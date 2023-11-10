Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя - 10.11.2023 Украина.ру
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Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя
Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя - 10.11.2023 Украина.ру
Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя
В Европе у украинцев отнимают детей, о чем граждане Украины пишут в постпредство России при ООН. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза
2023-11-10T19:07
2023-11-10T19:07
новости
киднеппинг
украина
евросоюз
украинские беженцы
небензя
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По его словам, таких случаев отъёма детей на Западе немало. Власти Киева спешно эвакуируют беспризорников, сирот и малышей у приёмных родителей из прифронтовых городов. Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел по фактам похищения и торговли детьми в Донбассе и на Украине. Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, киднеппинг, украина, евросоюз, украинские беженцы, небензя
Новости, киднеппинг, Украина, Евросоюз, украинские беженцы, Небензя

Россия получала обращения из-за отъёма детей у украинцев в Европе – Небензя

19:07 10.11.2023
 
© AP / Seth Wenig Василий Небензя
 Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
© AP / Seth Wenig
Читать в
В Европе у украинцев отнимают детей, о чем граждане Украины пишут в постпредство России при ООН. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя в ходе неформального заседания Совбеза
По его словам, таких случаев отъёма детей на Западе немало.
"Только известные нам случаи исчисляются десятками. Беженцы не знают, к кому обращаться по этим вопросам. Причем сигналы к нам поступали не только от украинцев, но и от граждан других стран, в том числе жителей стран ЕС. Все это наталкивает на выводы о том, что данная проблема весьма серьезна и распространена", – приводит слова Небензя РИА Новости.
Власти Киева спешно эвакуируют беспризорников, сирот и малышей у приёмных родителей из прифронтовых городов. Следственный комитет (СК) России возбудил свыше 2 тыс. уголовных дел по фактам похищения и торговли детьми в Донбассе и на Украине.
Ранее "Украина.ру" объясняла кто и как отбирает и продает украинских детей в Европе.
 
НовостикиднеппингУкраинаЕвросоюзукраинские беженцыНебензя
 
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