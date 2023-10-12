"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану - 12.10.2023 Украина.ру
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"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану
"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану - 12.10.2023 Украина.ру
"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану
Президент Соединённых Штатов Джо Байден предостерёг Иран относительно дальнейших действий в конфликте вокруг Израиля. Об этом сообщает "Голос Америки*"
2023-10-12T02:45
2023-10-12T02:45
новости
иран
сша
джо байден
израиль
палестина
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Сигналом такого предупреждения стало развертывание американских военных кораблей и самолетов неподалеку от израильского побережья. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что&nbsp;Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль&nbsp;в течение нескольких недель. Представительство Ирана при ООН заявило о непричастности к палестинской операции. Позже председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. На фоне палестино-израильского конфликта сенаторы от Республиканской партии США потребовали от президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану.*внесен минюстом России в реестр СМИ-иноагентов
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новости, иран, сша, джо байден, израиль, палестина
Новости, Иран, США, Джо Байден, Израиль, Палестина

"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану

02:45 12.10.2023
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Выступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Павел Бедняков
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Президент Соединённых Штатов Джо Байден предостерёг Иран относительно дальнейших действий в конфликте вокруг Израиля. Об этом сообщает "Голос Америки*"
Сигналом такого предупреждения стало развертывание американских военных кораблей и самолетов неподалеку от израильского побережья.

"Мы перебросили американский авианосец в Восточное Средиземноморье. И мы посылаем больше истребителей в этот регион. Мы ясно дали понять иранцам: будьте осторожны", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.

Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Представительство Ирана при ООН заявило о непричастности к палестинской операции.
Позже председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле.
На фоне палестино-израильского конфликта сенаторы от Республиканской партии США потребовали от президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану.
*внесен минюстом России в реестр СМИ-иноагентов
 
НовостиИранСШАДжо БайденИзраильПалестина
 
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