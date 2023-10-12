"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВыступление президента США Д. Байдена в рамках саммита G20 на Бали
Президент Соединённых Штатов Джо Байден предостерёг Иран относительно дальнейших действий в конфликте вокруг Израиля. Об этом сообщает "Голос Америки*"
Сигналом такого предупреждения стало развертывание американских военных кораблей и самолетов неподалеку от израильского побережья.
"Мы перебросили американский авианосец в Восточное Средиземноморье. И мы посылаем больше истребителей в этот регион. Мы ясно дали понять иранцам: будьте осторожны", — сказал Байден во время выступления в Белом доме.
Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Представительство Ирана при ООН заявило о непричастности к палестинской операции.
Позже председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле.
На фоне палестино-израильского конфликта сенаторы от Республиканской партии США потребовали от президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану.
*внесен минюстом России в реестр СМИ-иноагентов