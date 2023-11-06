Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги
Евросоюз ждут большие проблемы при отказе финансировать деятельность нынешнего руководства Украины. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью изданию Politico заявил министр финансов постсоветской республики Сергей Марченко.
Украинский чиновник сообщил о спланированном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом, который на $29 млрд планируется закрыть за счёт внешних вливаний. Если же с перечислением Киеву денег будут задержки, то, предупредил он, Евросоюз ждёт рост миграционной угрозы, рост цен и другие самые суровые последствия украинского кризиса.
Марченко также попросил "союзников" направить на Украину "около 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами G7 в начале войны", отметило издание. Украинский министр сказал: "Для Украины является законным приоритетом получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины".
Издание напомнило, что в своём субботнем выступлении в Киеве 4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещал до конца года предложить механизм использования прибыли от отнятых у России активов. Нынешнее украинское руководство желает использовать по своему усмотрению и сами активы.
"Мы предпочитаем возможность использовать [эти прибыли] как дополнительную опцию, не забывая о приоритете №1. Приоритет №1 – использовать все российские активы, чтобы помочь Украине восстановить наши возможности и экономику", — сказал Марченко.
Он также заявил, что официальный Киев якобы выполнил все условия для старта процедуры о вступлении Украины в ЕС. "Поэтому мы ожидаем, что ЕС предоставит Украине приглашение вступить в Европейский Союз", — сказал он.
Ожидается, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует заключение на присланный правительством Украины отчёт о выполнении выдвинутых ЕК требований к реформированию постсоветской республики. Ключевыми требованиями являются реформа судебной системы и борьба с коррупцией. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак "категорически отверг" якобы надуманную проблему украинской коррупции.
5 октября, 16:27"Украли честно, но европейцев надо убедить". Блинкен высказался об активах РФ зарубежом США проводят юридические исследования возможности конфискации зарубежных активов России, которыми фактически распоряжаются на Западе. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает 5 октября издание Politico