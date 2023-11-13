https://ukraina.ru/20231113/1050996475.html
Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы
Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы - 13.11.2023 Украина.ру
Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы
Сотрудники МЧС России встретили в аэропорту Домодедово 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства
2023-11-13T23:19
2023-11-13T23:19
2023-11-13T23:19
новости
ближний восток
палестино-израильский конфликт
мчс рф
эвакуация
сектор газа
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Уточняется, что на месте развернут межведомственный оперативный штаб для необходимой помощи людям с участием МЧС и МИД России.Специалисты МЧС непрерывно продолжают в Египте работу с пересекшими КПП "Рафах". Гражданам РФ оказывают помощь с оформлением документов, медицинскую и психологическую поддержку.В понедельник, 13 ноября, пункт пропуска пересекли 99 человек, из них 43 ребёнка. Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля (ЦАХАЛ) полностью захватила сектор Газа, а ХАМАС потерял контроль над городом.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, ближний восток, палестино-израильский конфликт, мчс рф, эвакуация, сектор газа
Новости, Ближний Восток, Палестино-израильский конфликт, МЧС РФ, эвакуация, сектор Газа
Сотрудники МЧС РФ встретили 70 граждан России в аэропорту Москвы
Сотрудники МЧС России встретили в аэропорту Домодедово 70 россиян, эвакуированных из сектора Газа и прибывших из Египта. Об этом сообщила пресс-служба спасательного ведомства
Уточняется, что на месте развернут межведомственный оперативный штаб для необходимой помощи людям с участием МЧС и МИД России.
"Прибывших граждан планируется разместить в пунктах временного пребывания. Для них будет организовано питание, подготовлены тёплые вещи. Особое внимание будет уделено детям", – сказано в сообщении.
Специалисты МЧС непрерывно продолжают в Египте работу с пересекшими КПП "Рафах". Гражданам РФ оказывают помощь с оформлением документов, медицинскую и психологическую поддержку.
В понедельник, 13 ноября, пункт пропуска пересекли 99 человек, из них 43 ребёнка.
Ранее СМИ сообщали, что армия Израиля (ЦАХАЛ) полностью захватила сектор Газа, а ХАМАС потерял контроль над городом.