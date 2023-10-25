Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района - 25.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231025/1050488459.html
Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района
Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района - 25.10.2023 Украина.ру
Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района
Жителей десяти населённых пунктов в Купянском районе Харьковской области Украины вскоре принудят к эвакуации. Власти уже сейчас требуют уехать в тыловые районы страны, в первую очередь, семьи с детьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова
2023-10-25T20:03
2023-10-25T20:03
новости
украина
спецоперация
сво
эвакуация
купянское направление
харьковская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_0:0:2856:1608_1920x0_80_0_0_00b52c2161ce5eeabca66bb612f448c2.jpg
Руководитель области уточнил, что готовится принятие решения о принудительной эвакуации семей с детьми из десяти населённых пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин. Сегодня там находится 275 детей. Власти требуют покинуть область и жителей Боровской общины, где проживает до девяти тысяч человек, среди которых 844 – несовершеннолетние. При этом уточняется, что эвакуация проводится уже сейчас, но в дальнейшем её намерены усилить. Вчера, 23 октября, Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР. Ранее The Washington Post публиковал статью в которой сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины признают успешное продвижение российской армии на купянском направлении. По данным источника, сейчас на этом участке фронта ситуация стала хуже, так как ВС РФ тщательно изучают местность, эффективно использует её особенности и совершенствуют тактику.Напомним, в конце лета Олег Синегубов уже сообщал, что власти в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей из населённых пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103421/09/1034210978_58:0:2789:2048_1920x0_80_0_0_699cbeb243f93beb08c48db091f1a422.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, спецоперация, сво, эвакуация, купянское направление, харьковская область
Новости, Украина, Спецоперация, СВО, эвакуация, Купянское направление, Харьковская область

Принудительную эвакуацию объявят для жителей 10-ти населённых пунктов Купянского района

20:03 25.10.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Читать в
Жителей десяти населённых пунктов в Купянском районе Харьковской области Украины вскоре принудят к эвакуации. Власти уже сейчас требуют уехать в тыловые районы страны, в первую очередь, семьи с детьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова
Руководитель области уточнил, что готовится принятие решения о принудительной эвакуации семей с детьми из десяти населённых пунктов Купянской, Кондрашовской и Куриловской общин. Сегодня там находится 275 детей.
Власти требуют покинуть область и жителей Боровской общины, где проживает до девяти тысяч человек, среди которых 844 – несовершеннолетние.
При этом уточняется, что эвакуация проводится уже сейчас, но в дальнейшем её намерены усилить.

"На сегодня с Купянского направления эвакуировали более тысячи человек, из них 240 детей. Более двух тысяч человек выехали самостоятельно", – цитирует источник заявление главы ОВА.

Вчера, 23 октября, Киев объявил принудительную эвакуацию из 23-х населённых пунктов Херсонской области и восьми сёл ДНР.
Ранее The Washington Post публиковал статью в которой сообщалось, что боевики Вооружённых сил Украины признают успешное продвижение российской армии на купянском направлении. По данным источника, сейчас на этом участке фронта ситуация стала хуже, так как ВС РФ тщательно изучают местность, эффективно использует её особенности и совершенствуют тактику.
Напомним, в конце лета Олег Синегубов уже сообщал, что власти в Купянском районе объявили принудительную эвакуацию детей из населённых пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий.
 
НовостиУкраинаСпецоперацияСВОэвакуацияКупянское направлениеХарьковская область
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
19:15Вандалы вновь осквернили памятник Пушкину в Киеве
19:11Полная вакханалия: Гаспарян о покушении на Царёва, реакции СМИ и главных проблемах России
18:40В ВСУ констатировали увеличение дальности полёта российских БПЛА
18:33"ХАМАС, а, может, и не ХАМАС": Лукашенко рассказал об уничтожении военных США и Израиля
Лента новостейМолния