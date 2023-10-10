https://ukraina.ru/20231010/1050042743.html

"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран

"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран - 10.10.2023 Украина.ру

"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран

Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Об этом 10 октября сообщает агентство Reuters

2023-10-10T05:06

2023-10-10T05:06

2023-10-10T05:07

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Браун отвечал на вопросы журналистов на борту самолёта ВВС США. Один из вопросов касался "послания США Ирану" на фоне палестино-израильского конфликта. По словам американского генерала, он не хочет, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".По информации агентства, Чарльз Браун в телефонном разговоре с начальником израильского Генштаба Герци Халеви обсудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль и шаги по укреплению военных позиций США в регионе.Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль.

https://ukraina.ru/20231010/1050042183.html

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новости, сша, пентагон, израиль, иран, палестина