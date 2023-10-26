Украинцы торгуют в даркнете западным оружием - 26.10.2023 Украина.ру
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Украинцы торгуют в даркнете западным оружием
Украинцы торгуют в даркнете западным оружием - 26.10.2023 Украина.ру
Украинцы торгуют в даркнете западным оружием
Украинцы продают через даркнет оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи. Об этом сообщает 26 октября РИА Новости со ссылкой на объявления о продаже
2023-10-26T07:14
2023-10-26T07:18
украина
продажа
оружие
запад
новости
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"C4 от 800 долларов США/1000 гр, Киев", - гласит одно из объявлений.К нему прилагается фотография товара – шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке.Там же приводится текст объявления на английском языке. Далее описан способ оформления заказа и его доставки покупателю.Ранее западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко указывал, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
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украина, продажа, оружие, запад, новости
Украина, продажа, оружие, Запад, Новости

Украинцы торгуют в даркнете западным оружием

07:14 26.10.2023 (обновлено: 07:18 26.10.2023)
 
© ССО, pixabayхакер
хакер
© ССО, pixabay
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Украинцы продают через даркнет оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи. Об этом сообщает 26 октября РИА Новости со ссылкой на объявления о продаже
"C4 от 800 долларов США/1000 гр, Киев", - гласит одно из объявлений.
К нему прилагается фотография товара – шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке.
"Мы продаем огнестрельное оружие по всей Украине. Анонимная курьерская доставка в ваш город! Получение посылки в тайнике в удобном для вас месте", - говорится в описании онлайн-продавца.
Там же приводится текст объявления на английском языке. Далее описан способ оформления заказа и его доставки покупателю.
Ранее западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа.
В июле директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко указывал, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
Зеленский Столтенберг
24 октября, 20:34
Генсек НАТО пожаловался, что Украина истощила запасы оружия стран-членов альянсаЗа период проведения Специальной военной операции киевские боевики значительно истощили запасы оружия стран-членов НАТО. Для обеспечения собственной обороны им необходимо нарастить производство, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в Стокгольме в ходе пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном
 
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