Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС - 06.11.2023 Украина.ру
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Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС - 06.11.2023 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
Исполнительная власть Европейского союза порекомендует приблизить Украину "на один шаг" к вступлению в блок на этой неделе. Об этом журналистов Reuters информировали официальные лица ЕС
2023-11-06T18:22
2023-11-06T18:22
новости
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
переговоры
киев
владимир зеленский
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На основании этого доклада будет принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Вместе с тем, в публикации говорится о невозможности приятия Киева в ЕС до окончания боевых действий. Тем не менее, продвижение интеграции с Западом является главным приоритетом для Украины, где войска испытывают боевую усталость и нарастают опасения по поводу будущего жизненно важной военной помощи США. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поддержке МИД ФРГ в вопросе вступления Украины в ЕС. Он напомнил также о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной – Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией на Украине. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, переговоры, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, переговоры, Киев, Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

18:22 06.11.2023
 
© Пресс-служба президента УкраиныУрсула фон дер Ляйен Зеленский
Урсула фон дер Ляйен Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Исполнительная власть Европейского союза порекомендует приблизить Украину "на один шаг" к вступлению в блок на этой неделе. Об этом журналистов Reuters информировали официальные лица ЕС

"Брюссельский исполнительный директор президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в среду опубликует отчёт с оценкой прогресса, достигнутого на пути к членству претендентами на вступление в ЕС. Во время субботнего визита в Киев она похвалила Украину за достигнутый прогресс", – говорится в статье.

На основании этого доклада будет принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Вместе с тем, в публикации говорится о невозможности приятия Киева в ЕС до окончания боевых действий.
"Такие переговоры занимают годы, прежде чем кандидаты соответствуют обширным юридическим и экономическим критериям для вступления, и блок не готов принимать страну, находящуюся в состоянии войны", – уточнили журналисты.
Тем не менее, продвижение интеграции с Западом является главным приоритетом для Украины, где войска испытывают боевую усталость и нарастают опасения по поводу будущего жизненно важной военной помощи США.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поддержке МИД ФРГ в вопросе вступления Украины в ЕС. Он напомнил также о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной – Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией на Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз.
 
НовостиУкраинаЕвросоюзУрсула фон дер ЛяйенпереговорыКиевВладимир Зеленский
 
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