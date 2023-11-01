Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин - 01.11.2023 Украина.ру
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Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин
Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин - 01.11.2023 Украина.ру
Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин
Бывший военком Киевской области вышел на пенсию, обзвонил старых друзей и организовал схему спасения более 100 сограждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Об этом 1 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.
2023-11-01T16:39
2023-11-01T17:01
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"Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали беспрецедентно масштабную схему уклонения от мобилизации. В ней были привлечены чиновники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины", - рассказали в ГБР.Организатором схемы по спасению сограждан от отправки в зону СВО стал вышедший на пенсию бывший начальник Киевского областного военного комиссариата. Его товарищи вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учёта из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья."В пакет документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины", - сообщило ГБР.Там также отметили, что одна часть группы по спасению уклонистов отвечала за привлечение клиентов, другая - за оформление документов и они "для конспирации между собой не пересекались". По этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов."Стоимость услуги составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями", - выяснили в ГБР.В официальном сообщении не упоминаются фамилии. Поэтому не известно, воспользовался ли услугами бывшего военкома Киевской области секретарь украинского СНБО Алексей Данилов, переправивший своих сыновей за границу в начале СВО.Также сегодня, 1 ноября СБУ сообщила о проведённых совместно с ГБР обысках "у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся" под прикрытием общественной организации. Накануне. 31 октября СБУ сообщила, что бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу" под прикрытием благотворительных организаций с оформление уклонистов волонтёрами за $2-5 тыс.
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украина, украина-ес, новости, новости украины, военком, военкоматы, киев, киевский режим, киевская область, уклонисты, призывники, всу, потери всу, сво, общество, общественники, гуманитарная помощь, мобилизация, нго, ес, украинские беженцы, гбр, сбу, спецслужбы
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Бывший военком Киевской области спас от мобилизации 100 мужчин

16:39 01.11.2023 (обновлено: 17:01 01.11.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 01.11.2023
© РИА Новости . Евгений Котенко
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Бывший военком Киевской области вышел на пенсию, обзвонил старых друзей и организовал схему спасения более 100 сограждан, уклонявшихся от мобилизации в ВСУ. Об этом 1 ноября сообщило Госбюро расследований Украины.
"Сотрудники ГБР совместно с СБУ разоблачили и заблокировали беспрецедентно масштабную схему уклонения от мобилизации. В ней были привлечены чиновники 9 военкоматов преимущественно из Киева и области, руководитель ВЛК Макаровского района Киевской области и сообщники из других областей Украины", - рассказали в ГБР.
Организатором схемы по спасению сограждан от отправки в зону СВО стал вышедший на пенсию бывший начальник Киевского областного военного комиссариата. Его товарищи вносили заведомо недостоверные данные в военно-учетные документы о снятии мужчин с учёта из-за непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
"В пакет документов входили поддельные справки ВЛК, оформленные без прохождения военнообязанными установленной процедуры. Участники группировки предоставляли "клиентам" советы, указания по местам, порядку и способу пересечения государственной границы Украины", - сообщило ГБР.
Там также отметили, что одна часть группы по спасению уклонистов отвечала за привлечение клиентов, другая - за оформление документов и они "для конспирации между собой не пересекались". По этой схеме за границу могло выехать не менее 100 уклонистов.
"Стоимость услуги составляла от 6 до 10 тысяч долларов США с одного человека в зависимости от стартового пакета документов. Клиентами были как вчерашние студенты, так и банкиры со взрослыми сыновьями", - выяснили в ГБР.
В официальном сообщении не упоминаются фамилии. Поэтому не известно, воспользовался ли услугами бывшего военкома Киевской области секретарь украинского СНБО Алексей Данилов, переправивший своих сыновей за границу в начале СВО.
Также сегодня, 1 ноября СБУ сообщила о проведённых совместно с ГБР обысках "у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся" под прикрытием общественной организации. Накануне. 31 октября СБУ сообщила, что бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу" под прикрытием благотворительных организаций с оформление уклонистов волонтёрами за $2-5 тыс.
Вчера, 15:04
На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу СБУ и Госбюро расследований Украины "проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СБУ.
 
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