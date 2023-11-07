https://ukraina.ru/20231107/1050804932.html
Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор
Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор - 07.11.2023 Украина.ру
Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор
Главком ВСУ Валерий Залужный статьёй в Economist рассчитывал призвать Киев и Вашингтон признать правду о неотвратимом поражении Украины. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в опубликованном 6 ноября интервью YouTube-каналу Judging Freedom
2023-11-07T03:53
2023-11-07T03:53
2023-11-07T03:54
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"Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская [армия] разбита… Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своём правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза", - сказал Макгрегор.Российская армия встречает на Украине слабое сопротивление и чем дольше Запад откладывает мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия, считает бывший чиновник Пентагона.По его мнению, рано или поздно Вашингтону придётся публично признать правду о поражении на Украине. Вероятнее всего, для начала переговоров Западу придётся избавиться от Владимира Зеленского."За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что всё кончено", - подчеркнул Макгрегор.Ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".
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Украина.ру
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новости, сша, украина, дуглас макгрегор, сво, валерий залужный
Новости, США, Украина, Дуглас Макгрегор, СВО, Валерий Залужный
Залужный хочет, чтобы в Киеве и Вашингтоне признали правду о поражении Украины - Макгрегор
03:53 07.11.2023 (обновлено: 03:54 07.11.2023)
Главком ВСУ Валерий Залужный статьёй в Economist рассчитывал призвать Киев и Вашингтон признать правду о неотвратимом поражении Украины. Об этом бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил в опубликованном 6 ноября интервью YouTube-каналу Judging Freedom
"Залужный пытается делать хорошую мину при плохой игре. Украина повержена, украинская [армия] разбита… Я думаю, что он пытается заставить кого-то в своём правительстве, а также в Вашингтоне посмотреть правде в глаза", - сказал Макгрегор.
Российская армия встречает на Украине слабое сопротивление и чем дольше Запад откладывает мирные переговоры, тем большими территориями овладеет Россия, считает бывший чиновник Пентагона.
По его мнению, рано или поздно Вашингтону придётся публично признать правду о поражении на Украине. Вероятнее всего, для начала переговоров Западу придётся избавиться от Владимира Зеленского.
"За закрытыми дверями в Вашингтоне знают, что всё кончено", - подчеркнул Макгрегор.
Ранее в интервью The Economist Валерий Залужный рассказал, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ не смогут добиться "глубокого и красивого прорыва".