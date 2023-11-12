https://ukraina.ru/20231112/1050963365.html

Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР

Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР - 12.11.2023 Украина.ру

Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР

Си Цзиньпин усилил свои переговорные позиции накануне запланированных на 15 ноября личных переговорах с Джо Байденом. Об этом 11 ноября сообщило издание Asia Times

2023-11-12T15:46

2023-11-12T15:46

2023-11-12T15:46

новости

украина

сша

джо байден

си цзиньпин

кнр (китай)

переговоры

международные отношения

саммит

атэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050153222_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_703aa26f18623f433416f889cac9019e.jpg

Лидеры КНР и США договорились встретиться в Сан-Франциско – там состоится саммит лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Накануне издание обратило внимание на усиление переговорных позиций китайского лидера по ряду кулючевых позиций. Среди них – провал спланированной с участием США наступательной операции ВСУ в Донбассе.По оценке издания, "провал наступления Украины на российские войска и признание её командующего, что война находится в "патовой ситуации", являются ударом по стратегическому положению Америки и выигрышем для Китая, который удвоил свой экспорт в Россию" с начала СВО."Во-вторых, технологическая война США с Китаем провалилась, поскольку китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, покупают быстрые процессоры Huawei вместо чипов Nvidia и других производителей США", - отметило издание.Третий фактор – начавшаяся 7 октября война Израиля с палестинским движением ХАМАС ("война в Газе"), которая "дает Китаю свободную возможность действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, американскому союзнику"."Сейчас Китай экспортирует больше в мусульманский мир, чем в Соединенные Штаты", - заметило издание.Четвёртый фактор – стремление США избежать конфронтации с Китаем в северо-западной части Тихого океана. В Южно-Китайском море находятся тысячи ракет класса "земля-корабль" НОАК и почти 1000 боевых самолетов четвертого и пятого поколений. Китай располагает подавляющим преимуществом в огневой мощи на потенциальном театре военных действий вокруг Тайваня."В основе саммита Байдена и Си лежит страх, разделяемый обеими сторонами, что конфронтация США и Китая может привести к войне", - констатировало издание.К тому же Вашингтон всерьёз озабочен расширением ядерного арсенала Китая до прогнозируемых 1000 боеголовок к 2030 году (с 220 в 2020 году). Издание заметило также: 25 октября в Пекин прибыл губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года.

https://ukraina.ru/20231112/1050956630.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, джо байден, си цзиньпин, кнр (китай), переговоры, международные отношения, саммит, атэс, геополитика, сво, война, палестино-израильский конфликт, it-сектор, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза