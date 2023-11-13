https://ukraina.ru/20231113/1050994352.html

Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран

Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран - 13.11.2023 Украина.ру

Боррель: ЕС может перенаправлять на Украину боеприпасы для третьих стран

Страны Евросоюза могут в приоритетном порядке перенаправлять на Украину боеприпасы, предназначенные для экспорта в другие страны. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передаёт РИА Новости

2023-11-13T21:01

2023-11-13T21:01

2023-11-13T21:01

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Он напомнил, что Европа отправляет на экспорт значительную часть своей продукции. Евросоюз намерен увеличить производство боеприпасов для обеспечения Украины. По словам Борреля, на первом этапе страны ЕС поставили 300 тысяч снарядов Украине из тех, которые были в наличии на складах. Кроме этого, Евросоюз не оставляет планы поставить Киеву миллион боеприпасов. Это, по словам Борреля, остаётся целью альянса.Ранее информагентство Bloomberg сообщало, что внешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов.

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2023

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новости, украина, жозеп боррель, евросоюз, военная помощь