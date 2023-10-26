Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана - 26.10.2023 Украина.ру
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Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана
Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана - 26.10.2023 Украина.ру
Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана
Часть отправленных Украине денег была использована не по назначению, а пошла в коррупционные каналы. Такой манёвр Киев может повторить ещё не раз, считает советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан
2023-10-26T20:40
2023-10-26T20:40
новости
венгрия
ес
украина
коррупция
военная помощь
сво
спецоперация
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В сети он опубликовал пост, в котором описал свои опасения по поводу дальнейшей помощи Украине. По его словам, партнёры Киева не обсуждали предыдущий опыт использования Украиной выделенных ей средств. В понедельник, 23 октября, Венгрия заблокировала транш ЕС в&nbsp;размере 500 миллионов евро для&nbsp;Украины, сославшись на&nbsp;проблемы вокруг признания венгерского банка OTP "спонсором войны" на&nbsp;Украине. Позже премьер-министр Венгрии потребовал от Национального агентства по противодействию коррупции Украины приехать на переговоры в Будапешт. Только в этом случае Венгрия разблокирует средства, предназначенные для Киева.Напомним, в СМИ есть масса подтверждений тому, куда уходят выделенные Киеву средства и вооружение.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, венгрия, ес, украина, коррупция, военная помощь, сво, спецоперация
Новости, Венгрия, ЕС, Украина, коррупция, военная помощь, СВО, Спецоперация

Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана

20:40 26.10.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ Українифлаг Венгрия Украина
флаг Венгрия Украина - РИА Новости, 1920, 26.10.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство закордонних справ України
Читать в
Часть отправленных Украине денег была использована не по назначению, а пошла в коррупционные каналы. Такой манёвр Киев может повторить ещё не раз, считает советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан
В сети он опубликовал пост, в котором описал свои опасения по поводу дальнейшей помощи Украине. По его словам, партнёры Киева не обсуждали предыдущий опыт использования Украиной выделенных ей средств.
"К сожалению, за предыдущий период выяснилось, что часть отправленных Украине денег была направлена не в надлежащее место, а в коррупционные каналы. Какова гарантия, что с последующей поддержкой не случится то же самое?" – задаётся вопросом венгерский политик.
В понедельник, 23 октября, Венгрия заблокировала транш ЕС в размере 500 миллионов евро для Украины, сославшись на проблемы вокруг признания венгерского банка OTP "спонсором войны" на Украине.
Позже премьер-министр Венгрии потребовал от Национального агентства по противодействию коррупции Украины приехать на переговоры в Будапешт. Только в этом случае Венгрия разблокирует средства, предназначенные для Киева.

Напомним, в СМИ есть масса подтверждений тому, куда уходят выделенные Киеву средства и вооружение.
 
НовостиВенгрияЕСУкраинакоррупциявоенная помощьСВОСпецоперация
 
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