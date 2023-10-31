Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева - 31.10.2023 Украина.ру
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Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева - 31.10.2023 Украина.ру
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева
В ответ на статью издания Time, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал спецслужбы страны выявить тех людей о окружении Владимира Зеленского, кто не верит в победу Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
2023-10-31T21:50
2023-10-31T21:51
новости
украина
алексей данилов
сбу
владимир зеленский
сво
спецоперация
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Речь о том, что в скандальной статье Time, журналисты ссылаются на анонимные источники в Офисе президента Украины. Пообщавшись с ними, СМИ констатировало – в успех Киева и армии верит только Владимир Зеленский. Помимо этого Данилов опроверг заявление журналистов о том, что из-за увольнения всех военкомов мобилизация прекратилась. А также заявил, что информация о 100 тысячах потерь ВСУ не соответствует действительности. Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, комментируя статью Time заявил, что Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, украина, алексей данилов, сбу, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, Алексей Данилов, СБУ, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация

Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева

21:50 31.10.2023 (обновлено: 21:51 31.10.2023)
 
© Факти ICTV / Перейти в фотобанксекретарь СНБО Алексей Данилов
секретарь СНБО Алексей Данилов
© Факти ICTV
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В ответ на статью издания Time, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал спецслужбы страны выявить тех людей о окружении Владимира Зеленского, кто не верит в победу Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
Речь о том, что в скандальной статье Time, журналисты ссылаются на анонимные источники в Офисе президента Украины. Пообщавшись с ними, СМИ констатировало – в успех Киева и армии верит только Владимир Зеленский.

"Я не понимаю, откуда автор берёт эти вещи. У меня эта анонимность вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента", – возмутился секретарь СНБО.

Помимо этого Данилов опроверг заявление журналистов о том, что из-за увольнения всех военкомов мобилизация прекратилась. А также заявил, что информация о 100 тысячах потерь ВСУ не соответствует действительности.
Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, комментируя статью Time заявил, что Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
 
НовостиУкраинаАлексей ДаниловСБУВладимир ЗеленскийСВОСпецоперация
 
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