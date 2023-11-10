https://ukraina.ru/20231110/1050926221.html

В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ

В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру

В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ

Внешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Об этом 10 ноября сообщило информагентство Bloomberg

2023-11-10T16:12

2023-11-10T16:12

2023-11-10T16:12

новости

всу

военная помощь

снаряды

ес

украина-ес

сво

нато

дефицит

снабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/01/13/1042776458_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_6ae4a44d988d13625556fb0d2ab0f687.jpg

ЕС в 2023 году утвердил планы и обязался поставить на Украину артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода. Сначала поставки должны были продолжаться из армейских арсеналов, а затем – по итогам совместных закупок - с увеличенных промышленных мощностей."Поскольку уже прошло более половины этого времени, инициатива на данный момент достигла около 30% цели и, судя по объему подписанных на сегодняшний день контрактов, рискует не достичь своей цели. Представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений", - сообщило Bloomberg.ЕС не достигает заявленной цели, констатировало информагентство. Ранее оно же обратило внимание на заявления Пентагона о сокращении поставок на Украину со своей стороны из-за прекращения финансирования."Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство", - констатировало агентство.К тому же КНДР поставила России миллион снарядов. Поэтому в условиях подготовки Украины "к длительной войне", отметило информагентство, "любой дефицит в Европе рискует стать критическим, если поставки и поддержка США также замедлятся или президентская избирательная кампания в следующем году приведет к изменению позиции".Тем временем, сказано в публикации, "государства-члены ЕС продолжают торговаться по поводу предоставления Украине дальнейшей военной поддержки и финансовой помощи". Отмечено также, что предоставление Киеву денежных средств ЕС "застопорилось" из-за разногласий.

https://ukraina.ru/20231110/1050922498.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, военная помощь, снаряды, ес, украина-ес, сво, нато, дефицит, снабжение