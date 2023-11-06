https://ukraina.ru/20231106/1050792454.html

Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины

Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины - 06.11.2023 Украина.ру

Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины

Нынешнее руководство Украины с оптимизмом ждёт решения Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в Евросоюз и отвергает обвинения в тотальной коррумпированности. Об этом в опубликованном 6 ноября интервью изданию Politico заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

2023-11-06T10:58

2023-11-06T10:58

2023-11-06T10:58

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Издание отметило, что надежды официального Киева на скорейшее вступление в ЕС "во многом опираются на табель успеваемости, который будет опубликован в среду и посвящён прогрессу Украины и других стран, стремящихся стать членами ЕС". Еврокомиссия выдвинула условия, среди которых - "реформирование судебной системы и борьба с широко распространённой коррупцией".Ермак с оптимизмом ответил на вопрос об ожидании вскоре начала переговоров с нынешним руководством Украины о вступлении в ЕС. Чиновник с удовлетворением констатировал итоги состоявшегося 4 ноября визита главы Еврокомиссии в Киев, отметив, "что визит Урсулы фон дер Ляйен… является очень мощным шагом на этом пути".Однако издание напомнило: предшественник фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что Украина не готова к членству в ЕС, поскольку она "коррумпирована на всех уровнях общества".Ермак раздосадовано ответил: "Я не припомню, чтобы г-н Юнкер посещал Украину за последние пару лет. Поэтому мне немного странно слышать от него эти слова. …Я категорически отвергаю утверждение о том, что Украина очень коррумпирована".

https://ukraina.ru/20231103/1050758657.html

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