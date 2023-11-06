https://ukraina.ru/20231106/1050799329.html
Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС - 06.11.2023 Украина.ру
Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
Исполнительная власть Европейского союза порекомендует приблизить Украину "на один шаг" к вступлению в блок на этой неделе. Об этом журналистов Reuters информировали официальные лица ЕС
2023-11-06T18:22
2023-11-06T18:22
2023-11-06T18:22
новости
украина
евросоюз
урсула фон дер ляйен
переговоры
киев
владимир зеленский
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На основании этого доклада будет принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Вместе с тем, в публикации говорится о невозможности приятия Киева в ЕС до окончания боевых действий. Тем не менее, продвижение интеграции с Западом является главным приоритетом для Украины, где войска испытывают боевую усталость и нарастают опасения по поводу будущего жизненно важной военной помощи США. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поддержке МИД ФРГ в вопросе вступления Украины в ЕС. Он напомнил также о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной – Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией на Украине. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, переговоры, киев, владимир зеленский
Новости, Украина, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, переговоры, Киев, Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС
Исполнительная власть Европейского союза порекомендует приблизить Украину "на один шаг" к вступлению в блок на этой неделе. Об этом журналистов Reuters информировали официальные лица ЕС
"Брюссельский исполнительный директор президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в среду опубликует отчёт с оценкой прогресса, достигнутого на пути к членству претендентами на вступление в ЕС. Во время субботнего визита в Киев она похвалила Украину за достигнутый прогресс", – говорится в статье.
На основании этого доклада будет принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Вместе с тем, в публикации говорится о невозможности приятия Киева в ЕС до окончания боевых действий.
"Такие переговоры занимают годы, прежде чем кандидаты соответствуют обширным юридическим и экономическим критериям для вступления, и блок не готов принимать страну, находящуюся в состоянии войны", – уточнили журналисты.
Тем не менее, продвижение интеграции с Западом является главным приоритетом для Украины, где войска испытывают боевую усталость и нарастают опасения по поводу будущего жизненно важной военной помощи США.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил
о поддержке МИД ФРГ в вопросе вступления Украины в ЕС. Он напомнил также о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной – Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией на Украине.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал
закон о нацменьшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз.