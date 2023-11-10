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Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации
Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации - 10.11.2023 Украина.ру
Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации
В рамках принудительной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 236 детей. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
2023-11-10T19:26
2023-11-10T19:26
2023-11-10T19:26
новости
украина
эвакуация
дети
купянское направление
харьковская область
олег синегубов
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По его словам вывоз украинцев проходит медленно, потому как семьи отказываются покидать свои дома. Принудительную эвакуацию в Харьковской области местные власти объявили 25 октября. Покинуть дома потребовали жителей по меньшей мере десяти населённых пунктов региона, в первую очередь, семьи с детьми. Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза заявил, что Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, эвакуация, дети, купянское направление, харьковская область, олег синегубов
Новости, Украина, эвакуация, дети, Купянское направление, Харьковская область, Олег Синегубов
Более 230 детей вывезли из Харьковской области в ходе принудительной эвакуации
В рамках принудительной эвакуации из Купянского района Харьковской области вывезли 236 детей. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов
По его словам вывоз украинцев проходит медленно, потому как семьи отказываются покидать свои дома.
"С Купянщины уже эвакуировали 236 детей. Эвакуация идёт трудно, поскольку некоторые семьи настроены оставаться, однако мы продолжаем подчеркивать, что стоит выезжать. Другого пути не будет, наша задача – вывезти из опасных направлений детей" – заявил Синегубов.
Принудительную эвакуацию в Харьковской области местные власти объявили
25 октября. Покинуть дома потребовали жителей по меньшей мере десяти населённых пунктов региона, в первую очередь, семьи с детьми.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза заявил
, что Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе.