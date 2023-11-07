https://ukraina.ru/20231107/1050804932.html

Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор

Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор - 07.11.2023 Украина.ру

Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор

Главком ВСУ Валерий Залужный статьёй в Economist рассчитывал призвать Киев и Вашингтон признать правду о неотвратимом поражении Украины. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в опубликованном 6 ноября интервью YouTube-каналу Judging Freedom

2023-11-07T03:53

2023-11-07T03:53

2023-11-07T03:54

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"Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская [армия] разбита… Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своём правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза", - сказал Макгрегор.Российская армия встречает на Украине слабое сопротивление и чем дольше Запад откладывает мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия, считает бывший чиновник Пентагона.По его мнению, рано или поздно Вашингтону придётся публично признать правду о поражении на Украине. Вероятнее всего, для начала переговоров Западу придётся избавиться от Владимира Зеленского."За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что всё кончено", - подчеркнул Макгрегор.Ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".

https://ukraina.ru/20231106/1050797538.html

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новости, сша, украина, дуглас макгрегор, сво, валерий залужный