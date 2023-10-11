https://ukraina.ru/20231011/1050076428.html

Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico

Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico - 11.10.2023 Украина.ру

Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico

Сенаторы от Республиканской партии США на фоне палестино-израильского конфликта, призывают президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану. Об этом пишет Politico

2023-10-11T02:35

2023-10-11T02:35

2023-10-11T02:35

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Администрацию американского президента просят повторно заморозить шесть миллиардов долларов, которые были ранее предоставлены Тегерану в рамках соглашения об обмене пленными. По данным журналистов, Байден также сталкивается с призывами ввести новые санкции против Ирана или даже атаковать иранские цели. Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль. Иран, в свою очередь, полностью отрицает причастность к палестинской операции. В представительстве страны при ООН считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, джо байден, сша, иран, израиль, палестина, республиканцы