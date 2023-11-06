https://ukraina.ru/20231106/1050793761.html

Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги

Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги - 06.11.2023 Украина.ру

Минфин Украины рассчитывает на украденные у России деньги

Евросоюз ждут большие проблемы при отказе финансировать деятельность нынешнего руководства Украины. Об этом в опубликованном 5 ноября интервью изданию Politico заявил министр финансов постсоветской республики Сергей Марченко.

2023-11-06T13:05

2023-11-06T13:05

2023-11-06T13:05

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Украинский чиновник сообщил о спланированном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом, который на $29 млрд планируется закрыть за счёт внешних вливаний. Если же с перечислением Киеву денег будут задержки, то, предупредил он, Евросоюз ждёт рост миграционной угрозы, рост цен и другие самые суровые последствия украинского кризиса.Марченко также попросил "союзников" направить на Украину "около 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами G7 в начале войны", отметило издание. Украинский министр сказал: "Для Украины является законным приоритетом получение этих российских замороженных активов для восстановления Украины".Издание напомнило, что в своём субботнем выступлении в Киеве 4 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пообещал до конца года предложить механизм использования прибыли от отнятых у России активов. Нынешнее украинское руководство желает использовать по своему усмотрению и сами активы."Мы предпочитаем возможность использовать [эти прибыли] как дополнительную опцию, не забывая о приоритете №1. Приоритет №1 – использовать все российские активы, чтобы помочь Украине восстановить наши возможности и экономику", — сказал Марченко.Он также заявил, что официальный Киев якобы выполнил все условия для старта процедуры о вступлении Украины в ЕС. "Поэтому мы ожидаем, что ЕС предоставит Украине приглашение вступить в Европейский Союз", — сказал он.Ожидается, что 8 ноября Еврокомиссия опубликует заключение на присланный правительством Украины отчёт о выполнении выдвинутых ЕК требований к реформированию постсоветской республики. Ключевыми требованиями являются реформа судебной системы и борьба с коррупцией. Глава офиса украинского президента Андрей Ермак "категорически отверг" якобы надуманную проблему украинской коррупции.

https://ukraina.ru/20231005/1049939001.html

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новости, украина, украина-ес, замороженные активы, активы, воровство, еврокомиссия, ес, соглашение с ес, россия, антироссийские санкции, финансовая помощь, дефицит бюджета