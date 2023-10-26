https://ukraina.ru/20231026/1050497158.html

Украинцы торгуют в даркнете западным оружием

Украинцы торгуют в даркнете западным оружием - 26.10.2023 Украина.ру

Украинцы торгуют в даркнете западным оружием

Украинцы продают через даркнет оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи. Об этом сообщает 26 октября РИА Новости со ссылкой на объявления о продаже

2023-10-26T07:14

2023-10-26T07:14

2023-10-26T07:18

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"C4 от 800 долларов США/1000 гр, Киев", - гласит одно из объявлений.К нему прилагается фотография товара – шашек взрывчатки с маркировкой на английском языке.Там же приводится текст объявления на английском языке. Далее описан способ оформления заказа и его доставки покупателю.Ранее западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко указывал, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, продажа, оружие, запад, новости