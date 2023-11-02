https://ukraina.ru/20231102/1050708519.html
Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности - 02.11.2023 Украина.ру
Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США направила 1 ноября президенту Джо Байдену письмо с призывом отправить на Украину ракеты большей дальности, чтобы ВСУ смогли наносить удары по Крыму. Об этом 2 ноября сообщило информагентство Reuters
2023-11-02T13:36
2023-11-02T13:36
2023-11-02T15:40
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Влиятельные республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооружённым силам поддержали Белый дом в предоставлении ВСУ нескольких армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS). Они также призвали президента США Джозефа Байдена отправить в постсоветскую республику больше систем большей дальности."Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", — написали в письме конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в Сенате по международным отношениям, а Уикер - я ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.Призывая Байдена поставить ракеты ещё большего радиуса действия, парламентарии предупредили нынешнего обитателя Белого дома: "Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".Письмо отправлено в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством подошла к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму $106 млрд с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.В октябре ВСУ впервые применили поставленные США крылатые ракеты ATACMS. Владимир Зеленский заявил, что это оружие "зарекомендовало себя"."В своем письме американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего радиуса действия и продемонстрировала способность применять их надлежащим образом, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование", - отметило информагентство.
https://ukraina.ru/20231026/1050519035.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, atacms, сша, конгресс сша, президент сша, ракеты, ракетный удар, эскалация, сво, крым, джо байден, республиканская партия, военная помощь, всу, контрнаступление
Новости, ATACMS, США, Конгресс США, президент США, ракеты, ракетный удар, эскалация, СВО, Крым, Джо Байден, Республиканская партия, военная помощь, ВСУ, контрнаступление
Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности
13:36 02.11.2023 (обновлено: 15:40 02.11.2023)
Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США направила 1 ноября президенту Джо Байдену письмо с призывом отправить на Украину ракеты большей дальности, чтобы ВСУ смогли наносить удары по Крыму. Об этом 2 ноября сообщило информагентство Reuters
Влиятельные республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооружённым силам поддержали Белый дом в предоставлении ВСУ нескольких армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS). Они также призвали президента США Джозефа Байдена отправить в постсоветскую республику больше систем большей дальности.
"Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", — написали в письме конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.
Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в Сенате по международным отношениям, а Уикер - я ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.
Призывая Байдена поставить ракеты ещё большего радиуса действия, парламентарии предупредили нынешнего обитателя Белого дома: "Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".
Письмо отправлено в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством подошла к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму $106 млрд с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.
В октябре ВСУ впервые применили поставленные США крылатые ракеты ATACMS. Владимир Зеленский заявил, что это оружие "зарекомендовало себя".
"В своем письме американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего радиуса действия и продемонстрировала способность применять их надлежащим образом, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование", - отметило
информагентство.