Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну - 26.10.2023 Украина.ру
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Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну
Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну - 26.10.2023 Украина.ру
Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну
Александр Лукашенко прокомментировал поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS и заявил об угрозе полномасштабной войны. Своими тревогами он поделился 26 октября в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
2023-10-26T17:34
2023-10-26T17:34
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"Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы ее критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы все больше и больше делаем шаги (поверьте, Петер, я опытный уже политик, это вижу, занимался этим серьезно) к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия", - сказал Лукашенко главе МИД Венгрии."То, что американцы там поставляют ракеты ATACMS украинцам, они должны понимать, что они эскалацию осуществляют в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом горячем котле не противодействия, а страшной смертоносной войны", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.По словам Лукашенко, Минск солидарен с Будапештом в видении многих проблем, в том числе конфликта на Украине. Белорусский лидер подчеркнул: "Наша позиция по Украине примерно такая же, как Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война".Лукашенко поблагодарил Венгрию за помощь в преодолении санкций Евросоюза. С ними. по словам белорусского лидера, в Белоруссии "в принципе справились", хотя и не без потерь. Он отметил: "Думаю, что санкции (мы с ними сталкиваемся не впервые, Вы это знаете хорошо) мы преодолели по большому счету. Да, есть проблемы в связи с перестройкой логистики прежде всего и финансовыми вопросами, прохождением оплат и так далее".Белорусский лидер выразил надежду на решение европейских проблем мирным путём. Сийярто также выразил настрой на скорейшее разрешение конфликтов в регионе."Я верю в диалог. Мы хотим, чтобы у нас по соседству был мир. По соседству идет война, за которую мы никак не отвечаем, но мы платим цену за нее. В этой войне умирают и венгры. Мы не хотим, чтобы люди умирали, - сказал глава МИД Венгрии. - Мы бы хотели, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Поэтому мы торопим перемирие и прекращение огня. Я искренне надеюсь, что скорее раньше, чем позже, появится возможность для этого. Мы отлично знаем, что без диалога, без общения, это никогда не станет возможным. Поэтому я думаю, что перекрытие каналов общения является отказом от надежды на мир".США поставили крылатые ракеты ATACMS на Украину по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре 2022 года. ВСУ применили эти ракеты в зоне СВО 17 октября, а атаковав базу российских вертолётов в Бердянске. В начале года подобные ракеты поставили на Украину Британия и Франция.
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новости, новости белоруссии, белоруссия, венгрия, украина, сво, война, третья мировая война, санкции, антибелорусские санкции, дипломатия, переговоры, переговорная площадка, минск, безопасность, национальная безопасность, лукашенко, петер сийярто, мид венгрии
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Лукашенко: США поставками ATACMS на Украину приближают полномасштабную войну

17:34 26.10.2023
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Александр Лукашенко прокомментировал поставки на Украину дальнобойных ракет ATACMS и заявил об угрозе полномасштабной войны. Своими тревогами он поделился 26 октября в Минске с главой МИД Венгрии Петером Сийярто
"Настораживает то, что мы можем разрушить даже ту плохую, как мы ее критикуем, систему миропорядка, которая сегодня существует. И мы все больше и больше делаем шаги (поверьте, Петер, я опытный уже политик, это вижу, занимался этим серьезно) к полномасштабной войне с применением самого смертоносного оружия", - сказал Лукашенко главе МИД Венгрии.
"То, что американцы там поставляют ракеты ATACMS украинцам, они должны понимать, что они эскалацию осуществляют в этой войне. Россия с этим никогда не смирится, да и мы в том числе. Поэтому нам надо всячески этому противостоять, если мы не хотим, чтобы снова оказались в этом горячем котле не противодействия, а страшной смертоносной войны", - цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.
По словам Лукашенко, Минск солидарен с Будапештом в видении многих проблем, в том числе конфликта на Украине. Белорусский лидер подчеркнул: "Наша позиция по Украине примерно такая же, как Венгрии. Нам эта война не нужна, как и вам. Мы соседи. Это в нашем доме идет война".
Лукашенко поблагодарил Венгрию за помощь в преодолении санкций Евросоюза. С ними. по словам белорусского лидера, в Белоруссии "в принципе справились", хотя и не без потерь. Он отметил: "Думаю, что санкции (мы с ними сталкиваемся не впервые, Вы это знаете хорошо) мы преодолели по большому счету. Да, есть проблемы в связи с перестройкой логистики прежде всего и финансовыми вопросами, прохождением оплат и так далее".
Белорусский лидер выразил надежду на решение европейских проблем мирным путём. Сийярто также выразил настрой на скорейшее разрешение конфликтов в регионе.

"Я верю в диалог. Мы хотим, чтобы у нас по соседству был мир. По соседству идет война, за которую мы никак не отвечаем, но мы платим цену за нее. В этой войне умирают и венгры. Мы не хотим, чтобы люди умирали, - сказал глава МИД Венгрии. - Мы бы хотели, чтобы эта война как можно быстрее закончилась. Поэтому мы торопим перемирие и прекращение огня. Я искренне надеюсь, что скорее раньше, чем позже, появится возможность для этого. Мы отлично знаем, что без диалога, без общения, это никогда не станет возможным. Поэтому я думаю, что перекрытие каналов общения является отказом от надежды на мир".
США поставили крылатые ракеты ATACMS на Украину по итогам визита Владимира Зеленского в Вашингтон в сентябре 2022 года. ВСУ применили эти ракеты в зоне СВО 17 октября, а атаковав базу российских вертолётов в Бердянске. В начале года подобные ракеты поставили на Украину Британия и Франция.
Олег Неменский
25 октября, 17:33
Олег Неменский: Пока украинцы заняты выживанием, Запад пересматривает свои надежды на победу над РоссиейОппозиционные силы Польши, если сформируют правительство, сделают все, чтобы польская политика в отношении Украины стала органичной частью общеевропейской политики, считает политолог Олег Неменский
 
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