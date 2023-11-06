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Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС - 06.11.2023 Украина.ру

Урсула фон дер Ляйен порекомендует начать переговоры с Украиной о вступлении в ЕС

Исполнительная власть Европейского союза порекомендует приблизить Украину "на один шаг" к вступлению в блок на этой неделе. Об этом журналистов Reuters информировали официальные лица ЕС

2023-11-06T18:22

2023-11-06T18:22

2023-11-06T18:22

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евросоюз

урсула фон дер ляйен

переговоры

киев

владимир зеленский

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На основании этого доклада будет принято решение о начале переговоров по вступлению Украины в Евросоюз. Вместе с тем, в публикации говорится о невозможности приятия Киева в ЕС до окончания боевых действий. Тем не менее, продвижение интеграции с Западом является главным приоритетом для Украины, где войска испытывают боевую усталость и нарастают опасения по поводу будущего жизненно важной военной помощи США. Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил о поддержке МИД ФРГ в вопросе вступления Украины в ЕС. Он напомнил также о требованиях Еврокомиссии видеть постсоветскую республику реформированной – Брюссель желал видеть эффективную судебную систему и активную борьбу с коррупцией на Украине. До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, евросоюз, урсула фон дер ляйен, переговоры, киев, владимир зеленский