. Но мы в диалоге и нет такого крика", – сказала Стефанишина.

Она также уточнила, что Украина изменит законодательство о нацменьшинствах прежде всего учитывая вопрос с образовательным процессом.
Как сообщало издание "Украина.ру", премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не одобрит вступление Украины в ЕС, если Киев будет игнорировать права венгерского меньшинства на Украине.
Позже вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила, что Киев готов внести "дополнительные поправки" в закон о среднем образовании на языках меньшинств, включая венгерский и румынский.
Парламент Украины 21 сентября принял проект изменений к закону о национальных меньшинствах, который должен был привести закон о нацменьшинствах в соответствие с Европейской конвенцией по правам человека и хартией региональных языков. В проекте оговаривается, что права нацменьшинств могут быть ограничены "в интересах национальной безопасности, защиты прав и свобод других лиц" .
 
НовостиОльга СтефанишинаУкраинаНацменьшинстваВенгрияЕвросоюз
 
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