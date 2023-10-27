ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
21:14 27.10.2023 (обновлено: 21:15 27.10.2023)
Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ
Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.
"ВВС наносят очень значительные удары по подземным объектам (прим. ред. – в секторе Газа), — цитирует источник представителя ЦАХАЛ.
Другие СМИ отмечают, что в ночь с 27 на 28 октября сухопутные войска Израиля только расширят свою активность, но о полномасштабной наземной операции пока речь не идёт.
"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", - сказал представитель армии на вечернем брифинге.
По словам спикера, Израиль готов защищать безопасность страны "на всех фронтах".
До этого телеканал Fox News сообщил, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. В регионе работает артиллерия и истребители. Тем временем The New York Times пишет, что официальные лица Саудовской Аравии предупредили Соединённые Штаты Америки, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.