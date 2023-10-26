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США перебросили на Ближний Восток 900 военных

США перебросили на Ближний Восток 900 военных - 26.10.2023 Украина.ру

США перебросили на Ближний Восток 900 военных

Соединенные Штаты Америки разворачивают на Ближнем Востоке дополнительно 900 своих военнослужащих, включая операторов систем противовоздушной обороны. Об этом в четверг, 26 октября, сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер

2023-10-26T23:07

2023-10-26T23:07

2023-10-26T23:07

новости

палестино-израильский конфликт

сша

пентагон

ближний восток

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По словам Райдера, в основном в зону конфликта приехали операторы средств ПВО. Ранее министерство обороны США объявляло о намерении отправить Израилю две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол", которые способны перехватывать ракеты малой дальности. До этого, президент США Джо Байден запросил у конгресса оказание Украине и Израилю дополнительной военной и иной помощи в размере около $106 млрд. В четверг, 12 октября, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что намерений и планов воевать на стороне Израиля у Соединённых Штатов нет.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, палестино-израильский конфликт, сша, пентагон, ближний восток