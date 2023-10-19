https://ukraina.ru/20231019/1050334599.html

Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины

Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины - 19.10.2023 Украина.ру

Украина рассчитывает получать ATACMS регулярно - глава МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что США будут регулярно поставлять Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом 19 октября сообщило украинское издание "Бабель"

2023-10-19T17:23

2023-10-19T17:23

2023-10-19T17:55

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При этом журналисты отметили, что в США ракет ATACMS не так много.По данным последнего анализа Центра международных и стратегических исследований (CSIS), Штаты изготовили примерно 1,6 тысяч ракет различных модификаций, а осталось их в арсенале около тысячи. При этом на ATACMS могут претендовать также Израиль и Тайвань, подчеркнули журналисты.Во вторник, 17 октября, стало известно, что США тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Журналисты сообщили, что модификация ATACMS, которую получила Украина, имеет дальность до 160 километров. В тот же день ВСУ ударили по аэродрому в Бердянск.Официально о поставках ATACMS не сообщалось.Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своём телеграм-канале подтвердил получение Киевом американских дальнобойных ракет."Ну что, ATACMS уже у нас", — написал Гончаренко. И поблагодарил "партнёров".Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов.* внесен в российский перечень экстремистов и террористов

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новости, украина, мид украины, дмитрий кулеба, atacms, сша, ракеты