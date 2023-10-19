https://ukraina.ru/20231019/1050334599.html
Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины - 19.10.2023 Украина.ру
Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом 19 октября сообщило украинское издание "Бабель"
2023-10-19T17:23
2023-10-19T17:23
2023-10-19T17:55
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При этом журналисты отметили, что в США ракет ATACMS не так много.По данным последнего анализа Центра международных и стратегических исследований (CSIS), Штаты изготовили примерно 1,6 тысяч ракет различных модификаций, а осталось их в арсенале около тысячи. При этом на ATACMS могут претендовать также Израиль и Тайвань, подчеркнули журналисты.Во вторник, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Журналисты сообщили, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до 160 километров. В тот же день ВСУ ударили по аэродрому в Бердянск.Официально о поставках ATACMS не сообщалось.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале подтвердил получение Киевом американских дальнобойных ракет."Ну что, ATACMS уже у нас", — написал Гончаренко. И поблагодарил "партнёров".Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов.* внесен в российский перечень экстремистов и террористов
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новости, украина, мид украины, дмитрий кулеба, atacms, сша, ракеты
Новости, Украина, МИД Украины, Дмитрий Кулеба, ATACMS, США, ракеты
Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины
17:23 19.10.2023 (обновлено: 17:55 19.10.2023)
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом 19 октября сообщило украинское издание "Бабель"
"Глава МИД Дмитрий Кулеба утвердительно ответил на вопрос журналистки, означает ли поставка первой партии ракет ATACMS, что США будут предоставлять их Украине регулярно и в большем количестве, — мол, это договоренность между Зеленским и Байденом", - пишет издание.
При этом журналисты отметили, что в США ракет ATACMS не так много.
По данным последнего анализа Центра международных и стратегических исследований (CSIS), Штаты изготовили примерно 1,6 тысяч ракет различных модификаций, а осталось их в арсенале около тысячи. При этом на ATACMS могут претендовать также Израиль и Тайвань, подчеркнули журналисты.
Во вторник, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Журналисты сообщили, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до 160 километров. В тот же день ВСУ ударили по аэродрому в Бердянск.
Официально о поставках ATACMS не сообщалось.
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале подтвердил получение Киевом американских дальнобойных ракет.
"Ну что, ATACMS уже у нас", — написал Гончаренко. И поблагодарил "партнёров".
Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов.
* внесен в российский перечень экстремистов и террористов