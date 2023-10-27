https://ukraina.ru/20231027/1050565822.html
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе - 27.10.2023 Украина.ру
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
Наземное вторжение Израиля отражено в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом заявило военное крыло движения ХАМАС — "Бригады аль-Кассама"
2023-10-27T22:45
2023-10-27T22:45
2023-10-27T22:45
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
ближний восток
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Вместе с тем в ХАМАС заявили, что "вступление в битву США" для них стало неожиданностью. Накануне, напомним, США перебросили на Ближний Восток 900 военных. Утверждалось, что в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.Несмотря на это, спикер палестинского движения уточнил, что подразделения "были готовы к наземному наступлению". Как указывало издание Al-Arabiya, до этого Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Ранее СМИ писали, что Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток
В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе
Наземное вторжение Израиля отражено в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом заявило военное крыло движения ХАМАС — "Бригады аль-Кассама"
"Бригады аль-Кассама" противостоят израильскому наземному вторжению на востоке Аль-Бурейджа, сейчас на месте идут ожесточённые столкновения", — приводит РИА Новости заявление.
Вместе с тем в ХАМАС заявили, что "вступление в битву США" для них стало неожиданностью.
"Реакция Израиля? Да, мы этого ожидали. Но что мы видим сейчас, так это вступление США в битву, и на это мы не рассчитывали", - отметил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака в интервью газете Financial Times.
Накануне, напомним, США перебросили
на Ближний Восток 900 военных. Утверждалось, что в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.
Несмотря на это, спикер палестинского движения уточнил, что подразделения "были готовы к наземному наступлению".
Как указывало издание Al-Arabiya, до этого Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено.
Ранее СМИ писали, что Израиль начал
наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь.