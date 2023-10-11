Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico - 11.10.2023 Украина.ру
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Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico - 11.10.2023 Украина.ру
Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
Сенаторы от Республиканской партии США на фоне палестино-израильского конфликта, призывают президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану. Об этом пишет Politico
2023-10-11T02:35
2023-10-11T02:35
новости
джо байден
сша
иран
израиль
палестина
республиканцы
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Администрацию американского президента просят повторно заморозить шесть миллиардов долларов, которые были ранее предоставлены Тегерану в рамках соглашения об обмене пленными. По данным журналистов, Байден также сталкивается с призывами ввести новые санкции против Ирана или даже атаковать иранские цели. Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль. Иран, в свою очередь, полностью отрицает причастность к палестинской операции. В представительстве страны при ООН считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.
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новости, джо байден, сша, иран, израиль, палестина, республиканцы
Новости, Джо Байден, США, Иран, Израиль, Палестина, республиканцы

Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico

02:35 11.10.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 11.10.2023
© AP / Andrew Harnik
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Сенаторы от Республиканской партии США на фоне палестино-израильского конфликта, призывают президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану. Об этом пишет Politico
Администрацию американского президента просят повторно заморозить шесть миллиардов долларов, которые были ранее предоставлены Тегерану в рамках соглашения об обмене пленными.
По данным журналистов, Байден также сталкивается с призывами ввести новые санкции против Ирана или даже атаковать иранские цели.
"Предоставление Ирану шести миллиардов долларов позволяет им перераспределить другие средства на поддержку терроризма. Деньги взаимозаменяемы, и существует значительный риск, что они могут быть использованы для дальнейших усилий Ирана или ХАМАС против Израиля", – отметила сенатор США Марша Блэкберн.
Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль. Иран, в свою очередь, полностью отрицает причастность к палестинской операции. В представительстве страны при ООН считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.
 
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