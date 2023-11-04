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Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией

Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией - 04.11.2023 Украина.ру

Зеленский подписал закон о нацменьшинствах, рекомендованный Еврокомиссией

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о национальных меньшинствах, который является одним из семи требований Европейской комиссии для переговоров по вхождению страны в Евросоюз. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале

2023-11-04T00:28

2023-11-04T00:28

2023-11-04T00:29

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владимир зеленский

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Речь идет о законе №9610, который вносит изменения в уже действующий закон "О национальных меньшинствах (сообществах)" и который Верховная рада одобрила ещё 21 сентября. Как отмечала зампредседателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук, доработанный с учётом замечаний Венецианской комиссии законопроект, создает условия для надлежащей реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, а также выполняет требования для обретения Украиной статуса полноправного члена ЕС. При этом нормы украинского закона о нацменьшинствах не будут распространяться на русских. В документе прописан запрет "популяризации и пропаганды" России. По неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для переговоров по вступлению в Евросоюз. Отмечается, что эта оценка может содержать дополнительные условия. До этого Киев должна посетить глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По данным украинских СМИ, она озвучит позитивные решения относительно начала переговоров о присоединении к Украины к Евросоюзу.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, нацменьшинства, владимир зеленский, украина-ес, евросоюз