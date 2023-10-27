В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе - 27.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231027/1050565822.html
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе - 27.10.2023 Украина.ру
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
Наземное вторжение Израиля отражено в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом заявило военное крыло движения ХАМАС — "Бригады аль-Кассама"
2023-10-27T22:45
2023-10-27T22:45
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050079963_0:131:3177:1918_1920x0_80_0_0_fc35a7931cfe7e4d16cbb7b47170cff4.jpg.webp
Вместе с тем в ХАМАС заявили, что "вступление в битву США" для них стало неожиданностью. Накануне, напомним, США перебросили на Ближний Восток 900 военных. Утверждалось, что в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.Несмотря на это, спикер палестинского движения уточнил, что подразделения "были готовы к наземному наступлению". Как указывало издание Al-Arabiya, до этого Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Ранее СМИ писали, что Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0b/1050079963_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_5192753822dff848a9a32e0be06e7ddf.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток

В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе

22:45 27.10.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкОбстановка в израильском городе Ашкелон
Обстановка в израильском городе Ашкелон - РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать в
Наземное вторжение Израиля отражено в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом заявило военное крыло движения ХАМАС — "Бригады аль-Кассама"
"Бригады аль-Кассама" противостоят израильскому наземному вторжению на востоке Аль-Бурейджа, сейчас на месте идут ожесточённые столкновения", — приводит РИА Новости заявление.
Вместе с тем в ХАМАС заявили, что "вступление в битву США" для них стало неожиданностью.
"Реакция Израиля? Да, мы этого ожидали. Но что мы видим сейчас, так это вступление США в битву, и на это мы не рассчитывали", - отметил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака в интервью газете Financial Times. 
Накануне, напомним, США перебросили на Ближний Восток 900 военных. Утверждалось, что в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.
Несмотря на это, спикер палестинского движения уточнил, что подразделения "были готовы к наземному наступлению".
Как указывало издание Al-Arabiya, до этого Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено.
Ранее СМИ писали, что Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь.
 
НовостиИзраильПалестино-израильский конфликтБлижний Восток
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:31Без заочников и бюджетных мест: на Украине реформируют систему образования
23:45США не заинтересованы завершении боевых действий на Украине – Полянский
23:21Канада утилизирует военную технику вместо того, чтобы передать её Украине
22:45В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
22:27Справляются с трудом: Украина и Израиль загрузили работой производителей оружия США
22:06Над Курской областью перехвачен БПЛА – минобороны
21:53СБУ подтвердила причастность к покушению на Царёва
21:49Лукашенко снова наводит порядок: "Ты врач - иди работай. Нет - клади диплом"
21:32Адвокат УПЦ объяснил за что украинским нардепам грозит уголовная ответственность
21:26Британского наёмника нашли застреленным в украинской канализации
21:14ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
20:54Берлин отчитался о поставках Киеву ПВО IRIS-T и надводных БПЛА
20:47Лукашенко о миграционной политике в ЕС: "Они мерзавцы, крестоносцы"
20:41Словакия потребует от ЕС анализа антироссийских санкций
20:20"Они все равно придут к нам, в Россию": Лукашенко рассказал о перспективах ЕС
20:16Крымские провайдеры почти восстановили работу сервисов после DDoS-атак
19:58Мощные взрывы прогремели в центре Херсона
19:45Генерал-полковник Афзалов стал новым главнокомандующим ВКС России – МО РФ
19:44Лукашенко о военных выгодах США: "В Украине они обкакались, и очень прилично"
19:25Лукашенко: "Выход один - надо создавать Палестинское государство"
Лента новостейМолния