Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
© AP / Seth Wenig
В Европе у украинцев отнимают детей, о чем граждане Украины пишут в постпредство России при ООН. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза
По его словам, таких случаев отъёма детей на Западе немало.
"Только известные нам случаи исчисляются десятками. Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", – приводит слова Небензя РИА Новости.
Власти Киева спешно эвакуируют беспризорников, сирот и малышей у приёмных родителей из прифронтовых городов. Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел по фактам похищения и торговли детьми в Донбассе и на Украине.
Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.