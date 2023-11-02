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В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters

В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters - 02.11.2023 Украина.ру

В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters

В новый пакет военной помощи Украине, о котором объявят в субботу, 3 ноября, не войдут дополнительные ракеты ATACMS. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на данные двух американских чиновников

2023-11-02T22:57

2023-11-02T22:57

2023-11-02T22:57

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Общая сумма нового пакета для Киева достигнет 425 миллионов долларов. В частности, на Украину доставят средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы. Отмечается, что республиканцы в Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину ракеты большего радиуса действия, но как утверждают журналисты, в очередной груз военного снаряжения они не войдут. Так, на вооружение будут поставлены: дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерия калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые системы и противопехотные мины. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну. До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По данным последнего анализа Центра международных и стратегических исследований (CSIS), Штаты изготовили примерно 1,6 тысяч ракет различных модификаций, а осталось их в арсенале около тысячи. При этом на ATACMS могут претендовать также Израиль и Тайвань

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, всу, сво, военная помощь, военная техника, сша