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В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе

В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе - 27.10.2023 Украина.ру

В ХАМАС заявили об отражении израильского вторжения в районе лагеря в Газе

Наземное вторжение Израиля отражено в восточной части лагеря беженцев Аль-Бурейдж в секторе Газа. Об этом заявило военное крыло движения ХАМАС — "Бригады аль-Кассама"

2023-10-27T22:45

2023-10-27T22:45

2023-10-27T22:45

новости

израиль

палестино-израильский конфликт

ближний восток

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Вместе с тем в ХАМАС заявили, что "вступление в битву США" для них стало неожиданностью. Накануне, напомним, США перебросили на Ближний Восток 900 военных. Утверждалось, что в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.Несмотря на это, спикер палестинского движения уточнил, что подразделения "были готовы к наземному наступлению". Как указывало издание Al-Arabiya, до этого Израиль предложил палестинскому движению ХАМАС установить режим прекращения огня в обмен на освобождение всех заложников, однако предложение было отклонено. Ранее СМИ писали, что Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь.

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2023

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, ближний восток