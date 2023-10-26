США перебросили на Ближний Восток 900 военных - 26.10.2023 Украина.ру
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США перебросили на Ближний Восток 900 военных
США перебросили на Ближний Восток 900 военных - 26.10.2023 Украина.ру
США перебросили на Ближний Восток 900 военных
Соединенные Штаты Америки разворачивают на Ближнем Востоке дополнительно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
2023-10-26T23:07
2023-10-26T23:07
новости
палестино-израильский конфликт
сша
пентагон
ближний восток
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По словам Райдера, в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО. Ранее министерство обороны США объявляло о намерении отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол", которые способны перехватывать ракеты малой дальности. До этого, президент США Джо Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. В четверг, 12 октября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет.
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новости, палестино-израильский конфликт, сша, пентагон, ближний восток
Новости, Палестино-израильский конфликт, США, Пентагон, Ближний Восток

США перебросили на Ближний Восток 900 военных

23:07 26.10.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкИзраильские резервисты входят в сектор Газа
Израильские резервисты входят в сектор Газа - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© РИА Новости
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Соединенные Штаты Америки разворачивают на Ближнем Востоке дополнительно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер
"Я могу подтвердить, что с момента нашего первоначального объявления о расстановке сил (прим. ред. – на Ближнем Востоке) ещё около 900 военнослужащих были направлены или в настоящее время доставляются в зону ответственности Центрального командования США", - сказал он. 
По словам Райдера, в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО.
Ранее министерство обороны США объявляло о намерении отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол", которые способны перехватывать ракеты малой дальности.
До этого, президент США Джо Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд.
В четверг, 12 октября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет.
 
НовостиПалестино-израильский конфликтСШАПентагонБлижний Восток
 
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