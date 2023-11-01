https://ukraina.ru/20231101/1050680294.html

Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин

Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин - 01.11.2023 Украина.ру

Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин

Бывший военком Киевской области вышел на пенсию, обзвонил старых друзей и организовал схему спасения более 100 сограждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Об этом 1 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.

2023-11-01T16:39

2023-11-01T16:39

2023-11-01T17:01

украина

украина-ес

новости

новости украины

военком

военкоматы

киев

киевский режим

киевская область

уклонисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102108/63/1021086373_0:136:2624:1612_1920x0_80_0_0_afdbf99c89e891266156fea29f6db1a8.jpg

"Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали беспрецедентно масштабную схему уклонения от мобилизации. В ней были привлечены чиновники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины", - рассказали в ГБР.Организатором схемы по спасению сограждан от отправки в зону СВО стал вышедший на пенсию бывший начальник Киевского областного военного комиссариата. Его товарищи вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учёта из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья."В пакет документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины", - сообщило ГБР.Там также отметили, что одна часть группы по спасению уклонистов отвечала за привлечение клиентов, другая - за оформление документов и они "для конспирации между собой не пересекались". По этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов."Стоимость услуги составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями", - выяснили в ГБР.В официальном сообщении не упоминаются фамилии. Поэтому не известно, воспользовался ли услугами бывшего военкома Киевской области секретарь украинского СНБО Алексей Данилов, переправивший своих сыновей за границу в начале СВО.Также сегодня, 1 ноября СБУ сообщила о проведённых совместно с ГБР обысках "у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся" под прикрытием общественной организации. Накануне. 31 октября СБУ сообщила, что бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу" под прикрытием благотворительных организаций с оформление уклонистов волонтёрами за $2-5 тыс.

https://ukraina.ru/20231101/1050677914.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, украина-ес, новости, новости украины, военком, военкоматы, киев, киевский режим, киевская область, уклонисты, призывники, всу, потери всу, сво, общество, общественники, гуманитарная помощь, мобилизация, нго, ес, украинские беженцы, гбр, сбу, спецслужбы