Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР - 12.11.2023 Украина.ру
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Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР
Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР - 12.11.2023 Украина.ру
Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР
Си Цзиньпин усилил свои переговорные позиции накануне запланированных на 15 ноября личных переговорах с Джо Байденом. Об этом 11 ноября сообщило издание Asia Times
2023-11-12T15:46
2023-11-12T15:46
новости
украина
сша
джо байден
си цзиньпин
кнр (китай)
переговоры
международные отношения
саммит
атэс
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Лидеры КНР и США договорились встретиться в Сан-Франциско – там состоится саммит лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Накануне издание обратило внимание на усиление переговорных позиций китайского лидера по ряду кулючевых позиций. Среди них – провал спланированной с участием США наступательной операции ВСУ в Донбассе.По оценке издания, "провал наступления Украины на российские войска и признание её командующего, что война находится в "патовой ситуации", являются ударом по стратегическому положению Америки и выигрышем для Китая, который удвоил свой экспорт в Россию" с начала СВО."Во-вторых, технологическая война США с Китаем провалилась, поскольку китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, покупают быстрые процессоры Huawei вместо чипов Nvidia и других производителей США", - отметило издание.Третий фактор – начавшаяся 7 октября война Израиля с палестинским движением ХАМАС ("война в Газе"), которая "дает Китаю свободную возможность действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, американскому союзнику"."Сейчас Китай экспортирует больше в мусульманский мир, чем в Соединенные Штаты", - заметило издание.Четвёртый фактор – стремление США избежать конфронтации с Китаем в северо-западной части Тихого океана. В Южно-Китайском море находятся тысячи ракет класса "земля-корабль" НОАК и почти 1000 боевых самолетов четвертого и пятого поколений. Китай располагает подавляющим преимуществом в огневой мощи на потенциальном театре военных действий вокруг Тайваня."В основе саммита Байдена и Си лежит страх, разделяемый обеими сторонами, что конфронтация США и Китая может привести к войне", - констатировало издание.К тому же Вашингтон всерьёз озабочен расширением ядерного арсенала Китая до прогнозируемых 1000 боеголовок к 2030 году (с 220 в 2020 году). Издание заметило также: 25 октября в Пекин прибыл губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года.
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новости, украина, сша, джо байден, си цзиньпин, кнр (китай), переговоры, международные отношения, саммит, атэс, геополитика, сво, война, палестино-израильский конфликт, it-сектор, ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза
Новости, Украина, США, Джо Байден, Си Цзиньпин, КНР (Китай), переговоры, международные отношения, саммит, АТЭС, геополитика, СВО, война, Палестино-израильский конфликт, IT-сектор, Ядерное оружие, ядерная безопасность, ядерная угроза

Неудачи на Украине осложнили позиции Байдена перед переговорами с председателем КНР

15:46 12.11.2023
 
© РИА Новости . Павел Быркин / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости . Павел Быркин
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Си Цзиньпин усилил свои переговорные позиции накануне запланированных на 15 ноября личных переговорах с Джо Байденом. Об этом 11 ноября сообщило издание Asia Times
Лидеры КНР и США договорились встретиться в Сан-Франциско – там состоится саммит лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Накануне издание обратило внимание на усиление переговорных позиций китайского лидера по ряду кулючевых позиций. Среди них – провал спланированной с участием США наступательной операции ВСУ в Донбассе.
По оценке издания, "провал наступления Украины на российские войска и признание её командующего, что война находится в "патовой ситуации", являются ударом по стратегическому положению Америки и выигрышем для Китая, который удвоил свой экспорт в Россию" с начала СВО.
"Во-вторых, технологическая война США с Китаем провалилась, поскольку китайские компании, занимающиеся искусственным интеллектом, покупают быстрые процессоры Huawei вместо чипов Nvidia и других производителей США", - отметило издание.
Третий фактор – начавшаяся 7 октября война Израиля с палестинским движением ХАМАС ("война в Газе"), которая "дает Китаю свободную возможность действовать в качестве фактического лидера Глобального Юга в оппозиции Израилю, американскому союзнику".
"Сейчас Китай экспортирует больше в мусульманский мир, чем в Соединенные Штаты", - заметило издание.
Четвёртый фактор – стремление США избежать конфронтации с Китаем в северо-западной части Тихого океана. В Южно-Китайском море находятся тысячи ракет класса "земля-корабль" НОАК и почти 1000 боевых самолетов четвертого и пятого поколений. Китай располагает подавляющим преимуществом в огневой мощи на потенциальном театре военных действий вокруг Тайваня.
"В основе саммита Байдена и Си лежит страх, разделяемый обеими сторонами, что конфронтация США и Китая может привести к войне", - констатировало издание.
К тому же Вашингтон всерьёз озабочен расширением ядерного арсенала Китая до прогнозируемых 1000 боеголовок к 2030 году (с 220 в 2020 году). Издание заметило также: 25 октября в Пекин прибыл губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом - наиболее вероятный кандидат в президенты США от Демократической партии на выборах 2024 года.
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