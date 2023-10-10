"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран - 10.10.2023 Украина.ру
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"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран
"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран - 10.10.2023 Украина.ру
"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Об этом 10 октября сообщает агентство Reuters
2023-10-10T05:06
2023-10-10T05:07
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израиль
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Браун отвечал на вопросы журналистов на борту самолёта ВВС США. Один из вопросов касался "послания США Ирану" на фоне палестино-израильского конфликта. По словам американского генерала, он не хочет, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".По информации агентства, Чарльз Браун в телефонном разговоре с начальником израильского Генштаба Герци Халеви обсудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль и шаги по укреплению военных позиций США в регионе.Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль.
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Новости, США, Пентагон, Израиль, Иран, Палестина

"Не вмешивайтесь в израильский кризис": глава Комитета начштабов ВС США предостерёг Иран

05:06 10.10.2023 (обновлено: 05:07 10.10.2023)
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Об этом 10 октября сообщает агентство Reuters
Браун отвечал на вопросы журналистов на борту самолёта ВВС США. Один из вопросов касался "послания США Ирану" на фоне палестино-израильского конфликта. По словам американского генерала, он не хочет, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".
"Мы хотим послать чёткий сигнал. Мы не хотим расширения [конфликта]. Цель в том, чтобы Иран получил наше громкое и чёткое заявление", - сказал Браун.
По информации агентства, Чарльз Браун в телефонном разговоре с начальником израильского Генштаба Герци Халеви обсудил нападение боевиков ХАМАС на Израиль и шаги по укреплению военных позиций США в регионе.
Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль.
- РИА Новости, 1920, 10.10.2023
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