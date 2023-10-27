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ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ - 27.10.2023 Украина.ру

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ

Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ

2023-10-27T21:14

2023-10-27T21:14

2023-10-27T21:15

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Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.Другие СМИ отмечают, что в ночь с 27 на 28 октября сухопутные войска Израиля только расширят свою активность, но о полномасштабной наземной операции пока речь не идёт. По словам спикера, Израиль готов защищать безопасность страны "на всех фронтах".До этого телеканал Fox News сообщил, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. В регионе работает артиллерия и истребители. Тем временем The New York Times пишет, что официальные лица Саудовской Аравии предупредили Соединённые Штаты Америки, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.

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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа