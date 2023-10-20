https://ukraina.ru/20231020/1050372719.html

Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю - 20.10.2023 Украина.ру

Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю

Президент Соединённых Штатов Джо Байден получил решительный отказ на последний запрос о помощи Украине и Израилю. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит спонсорство иностранных конфликтов

2023-10-20T21:44

2023-10-20T21:44

2023-10-20T21:44

новости

конгресс сша

джо байден

военная помощь

украина

всу

израиль

палестино-израильский конфликт

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/0d/1050156933_0:167:1920:1247_1920x0_80_0_0_547bf38b2f1d52d911db93d37e785ecd.jpg

Таким образом Грин просит Белый дом обратить больше внимания на внутренние проблемы США. В частности, она подчеркнула, что ждёт от Байдена действий по защите границы страны от мигрантов и мер по их депортации, а не запросов о средствах на иностранные конфликты, которые "американцы не могут позволить себе поддерживать". Ранее Джо Байден запросил у Конгресса согласовать пакет помощи для Израиля и Украины на сумму более 100 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить в основном на укрепление оборонно-промышленного комплекса двух стран.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, конгресс сша, джо байден, военная помощь, украина, всу, израиль, палестино-израильский конфликт, сво