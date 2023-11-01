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На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу

На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу - 01.11.2023 Украина.ру

На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу

СБУ и Госбюро расследований Украины "проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

2023-11-01T15:04

2023-11-01T15:04

2023-11-01T15:04

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"Служба безопасности и ДБР проводят обыски у сообщников народного депутата Украины, причастного к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. По данным следствия, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров. Задокументировано, что ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены",- сказано в официальном сообщении.Часть документов для побега из Украины уклоняющихся от призыва ВСУ граждан нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета, а также у своего близкого родственника. Организатора и участников преступления схемы для уклонистов спецслужбы Украины намерены привлечь к уголовной ответственности. Для этого "продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы" при процессуальном руководстве прокуратуры.31 октября СБУ сообщила, что бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу". По версии спецслужбы, "фигурант создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций". От этих учреждений он оформлял уклоняющихся от службы в ВСУ как международных перевозчиков гуманитарных грузов.Об аналогичных схемах переправки за границу уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО периодически сообщают Нацполиция Украины и Госпогранслужба. Украинские граждане платят по $6 тыс за возможность сбежать в Евросоюз, который (за исключением Польши и Прибалтики) не выдаёт Киеву украинцев призывного возраста (18-60 лет).

https://ukraina.ru/20231101/1050668465.html

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