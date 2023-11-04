Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией - 04.11.2023 Украина.ру
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Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией - 04.11.2023 Украина.ру
Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале
2023-11-04T00:28
2023-11-04T00:29
новости
украина
нацменьшинства
владимир зеленский
украина-ес
евросоюз
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Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила ещё 21 сентября. Как отмечала зампредседателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учётом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС. При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для переговоров по вступлению в Евросоюз. Отмечается, что эта оценка может содержать дополнительные условия. До этого Киев должна посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным украинских СМИ, она озвучит позитивные решения относительно начала переговоров о присоединении к Украины к Евросоюзу.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, нацменьшинства, владимир зеленский, украина-ес, евросоюз
Новости, Украина, Нацменьшинства, Владимир Зеленский, Украина-ЕС, Евросоюз

Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией

00:28 04.11.2023 (обновлено: 00:29 04.11.2023)
 
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале

"Подписал сегодня важный закон о национальных сообществах. Реализовали ещё один критерий для нашей евроинтеграции. Дополнительные гарантии для национальных сообществ на Украине, дополнительные гарантии для нашего движения в Евросоюз", – сказал Зеленский.

Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила ещё 21 сентября.
Как отмечала зампредседателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учётом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС.
При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России.
По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для переговоров по вступлению в Евросоюз.
Отмечается, что эта оценка может содержать дополнительные условия. До этого Киев должна посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным украинских СМИ, она озвучит позитивные решения относительно начала переговоров о присоединении к Украины к Евросоюзу.
 
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