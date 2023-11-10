В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру
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В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ
В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ - 10.11.2023 Украина.ру
В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ
Внешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Об этом 10 ноября сообщило информагентство Bloomberg
2023-11-10T16:12
2023-11-10T16:12
новости
всу
военная помощь
снаряды
ес
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сво
нато
дефицит
снабжение
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ЕС в 2023 году утвердил планы и обязался поставить на Украину артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода. Сначала поставки должны были продолжаться из армейских арсеналов, а затем – по итогам совместных закупок - с увеличенных промышленных мощностей."Поскольку уже прошло более половины этого времени, инициатива на данный момент достигла около 30% цели и, судя по объему подписанных на сегодняшний день контрактов, рискует не достичь своей цели. Представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений", - сообщило Bloomberg.ЕС не достигает заявленной цели, констатировало информагентство. Ранее оно же обратило внимание на заявления Пентагона о сокращении поставок на Украину со своей стороны из-за прекращения финансирования."Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство", - констатировало агентство.К тому же КНДР поставила России миллион снарядов. Поэтому в условиях подготовки Украины "к длительной войне", отметило информагентство, "любой дефицит в Европе рискует стать критическим, если поставки и поддержка США также замедлятся или президентская избирательная кампания в следующем году приведет к изменению позиции".Тем временем, сказано в публикации, "государства-члены ЕС продолжают торговаться по поводу предоставления Украине дальнейшей военной поддержки и финансовой помощи". Отмечено также, что предоставление Киеву денежных средств ЕС "застопорилось" из-за разногласий.
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новости, всу, военная помощь, снаряды, ес, украина-ес, сво, нато, дефицит, снабжение
Новости, ВСУ, военная помощь, снаряды, ЕС, Украина-ЕС, СВО, НАТО, дефицит, снабжение

В ЕС заявили о неспособности выполнить обещанную поставку боеприпасов ВСУ

16:12 10.11.2023
 
© commons.wikimedia.orgArcher
Archer - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© commons.wikimedia.org
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Внешнеполитическое подразделение ЕС - Европейская служба внешних действий, проинформировала дипломатов Евросоюза о том, что союз, скорее всего, не выполнит своего обещания поставить ВСУ миллион артиллерийских снарядов. Об этом 10 ноября сообщило информагентство Bloomberg
ЕС в 2023 году утвердил планы и обязался поставить на Украину артиллерийские боеприпасы в течение 12-месячного периода. Сначала поставки должны были продолжаться из армейских арсеналов, а затем – по итогам совместных закупок - с увеличенных промышленных мощностей.
"Поскольку уже прошло более половины этого времени, инициатива на данный момент достигла около 30% цели и, судя по объему подписанных на сегодняшний день контрактов, рискует не достичь своей цели. Представитель Европейской службы внешних действий отказался комментировать этот вопрос, сославшись на конфиденциальный характер обсуждений", - сообщило Bloomberg.
ЕС не достигает заявленной цели, констатировало информагентство. Ранее оно же обратило внимание на заявления Пентагона о сокращении поставок на Украину со своей стороны из-за прекращения финансирования.
"Снабжение Украины боеприпасами становится еще более актуальным в связи с тем, что Россия смогла нарастить собственное производство", - констатировало агентство.
К тому же КНДР поставила России миллион снарядов. Поэтому в условиях подготовки Украины "к длительной войне", отметило информагентство, "любой дефицит в Европе рискует стать критическим, если поставки и поддержка США также замедлятся или президентская избирательная кампания в следующем году приведет к изменению позиции".
Тем временем, сказано в публикации, "государства-члены ЕС продолжают торговаться по поводу предоставления Украине дальнейшей военной поддержки и финансовой помощи". Отмечено также, что предоставление Киеву денежных средств ЕС "застопорилось" из-за разногласий.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
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