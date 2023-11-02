https://ukraina.ru/20231102/1050708519.html

Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности

Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности - 02.11.2023 Украина.ру

Парламентарии США просят Байдена разместить на Украине ракеты большей дальности

Группа высокопоставленных республиканцев в Конгрессе США направила 1 ноября президенту Джо Байдену письмо с призывом отправить на Украину ракеты большей дальности, чтобы ВСУ смогли наносить удары по Крыму. Об этом 2 ноября сообщило информагентство Reuters

2023-11-02T13:36

2023-11-02T13:36

2023-11-02T15:40

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Влиятельные республиканцы из комитетов Конгресса по международным отношениям и вооружённым силам поддержали Белый дом в предоставлении ВСУ нескольких армейских тактических ракетных систем ограниченной дальности (ATACMS). Они также призвали президента США Джозефа Байдена отправить в постсоветскую республику больше систем большей дальности."Потребность Украины в возможности нанесения глубокого удара остается актуальной, особенно для дальнего поражения целей по всему Крыму", — написали в письме конгрессмены Майкл Маккол и Майк Роджерс, а также сенаторы Джеймс Риш и Роджер Уикер.Маккол возглавляет комитет Палаты представителей по иностранным делам, Роджерс возглавляет комитет Палаты представителей по вооруженным силам, Риш является ведущим республиканцем в Сенате по международным отношениям, а Уикер - я ведущим республиканцем в Сенате по вооруженным силам.Призывая Байдена поставить ракеты ещё большего радиуса действия, парламентарии предупредили нынешнего обитателя Белого дома: "Цена неспособности сделать это не только грозит тупиком на поле боя и дальнейшим затягиванием этой войны, но также угрожает дальнейшей глобальной нестабильностью, поскольку наши противники проводят операции влияния по всему миру".Письмо отправлено в то время, когда Палата представителей с республиканским большинством подошла к голосованию по отдельному законопроекту о помощи Израилю, игнорируя просьбу президента-демократа Джо Байдена о широком законопроекте о финансировании национальной безопасности на сумму $106 млрд с финансированием для Израиля, Украины и Тайваня.В октябре ВСУ впервые применили поставленные США крылатые ракеты ATACMS. Владимир Зеленский заявил, что это оружие "зарекомендовало себя"."В своем письме американские законодатели заявили, что Украина запросила системы ATACMS дальнего радиуса действия и продемонстрировала способность применять их надлежащим образом, а Россия не пошла на эскалацию в ответ на их использование", - отметило информагентство.

https://ukraina.ru/20231026/1050519035.html

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