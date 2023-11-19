https://ukraina.ru/20231119/1051145923.html

"Ситуация душераздирающая". Украинские эксперты о приближающемся крахе своей страны

"Ситуация душераздирающая". Украинские эксперты о приближающемся крахе своей страны - 19.11.2023 Украина.ру

"Ситуация душераздирающая". Украинские эксперты о приближающемся крахе своей страны

Экономическая ситуация на Украине ухудшается с каждым днем, фронт стоит, потери растут, помощь от Запада сокращается, но Зеленский хочет воевать дальше. В украинском экспертном сообществе обсуждают вопрос, как долго можно воевать в таких условиях и чем это может закончиться.

2023-11-19T10:10

2023-11-19T10:10

2023-11-19T10:10

эксклюзив

украина

эксперты

экономика

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0b/0d/1050974180_0:337:3042:2048_1920x0_80_0_0_6dcd6dc070afe7d99e7eac9282dc35d7.jpg.webp

Экс-советник президента Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин в своем блоге обратился к украинцам с вопросом — как вы собираетесь пережить зиму? Он кратко описал ситуацию: экономика рушится, идет уничтожение логистической системы, уничтожается банковский сектор, а зерновой сектор уже уничтожен, не говоря уже о других отраслях, уничтоженных еще раньше."Фактически идет деградация всей системы Украины, в отличие от России, там как раз наоборот", - сказал политолог. Он продолжил: почему Украина должна выполнять роль тарана против России, а все остальные (на Западе — Ред.) не хотят ей помогать? Украине выгоднее было бы отойти в сторону — пусть Запад повоюет.Но Запад велит воевать Зеленскому, и Зеленский хочет воевать, вот в чем проблема, подчеркнул Соскин. Он добавил, что в стране идут аресты, внутренний террор, по сути - страна находится в состоянии внутренней гражданской войны."Уже Зеленский заявил, что — типа, Россия готовит Майдан. Ну так подожди, это не Россия готовит, это ты сам своими руками его готовишь", - сказал эксперт.По словам Соскина, уходящий год для Украины — год огромных потерь, год разрушений и год предательства Киева западными партнерами.Политолог даже заподозрил президента в намеренном "освобождении" территории Украины от населения. По его словам, "Зеленский так сильно борется за свободу и демократию, что скоро уже украинцев не останется"."Мужчин не будет, ну - приедут эти (переселенцы — Ред.) из Аргентины, из Парагвая, из Бразилии, из Никарагуа, других стран. Приедут – и нормально, женщины есть, и заселят. Не надо переживать, кто заселит Украину. Зеленский, может, специально это и делает, может, ему поручили это делать, мы же не знаем", – сказал Соскин в интервью журналисту Александру Шелесту (признан иноагентом в РФ).Эксперт отметил, что он не понимает, как Зеленский спит, точно зная цифры потерь, как спят Ермак, Залужный, Сырский, Наев и все прочие.Страна не в состоянии вынести такие потери, констатировал экс-советник Кучмы. К тому же, по его словам, теперь будет нарастать изоляция Зеленского на международной арене. И впереди ничего хорошего не ждет. По мнению эксперта, если исходить из всех имеющихся показателей, то грядущий год для Украины — год краха.Украинский политолог Андрей Золотарев в эфире интернет-канала "PolitБюро" напомнил, как он говорил оптимистично настроенным представителям монобольшинства, что времени у Украины - до конца 2023 года. По его словам, уже сейчас в стране "ситуация просто душераздирающая"."Бюджет следующего года - что мы видим? Собственных доходов имеем только половину от необходимых расходов". - сказал он. Недостающее вырисовывается пока на 9 млрд долларов, не очень много, но этот дефицит в условиях войны опасен. Он напомнил о примере Южного Вьетнама, где промедление с западной помощью привело к тому, что "в итоге северовьетнамский танк выломал ворота президентского дворца в Сайгоне"."Вот я боюсь, чтоб у нас так (не вышло — Ред.)...", - сказал Золотарев.О недостаточной военной помощи Запада говорит и украинский политолог Виктор Небоженко. Комментируя идею вступления Украины в НАТО "по частям", без утраченных территорий, он отметил, что ее реализация может привести к тому, что Киев останется без ракет."НАТО не может не понимать, что нам ракеты нужны. А если мы вступим сейчас в переговоры по поводу вступления в НАТО, они скажут — подождите, когда все закончится юридически, тогда, естественно, мы вам дадим ракеты. Понимаете, в чем дело — что мы уже сейчас даже не можем в эту сторону идти", - сказал эксперт в интервью интернет-каналу "Ukrlife.TV".Он добавил, что опыт обмена "мир на территории" в новейшей истории имеется, но, например, в Израиле это привело к тому, что "там начали убивать премьер-министров"."Вы думаете, что украинцы иначе поведут себя? Точно так же. Потому что население будет резко против", - сказал Небоженко.Пока до этого далеко, но уже сейчас можно сказать, что борьба внутри украинского общества обостряется, считает Андрей Золотарев. По его словам, тут играют свою роль некоторые особенности гуманитарной политики Киева. Казалось бы, во время войны в любой стране должен действовать принцип "кто не против нас, тот - с нами", но на Украине наблюдается другая картина."У нас - наоборот, ищут врагов среди своих, причем очень активно. Такое впечатление, что… какая рука — ФСБ, ГРУ? - направляет эту политику сегрегации общества", - сказал политолог в эфире ютуб-канала Шелеста.Что до перспектив, то, по мнению эксперта, Украина может потерять еще какие-то области и регионы, но оставшееся — "значительную часть" - коллективный Запад не отпустит, поскольку уже "довольно много вложено", инвестиции должны давать отдачу, а центральная Украина — это уран, руды, чернозем... Поэтому, прогнозирует Золотарев, для этой части Украины "все будет BlackRock".Что ж, если так, то для BlackRock, Inc.,крупнейшего в мире фонда управления активами, такой исход конфликта будет вполне приемлем. Вот только хороша ли будет роль "актива" для украинцев?Впрочем, никто сейчас не предскажет точно, чем все закончится. Россия выдержала санкции и переводит свою экономику на военные рельсы, отметил в эфире канала Politeka эксперт по вопросам безопасности Олег Стариков. По его словам, если политическая власть Украины обещала "кофе на набережной Ялты", генерировала несбыточные ожидания, то военные смотрели и смотрят на ситуацию трезво.Эксперт продолжил: "Запад сейчас в шоке, они не знают, что сейчас делать". Думают — давать деньги, не давать деньги, финансировать Украину дальше или нет? Пока что президент США Джо Байден подписал временный бюджет без расходов на помощь Израилю и Украине.По мнению Старикова, украинские военные должны подвести итоги летней кампании и дать высшему политическому руководству точную информацию о положении дел. А руководство, в свою очередь, должно оценить силы и возможности. Но оценка должна быть трезвой, а не медийной, предостерег эксперт.Стариокв порекомендовал украинским политикам погуглить. найти и прочитать труд английского военного Нормана Диксона "О психологии военной некомпетентности", добавив: "Вот там как раз про вас...".

https://ukraina.ru/20231115/1051016608.html

https://ukraina.ru/20230518/1046325063.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, украина, эксперты, экономика, спецоперация