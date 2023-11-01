На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу - 01.11.2023 Украина.ру
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На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу - 01.11.2023 Украина.ру
На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу
СБУ и Госбюро расследований Украины "проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СБУ.
2023-11-01T15:04
2023-11-01T15:04
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"Служба безопасности и ДБР проводят обыски у сообщников народного депутата Украины, причастного к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. По данным следствия, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров. Задокументировано, что ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены",- сказано в официальном сообщении.Часть документов для побега из Украины уклоняющихся от призыва ВСУ граждан нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета, а также у своего близкого родственника. Организатора и участников преступления схемы для уклонистов спецслужбы Украины намерены привлечь к уголовной ответственности. Для этого "продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы" при процессуальном руководстве прокуратуры.31 октября СБУ сообщила, что бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу". По версии спецслужбы, "фигурант создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций". От этих учреждений он оформлял уклоняющихся от службы в ВСУ как международных перевозчиков гуманитарных грузов.Об аналогичных схемах переправки за границу уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО периодически сообщают Нацполиция Украины и Госпогранслужба. Украинские граждане платят по $6 тыс за возможность сбежать в Евросоюз, который (за исключением Польши и Прибалтики) не выдаёт Киеву украинцев призывного возраста (18-60 лет).
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На Украине депутата обвинили в организации вывоза уклонистов за границу

15:04 01.11.2023
 
© Служба безпеки України телеграм-канал
© Служба безпеки України телеграм-канал
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СБУ и Госбюро расследований Украины "проводят обыски у сообщников народного депутата, организовавшего схему для уклоняющихся". Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба СБУ.
"Служба безопасности и ДБР проводят обыски у сообщников народного депутата Украины, причастного к схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста. По данным следствия, нардеп организовал противоправный механизм и использовал подконтрольную общественную организацию, чтобы через нее вносить "нужных людей" в систему "Шлях" якобы волонтеров. Задокументировано, что ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей гражданской жены",- сказано в официальном сообщении.
Часть документов для побега из Украины уклоняющихся от призыва ВСУ граждан нардеп хранил у своего бывшего помощника – депутата Киевского областного совета, а также у своего близкого родственника. Организатора и участников преступления схемы для уклонистов спецслужбы Украины намерены привлечь к уголовной ответственности. Для этого "продолжаются обыски по местам работы и проживанию фигурантов схемы" при процессуальном руководстве прокуратуры.
31 октября СБУ сообщила, что бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу". По версии спецслужбы, "фигурант создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций". От этих учреждений он оформлял уклоняющихся от службы в ВСУ как международных перевозчиков гуманитарных грузов.
Об аналогичных схемах переправки за границу уклоняющихся от призыва и мобилизации в ВСУ с отправкой в зону СВО периодически сообщают Нацполиция Украины и Госпогранслужба. Украинские граждане платят по $6 тыс за возможность сбежать в Евросоюз, который (за исключением Польши и Прибалтики) не выдаёт Киеву украинцев призывного возраста (18-60 лет).
10:13
Украинский суд приговорил журналиста к 12 годам тюрьмыСуд приговорил к 12 годам тюрьмы задержанного журналиста, сообщили 31 октября в пресс-службе СБУ
 
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