https://ukraina.ru/20231031/1050661679.html
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева - 31.10.2023 Украина.ру
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева
В ответ на статью издания Time, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал спецслужбы страны выявить тех людей о окружении Владимира Зеленского, кто не верит в победу Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
2023-10-31T21:50
2023-10-31T21:50
2023-10-31T21:51
новости
украина
алексей данилов
сбу
владимир зеленский
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102578/96/1025789659_0:0:1547:871_1920x0_80_0_0_b0f62ad5a4b399ba6e5adda364b508a7.jpg
Речь о том, что в скандальной статье Time, журналисты ссылаются на анонимные источники в Офисе президента Украины. Пообщавшись с ними, СМИ констатировало – в успех Киева и армии верит только Владимир Зеленский. Помимо этого Данилов опроверг заявление журналистов о том, что из-за увольнения всех военкомов мобилизация прекратилась. А также заявил, что информация о 100 тысячах потерь ВСУ не соответствует действительности. Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, комментируя статью Time заявил, что Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102578/96/1025789659_0:0:1169:877_1920x0_80_0_0_9e9fe8c74b567626795c2e52e56469e8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, алексей данилов, сбу, владимир зеленский, сво, спецоперация
Новости, Украина, Алексей Данилов, СБУ, Владимир Зеленский, СВО, Спецоперация
Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева
21:50 31.10.2023 (обновлено: 21:51 31.10.2023)
В ответ на статью издания Time, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал спецслужбы страны выявить тех людей о окружении Владимира Зеленского, кто не верит в победу Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
Речь о том, что в скандальной статье Time, журналисты ссылаются на анонимные источники в Офисе президента Украины. Пообщавшись с ними, СМИ констатировало – в успех Киева и армии верит только Владимир Зеленский.
"Я не понимаю, откуда автор берёт эти вещи. У меня эта анонимность вызывает множество вопросов. Если у тебя есть какая-то позиция, если ты считаешь, что наша страна не может победить, то ты не имеешь права находиться у нашего президента", – возмутился секретарь СНБО.
Помимо этого Данилов опроверг заявление журналистов о том, что из-за увольнения всех военкомов мобилизация прекратилась. А также заявил, что информация о 100 тысячах потерь ВСУ не соответствует действительности.
Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, комментируя статью Time заявил
, что Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен.
*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга