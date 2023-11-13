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Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы

Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы - 13.11.2023 Украина.ру

Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы

Сотрудники МЧС России встретили в аэропорту Домодедово 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства

2023-11-13T23:19

2023-11-13T23:19

2023-11-13T23:19

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Уточняется, что на месте развернут межведомственный оперативный штаб для необходимой помощи людям с участием МЧС и МИД России.Специалисты МЧС непрерывно продолжают в Египте работу с пересекшими КПП "Рафах". Гражданам РФ оказывают помощь с оформлением документов, медицинскую и психологическую поддержку.В понедельник, 13 ноября, пункт пропуска пересекли 99 человек, из них 43 ребёнка. Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля (ЦАХАЛ) полностью захватила сектор Газа, а ХАМАС потерял контроль над городом.

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2023

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новости, ближний восток, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация, сектор газа