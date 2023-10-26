https://ukraina.ru/20231026/1050498820.html

Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы

Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы - 26.10.2023 Украина.ру

Украинский пограничник рассказал о перепродаже гумпомощи из Европы

Гуманитарную помощь, поставляемую на Украину из Европы, активно перепродают. Об этом рассказал бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой, передает 26 октября РИА Новости

2023-10-26T08:57

2023-10-26T08:57

2023-10-26T09:01

гуманитарная помощь

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пограничники

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"Приборы ночного видения, тепловизионные комплексы, ночные прицелы. Все это завозится гуманитарным конвоем со стороны Евросоюза и учета по нему нет на территории Украины", - рассказал экс-пограничник.Он уточнил, что большая часть гуманитарки, в том числе и стрелковое оружие, практически сразу перепродается."Самое лучшее - оно берется и перепродается на территории Украины, тем же охотникам, на территорию Румынии перепродается. Интернет работает. Начиная от продуктов питания и заканчивая оружием. Самое лучшее забирается и продается внутри страны, в страны Евросоюза, а самое худшее раздается людям. Взять военные службы, передают ли они туда вообще что-то, я думаю, что вообще ничего не доходит", - сказал Сыровой.Ранее экс-начальник отдела кибербезопасности Мукачевского пограничного отряда ГПС Украины, офицер пограничной службы Сыровой, занимавшийся сбором данных для российских спецслужб, покинул Украину через Венгрию, дойдя до границы пешком, через полицию Венгрии получил тридцатидневную визу, выехал в Будапешт, оттуда самолетом через Стамбул прилетел в Москву.

https://ukraina.ru/20231020/1050369519.html

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гуманитарная помощь, новости, украина, россия, пограничники