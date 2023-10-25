https://ukraina.ru/20231025/1050488459.html

Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района

Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района - 25.10.2023 Украина.ру

Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района

Жителей десяти населённых пунктов в Купянском районе Харьковской области Украины вскоре принудят к эвакуации. Власти уже сейчас требуют уехать в тыловые районы страны, в первую очередь, семьи с детьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова

2023-10-25T20:03

2023-10-25T20:03

2023-10-25T20:03

новости

украина

спецоперация

сво

эвакуация

купянское направление

харьковская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_00b52c2161ce5eeabca66bb612f448c2.jpg

Руководитель области уточнил, что готовится принятие решения о принудительной эвакуации семей с детьми из десяти населённых пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин. Сегодня там находится 275 детей. Власти требуют покинуть область и жителей Боровской общины, где проживает до девяти тысяч человек, среди которых 844 – несовершеннолетние. При этом уточняется, что эвакуация проводится уже сейчас, но в дальнейшем её намерены усилить. Вчера, 23 октября, Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР. Ранее The Washington Post публиковал статью в которой сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины признают успешное продвижение российской армии на купянском направлении. По данным источника, сейчас на этом участке фронта ситуация стала хуже, так как ВС РФ тщательно изучают местность, эффективно использует её особенности и совершенствуют тактику.Напомним, в конце лета Олег Синегубов уже сообщал, что власти в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей из населённых пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, спецоперация, сво, эвакуация, купянское направление, харьковская область