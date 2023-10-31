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Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева

Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева - 31.10.2023 Украина.ру

Данилов приказал спецслужбам Украины выявить неверующих в победу Киева

В ответ на статью издания Time, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов призвал спецслужбы страны выявить тех людей о окружении Владимира Зеленского, кто не верит в победу Киева. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"

2023-10-31T21:50

2023-10-31T21:50

2023-10-31T21:51

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Речь о том, что в скандальной статье Time, журналисты ссылаются на анонимные источники в Офисе президента Украины. Пообщавшись с ними, СМИ констатировало – в успех Киева и армии верит только Владимир Зеленский. Помимо этого Данилов опроверг заявление журналистов о том, что из-за увольнения всех военкомов мобилизация прекратилась. А также заявил, что информация о 100 тысячах потерь ВСУ не соответствует действительности. Ранее экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, комментируя статью Time заявил, что Владимир Зеленский – оставленный всеми диктатор, не желающий взглянуть в глаза реальности и истерически восклицающий про скорую победу, достичь которой он неспособен. *внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, алексей данилов, сбу, владимир зеленский, сво, спецоперация