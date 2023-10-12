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"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану

"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану - 12.10.2023 Украина.ру

"Будьте осторожны": Байден сделал заявление по Ирану

Президент Соединённых Штатов Джо Байден предостерёг Иран относительно дальнейших действий в конфликте вокруг Израиля. Об этом сообщает "Голос Америки*"

2023-10-12T02:45

2023-10-12T02:45

2023-10-12T02:45

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Сигналом такого предупреждения стало развертывание американских военных кораблей и самолетов неподалеку от израильского побережья. Ранее The Wall Street Journal сообщал, что Иран участвовал в подготовке нападения на Израиль в течение нескольких недель. Представительство Ирана при ООН заявило о непричастности к палестинской операции. Позже председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. На фоне палестино-израильского конфликта сенаторы от Республиканской партии США потребовали от президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану.*внесен минюстом России в реестр СМИ-иноагентов

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, джо байден, израиль, палестина