ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ - 27.10.2023 Украина.ру
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ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ - 27.10.2023 Украина.ру
ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ
Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ
2023-10-27T21:14
2023-10-27T21:15
новости
израиль
палестино-израильский конфликт
сектор газа
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Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.Другие СМИ отмечают, что в ночь с 27 на 28 октября сухопутные войска Израиля только расширят свою активность, но о полномасштабной наземной операции пока речь не идёт. По словам спикера, Израиль готов защищать безопасность страны "на всех фронтах".До этого телеканал Fox News сообщил, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. В регионе работает артиллерия и истребители. Тем временем The New York Times пишет, что официальные лица Саудовской Аравии предупредили Соединённые Штаты Америки, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.
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новости, израиль, палестино-израильский конфликт, сектор газа
Новости, Израиль, Палестино-израильский конфликт, сектор Газа

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции в секторе Газа – СМИ

21:14 27.10.2023 (обновлено: 21:15 27.10.2023)
 
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
- РИА Новости, 1920, 27.10.2023
© commons.wikimedia.org / IDF Spokesperson's Unit
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Израиль начал наземную операцию в Газе, военные наносят мощные ракетные удары по анклаву. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛ
Уточняется, что на фоне серьезных израильских бомбардировок в регионе полностью пропали интернет и связь. Сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.
"ВВС наносят очень значительные удары по подземным объектам (прим. ред. – в секторе Газа), — цитирует источник представителя ЦАХАЛ.
Другие СМИ отмечают, что в ночь с 27 на 28 октября сухопутные войска Израиля только расширят свою активность, но о полномасштабной наземной операции пока речь не идёт.
"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы для того, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", - сказал представитель армии на вечернем брифинге.
По словам спикера, Израиль готов защищать безопасность страны "на всех фронтах".
До этого телеканал Fox News сообщил, что в секторе Газа прогремела серия громких взрывов. В регионе работает артиллерия и истребители. Тем временем The New York Times пишет, что официальные лица Саудовской Аравии предупредили Соединённые Штаты Америки, что наземная операция Израиля в секторе Газа может иметь катастрофические последствия для Ближнего Востока.
 
НовостиИзраильПалестино-израильский конфликтсектор Газа
 
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