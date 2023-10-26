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США перебросили на Ближний Восток 900 военных
США перебросили на Ближний Восток 900 военных - 26.10.2023 Украина.ру
США перебросили на Ближний Восток 900 военных
Соединенные Штаты Америки разворачивают на Ближнем Востоке дополнительно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
2023-10-26T23:07
2023-10-26T23:07
2023-10-26T23:07
новости
палестино-израильский конфликт
сша
пентагон
ближний восток
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По словам Райдера, в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО. Ранее министерство обороны США объявляло о намерении отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол", которые способны перехватывать ракеты малой дальности. До этого, президент США Джо Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. В четверг, 12 октября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, палестино-израильский конфликт, сша, пентагон, ближний восток
Новости, Палестино-израильский конфликт, США, Пентагон, Ближний Восток
США перебросили на Ближний Восток 900 военных
Соединенные Штаты Америки разворачивают на Ближнем Востоке дополнительно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
"Я могу подтвердить, что с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил (прим. ред. – на Ближнем Востоке) ещё около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США", - сказал он.
По словам Райдера, в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.
Ранее министерство обороны США объявляло о намерении отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол", которые способны перехватывать ракеты малой дальности.
До этого, президент США Джо Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.
В четверг, 12 октября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет.