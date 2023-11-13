Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран - 13.11.2023 Украина.ру
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Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран - 13.11.2023 Украина.ру
Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран
Страны Евросоюза могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для экспорта в другие страны. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости
2023-11-13T21:01
2023-11-13T21:01
новости
украина
жозеп боррель
евросоюз
военная помощь
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Он напомнил, что Европа отправляет на экспорт значительную часть своей продукции. Евросоюз намерен увеличить производство боеприпасов для обеспечения Украины. По словам Борреля, на первом этапе страны ЕС поставили 300 тысяч снарядов Украине из тех, которые были в наличии на складах. Кроме этого, Евросоюз не оставляет планы поставить Киеву миллион боеприпасов. Это, по словам Борреля, остаётся целью альянса.Ранее информагентство Bloomberg сообщало, что внешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, жозеп боррель, евросоюз, военная помощь
Новости, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, военная помощь

Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран

21:01 13.11.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПленарная сессия Европарламента
Пленарная сессия Европарламента - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Страны Евросоюза могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для экспорта в другие страны. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости
Он напомнил, что Европа отправляет на экспорт значительную часть своей продукции.
"Один из вариантов заключается в том, чтобы в приоритетном порядке направить этот экспорт на Украину", - сказал Боррель по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза.
Евросоюз намерен увеличить производство боеприпасов для обеспечения Украины. По словам Борреля, на первом этапе страны ЕС поставили 300 тысяч снарядов Украине из тех, которые были в наличии на складах.
"Сейчас идет поставка с линий производства", – добавил глава дипломатии ЕС.
Кроме этого, Евросоюз не оставляет планы поставить Киеву миллион боеприпасов. Это, по словам Борреля, остаётся целью альянса.
Ранее информагентство Bloomberg сообщало, что внешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов.
 
НовостиУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзвоенная помощь
 
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