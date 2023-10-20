Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США - 20.10.2023 Украина.ру
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Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США
Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США - 20.10.2023 Украина.ру
Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США
В Госдепартаменте США всё больше несогласных с политикой американского президента в отношении палестино-израильского конфликта. По сути, в Госдепе назревает мятеж, сообщает западное издание Huffington Post, ссылаясь на источники
2023-10-20T22:20
2023-10-20T22:20
новости
госдеп сша
мятеж
палестино-израильский конфликт
израиль
военная помощь
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По данным журналистов, сотрудники американского дипведомства готовят обращение к своему руководству с критикой позиции, которую Белый дом занял по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. В Госдепе считают, что позиция официальных лиц слишком однозначна – Вашингтон безоговорочно поддерживает Израиль, полностью игнорируя гуманитарный кризис и страдания палестинцев. Некоторые сотрудники ведомства заявили, что им кажется, что Блинкен и его команда не заинтересованы в советах своих собственных экспертов, поскольку они сосредоточены на поддержке расширяющейся операции Израиля в Газе. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у конгресса более 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. После этого член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит спонсорство иностранных конфликтов.
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новости, госдеп сша, мятеж, палестино-израильский конфликт, израиль, военная помощь
Новости, Госдеп США, мятеж, Палестино-израильский конфликт, Израиль, военная помощь

Американские журналисты прогнозируют мятеж на всех уровнях Госдепа США

22:20 20.10.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
© Sputnik
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В Госдепартаменте США всё больше несогласных с политикой американского президента в отношении палестино-израильского конфликта. По сути, в Госдепе назревает мятеж, сообщает западное издание Huffington Post, ссылаясь на источники
По данным журналистов, сотрудники американского дипведомства готовят обращение к своему руководству с критикой позиции, которую Белый дом занял по вопросу конфликта на Ближнем Востоке.
В Госдепе считают, что позиция официальных лиц слишком однозначна – Вашингтон безоговорочно поддерживает Израиль, полностью игнорируя гуманитарный кризис и страдания палестинцев.
Некоторые сотрудники ведомства заявили, что им кажется, что Блинкен и его команда не заинтересованы в советах своих собственных экспертов, поскольку они сосредоточены на поддержке расширяющейся операции Израиля в Газе.
"По сути, внутри государства назревает мятеж на всех уровнях", — заявил один из представителей Госдепартамента.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден запросил у конгресса более 100 миллиардов долларов для Украины и Израиля. После этого член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит спонсорство иностранных конфликтов.
 
НовостиГосдеп СШАмятежПалестино-израильский конфликтИзраильвоенная помощь
 
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