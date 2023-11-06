Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины - 06.11.2023 Украина.ру
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Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины
Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины - 06.11.2023 Украина.ру
Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины
Нынешнее руководство Украины с оптимизмом ждёт решения Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в Евросоюз и отвергает обвинения в тотальной коррумпированности. Об этом в опубликованном 6 ноября интервью изданию Politico заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
2023-11-06T10:58
2023-11-06T10:58
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украина-ес
урсула фон дер ляйен
андрей ермак
офис президента
коррупция
борьба с коррупцией
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Издание отметило, что надежды официального Киева на скорейшее вступление в ЕС "во многом опираются на табель успеваемости, который будет опубликован в среду и посвящён прогрессу Украины и других стран, стремящихся стать членами ЕС". Еврокомиссия выдвинула условия, среди которых - "реформирование судебной системы и борьба с широко распространённой коррупцией".Ермак с оптимизмом ответил на вопрос об ожидании вскоре начала переговоров с нынешним руководством Украины о вступлении в ЕС. Чиновник с удовлетворением констатировал итоги состоявшегося 4 ноября визита главы Еврокомиссии в Киев, отметив, "что визит Урсулы фон дер Ляйен… является очень мощным шагом на этом пути".Однако издание напомнило: предшественник фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что Украина не готова к членству в ЕС, поскольку она "коррумпирована на всех уровнях общества".Ермак раздосадовано ответил: "Я не припомню, чтобы г-н Юнкер посещал Украину за последние пару лет. Поэтому мне немного странно слышать от него эти слова. …Я категорически отвергаю утверждение о том, что Украина очень коррумпирована".
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новости, украина, украина-ес, урсула фон дер ляйен, андрей ермак, офис президента, коррупция, борьба с коррупцией, коррупционеры, ес, соглашение с ес, еврокомиссия, судебная реформа, судебная система, реформы, бывший ссср
Новости, Украина, Украина-ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Андрей Ермак, Офис президента, коррупция, борьба с коррупцией, коррупционеры, ЕС, соглашение с ЕС, Еврокомиссия, судебная реформа, судебная система, реформы, бывший СССР

Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины

10:58 06.11.2023
 
© Украина.руКоррупция на Украине. Инфографика
Коррупция на Украине. Инфографика - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
© Украина.ру
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Нынешнее руководство Украины с оптимизмом ждёт решения Еврокомиссии о начале переговоров о вступлении в Евросоюз и отвергает обвинения в тотальной коррумпированности. Об этом в опубликованном 6 ноября интервью изданию Politico заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
Издание отметило, что надежды официального Киева на скорейшее вступление в ЕС "во многом опираются на табель успеваемости, который будет опубликован в среду и посвящён прогрессу Украины и других стран, стремящихся стать членами ЕС". Еврокомиссия выдвинула условия, среди которых - "реформирование судебной системы и борьба с широко распространённой коррупцией".
Ермак с оптимизмом ответил на вопрос об ожидании вскоре начала переговоров с нынешним руководством Украины о вступлении в ЕС. Чиновник с удовлетворением констатировал итоги состоявшегося 4 ноября визита главы Еврокомиссии в Киев, отметив, "что визит Урсулы фон дер Ляйен… является очень мощным шагом на этом пути".
Однако издание напомнило: предшественник фон дер Ляйен на посту главы Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер недавно заявил, что Украина не готова к членству в ЕС, поскольку она "коррумпирована на всех уровнях общества".
Ермак раздосадовано ответил: "Я не припомню, чтобы г-н Юнкер посещал Украину за последние пару лет. Поэтому мне немного странно слышать от него эти слова. …Я категорически отвергаю утверждение о том, что Украина очень коррумпирована".
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
3 ноября, 18:40
Путин: такой коррупции, как на Украине, нет нигде в миреРоссия борется с коррупцией, удивляясь тому, "как жила Украина в рамках украинской коррупции". Своими размышлениями на эту тему поделился Владимир Путин 3 ноября на встрече с членами Общественной палаты РФ на форуме "Сообщество"
 
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Заголовок открываемого материала
10:58Офис Зеленского "категорически отвергает" факты коррумпированности Украины
10:26Зеленский поручил готовить выборы – украинский депутат
10:02Офис Зеленского уже всё решил за Италию
09:59Зеленский и выборы, железная дорога Крым-Ростов-на-Дону, Главное на Украине на утро 6 ноября
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