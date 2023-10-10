"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран
05:06 10.10.2023 (обновлено: 05:07 10.10.2023)
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Об этом 10 октября сообщает агентство Reuters
Браун отвечал на вопросы журналистов на борту самолёта ВВС США. Один из вопросов касался "послания США Ирану" на фоне палестино-израильского конфликта. По словам американского генерала, он не хочет, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".
"Мы хотим послать чёткий сигнал. Мы не хотим расширения [конфликта]. Цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и чёткое заявление", - сказал Браун.
По информации агентства, Чарльз Браун в телефонном разговоре с начальником израильского Генштаба Герци Халеви обсудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль и шаги по укреплению военных позиций США в регионе.
Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль.