https://ukraina.ru/20231110/1050932315.html

Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя

Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя - 10.11.2023 Украина.ру

Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя

В Европе у украинцев отнимают детей, о чем граждане Украины пишут в постпредство России при ООН. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза

2023-11-10T19:07

2023-11-10T19:07

2023-11-10T19:07

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По его словам, таких случаев отъёма детей на Западе немало. Власти Киева спешно эвакуируют беспризорников, сирот и малышей у приёмных родителей из прифронтовых городов. Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел по фактам похищения и торговли детьми в Донбассе и на Украине. Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киднеппинг, украина, евросоюз, украинские беженцы, небензя