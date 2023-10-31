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СБУ поймала экс-зампреда Службы судебной охраны на переправке уклонистов за границу

СБУ поймала экс-зампреда Службы судебной охраны на переправке уклонистов за границу - 31.10.2023 Украина.ру

СБУ поймала экс-зампреда Службы судебной охраны на переправке уклонистов за границу

Бывший зампредседателя Службы судебной охраны Украины "организовал несколько каналов для бегства уклонистов за границу". Об этом 31 октября сообщила Служба безопасности Украины.

2023-10-31T21:44

2023-10-31T21:44

2023-10-31T21:44

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Согласно официальному сообщению, СБУ собрала "доказательную базу" на экс-зампреда Службы судебной охраны "организовавшего масштабную схему нелегального выезда мужчин за пределы Украины". По версии спецслужбы, "фигурант создал в Украине фейковый благотворительный фонд и более 30 псевдоволонтерских организаций". Затем от этих учреждений он оформлял уклоняющихся от службы в ВСУ как международных перевозчиков гуманитарных грузов."Таким образом, он способствовал своим "клиентам" в уклонении от мобилизации и нелегальном выезде за границу. По данным следствия, схема действовала в Киевской, Львовской, Хмельницкой, Волынской, Харьковской, Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 до 5 тыс. американских долларов. Сумма зависела от срочности зарубежной поездки. Чтобы избежать правосудия, фигурант в марте этого года сбежал в одну из европейских стран в качестве волонтера", - сказано в сообщении СБУ.Там также отмечено, что бывший чиновник был уволен из Службы судебной охраны в 2021 году "из-за причастности к коррупции". О судимости экс-зампреда Службы судебной охраны в сообщении ничего не сказано.Однако отмечено, что с началом СВО он решил заработать на подлежащих призыву согражданах. Для этого он использовал собственные связи среди знакомых в госучреждениях, создал "псевдоблаготворительные" организации и оформлял чтобы фальшивые документы, позволявшие уклонистам бежать от призыва в ВСУ за границу.В сообщении сказано также, что "следователи Службы безопасности сообщили экс-чиновнику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины". Когда и при каких обстоятельствах это произошло – не уточняется."Поскольку он скрывается за границей, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", - проинформировала СБУ.Ранее СБУ сообщала о якобы сообщённых подозрениях лицам, которые либо умерли, либо по другим причинам никак не могли получить соответствующие документы украинской спецслужбы. В частности, 31 октября СБУ заявила, что якобы "сообщила о подозрении российской певице Чичериной". По версии украинской спецслужбы, Заслуженная артистка Российской Федерации Юлия Чичерина якобы угрожала неким "украинцам сибирскими концлагерями".

https://ukraina.ru/20231031/1050659741.html

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новости, новости украины, сбу, судебные приставы, судебная система, коррупция, уклонисты, всу, сво, европа, волонтеры, призывники, мобилизация, благотворительность