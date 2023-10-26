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Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана

Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана - 26.10.2023 Украина.ру

Часть выделенных Украине денег пошла в коррупционные каналы – советник Орбана

Часть отправленных Украине денег была использована не по назначению, а пошла в коррупционные каналы. Такой манёвр Киев может повторить ещё не раз, считает советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан

2023-10-26T20:40

2023-10-26T20:40

2023-10-26T20:40

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В сети он опубликовал пост, в котором описал свои опасения по поводу дальнейшей помощи Украине. По его словам, партнёры Киева не обсуждали предыдущий опыт использования Украиной выделенных ей средств. В понедельник, 23 октября, Венгрия заблокировала транш ЕС в размере 500 миллионов евро для Украины, сославшись на проблемы вокруг признания венгерского банка OTP "спонсором войны" на Украине. Позже премьер-министр Венгрии потребовал от Национального агентства по противодействию коррупции Украины приехать на переговоры в Будапешт. Только в этом случае Венгрия разблокирует средства, предназначенные для Киева.Напомним, в СМИ есть масса подтверждений тому, куда уходят выделенные Киеву средства и вооружение.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, венгрия, ес, украина, коррупция, военная помощь, сво, спецоперация