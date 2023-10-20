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Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю - 20.10.2023 Украина.ру
Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Президент Соединённых Штатов Джо Байден получил решительный отказ на последний запрос о помощи Украине и Израилю. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит спонсорство иностранных конфликтов
2023-10-20T21:44
2023-10-20T21:44
2023-10-20T21:44
новости
конгресс сша
джо байден
военная помощь
украина
всу
израиль
палестино-израильский конфликт
сво
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Таким образом Грин просит Белый дом обратить больше внимания на внутренние проблемы США. В частности, она подчеркнула, что ждёт от Байдена действий по защите границы страны от мигрантов и мер по их депортации, а не запросов о средствах на иностранные конфликты, которые "американцы не могут позволить себе поддерживать". Ранее Джо Байден запросил у Конгресса согласовать пакет помощи для Израиля и Украины на сумму более 100 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить в основном на укрепление оборонно-промышленного комплекса двух стран.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, конгресс сша, джо байден, военная помощь, украина, всу, израиль, палестино-израильский конфликт, сво
Новости, Конгресс США, Джо Байден, военная помощь, Украина, ВСУ, Израиль, Палестино-израильский конфликт, СВО
Конгрессвуман США отвергла запрос Байдена о помощи Украине и Израилю
Президент Соединённых Штатов Джо Байден получил решительный отказ на последний запрос о помощи Украине и Израилю. Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что не поддержит спонсорство иностранных конфликтов
"Я голосую против выделения денег для защиты границ чужих стран", - написала Грин в соцсети Х.
Таким образом Грин просит Белый дом обратить больше внимания на внутренние проблемы США. В частности, она подчеркнула, что ждёт от Байдена действий по защите границы страны от мигрантов и мер по их депортации, а не запросов о средствах на иностранные конфликты, которые "американцы не могут позволить себе поддерживать".
Ранее Джо Байден запросил
у Конгресса согласовать пакет помощи для Израиля и Украины на сумму более 100 миллиардов долларов. Эти средства планируется направить в основном на укрепление оборонно-промышленного комплекса двух стран.