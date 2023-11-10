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Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации

Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации - 10.11.2023 Украина.ру

Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации

В рамках принудительной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 236 детей. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов

2023-11-10T19:26

2023-11-10T19:26

2023-11-10T19:26

новости

украина

эвакуация

дети

купянское направление

харьковская область

олег синегубов

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По его словам вывоз украинцев проходит медленно, потому как семьи отказываются покидать свои дома. Принудительную эвакуацию в Харьковской области местные власти объявили 25 октября. Покинуть дома потребовали жителей по меньшей мере десяти населённых пунктов региона, в первую очередь, семьи с детьми. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза заявил, что Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, эвакуация, дети, купянское направление, харьковская область, олег синегубов