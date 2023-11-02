В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters - 02.11.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231102/1050729196.html
В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters
В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters - 02.11.2023 Украина.ру
В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters
В новый пакет военной помощи Украине, о котором объявят в субботу, 3 ноября, не войдут дополнительные ракеты ATACMS. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на данные двух американских чиновников
2023-11-02T22:57
2023-11-02T22:57
новости
украина
всу
сво
военная помощь
военная техника
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:441:800:891_1920x0_80_0_0_673f3a4c0ae15c3f8ac218778f5ba05f.jpg
Общая сумма нового пакета для Киева достигнет 425 миллионов долларов. В частности, на Украину доставят средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы. Отмечается, что республиканцы в Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину ракеты большего радиуса действия, но как утверждают журналисты, в очередной груз военного снаряжения они не войдут. Так, на вооружение будут поставлены: дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерия калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые системы и противопехотные мины. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну. До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По данным последнего анализа Центра международных и стратегических исследований (CSIS), Штаты изготовили примерно 1,6 тысяч ракет различных модификаций, а осталось их в арсенале около тысячи. При этом на ATACMS могут претендовать также Израиль и Тайвань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/0d/1038694169_0:429:801:1029_1920x0_80_0_0_ed2d4637a233fd9629702e4527b64238.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, всу, сво, военная помощь, военная техника, сша
Новости, Украина, ВСУ, СВО, военная помощь, военная техника, США

В новый пакет военной помощи Киеву не войдут ракеты ATACMS – Reuters

22:57 02.11.2023
 
© Минобороны СШАЗапуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
Запуск ракеты ATACMS с установки M270 Американские реактивные системы залпового огня (РСЗО)
© Минобороны США
Читать в
В новый пакет военной помощи Украине, о котором объявят в субботу, 3 ноября, не войдут дополнительные ракеты ATACMS. Об этом пишет издание Reuters, ссылаясь на данные двух американских чиновников
Общая сумма нового пакета для Киева достигнет 425 миллионов долларов. В частности, на Украину доставят средства для противодействия беспилотникам и боеприпасы.
"Этот пакет помощи Украине включает боеприпасы с лазерным наведением для уничтожения российских беспилотников на сумму около 300 миллионов долларов. Средства на эти боеприпасы поступают из программы содействия безопасности Украины (USAI), которая позволяет администрации Байдена покупать оружие у промышленности, а не брать его из запасов оружия в США", – сказано в публикации.
Отмечается, что республиканцы в Конгрессе призвали президента США Джо Байдена поставить на Украину ракеты большего радиуса действия, но как утверждают журналисты, в очередной груз военного снаряжения они не войдут.
Так, на вооружение будут поставлены: дополнительные боеприпасы для национальных передовых зенитно-ракетных систем (NASAMS), боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS), артиллерия калибра 105 и 155 миллиметров, противотанковые системы и противопехотные мины.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну.
До этого глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS.
По данным последнего анализа Центра международных и стратегических исследований (CSIS), Штаты изготовили примерно 1,6 тысяч ракет различных модификаций, а осталось их в арсенале около тысячи. При этом на ATACMS могут претендовать также Израиль и Тайвань
 
НовостиУкраинаВСУСВОвоенная помощьвоенная техникаСША
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:18С чем Си Цзиньпин приедет в США и как Китай относится к России - Санакоев
10:44В Белоруссии приравняют СМС-сообщения к повестке, но только в военное время
10:44"С НАТО покончено": французский политик сделал предупреждение Зеленскому
10:30Американские наёмники и немецкие танки: в США оценили потери "иностранцев" на Украине
10:20Большинство россиян доверяют Путину — опрос
10:04Воевать в составе ВСУ придется каждому украинцу — Данилов
09:46Украина и коронавирус обрекли Европу на новое бедствие – Interia
09:43Посол России в Вене объяснил, что тормозит решение конфликта на Украине
09:40F-16 на Украине, реакция на статью Залужного. Главное на Украине на утро 3 ноября
09:19Маск поговорил с Сунаком о перспективах ИИ и коммунизма - Telegraph
09:00Россия открыта для работы с заинтересованными партнерами - Путин
08:42Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью - МО
08:32Грустно присутствовать при закате великой цивилизации Европы - вице-премьер РФ
08:20Удары российской авиации заставили ВСУ снизить активность на Краснолиманском направлении - Марочко
08:15"Мосты не сжигаем": посол о возможности диалога России и Украины
08:01Потери ВСУ на Купянском направлении превышают пополнение - Марочко
07:55Посол Антонов дал США совет насчет ДСНВ
07:43Российские Су-25СМ уничтожили на Краснолиманском направлении опорный пункт ВСУ - МО
07:32"Не объяснить здравым смыслом": посол Антонов раскритиковал антироссийские санкции США
07:18Антонов: РФ выступает за укрепление контроля над ядерным оружием
Лента новостейМолния