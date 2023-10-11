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Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico - 11.10.2023 Украина.ру
Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
Сенаторы от Республиканской партии США на фоне палестино-израильского конфликта, призывают президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану. Об этом пишет Politico
2023-10-11T02:35
2023-10-11T02:35
2023-10-11T02:35
новости
джо байден
сша
иран
израиль
палестина
республиканцы
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Администрацию американского президента просят повторно заморозить шесть миллиардов долларов, которые были ранее предоставлены Тегерану в рамках соглашения об обмене пленными. По данным журналистов, Байден также сталкивается с призывами ввести новые санкции против Ирана или даже атаковать иранские цели. Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили Иран в атаках на Израиль. Иран, в свою очередь, полностью отрицает причастность к палестинской операции. В представительстве страны при ООН считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, джо байден, сша, иран, израиль, палестина, республиканцы
Новости, Джо Байден, США, Иран, Израиль, Палестина, республиканцы
Республиканцы настойчиво требуют от Байдена решения по Ирану – Politico
Сенаторы от Республиканской партии США на фоне палестино-израильского конфликта, призывают президента Джо Байдена принять меры в отношении Ирана и блокировать средства, которые ранее Вашингтон предоставил Тегерану. Об этом пишет Politico
Администрацию американского президента просят повторно заморозить шесть миллиардов долларов, которые были ранее предоставлены Тегерану в рамках соглашения об обмене пленными.
По данным журналистов, Байден также сталкивается с призывами ввести новые санкции против Ирана или даже атаковать иранские цели.
"Предоставление Ирану шести миллиардов долларов позволяет им перераспределить другие средства на поддержку терроризма. Деньги взаимозаменяемы, и существует значительный риск, что они могут быть использованы для дальнейших усилий Ирана или ХАМАС против Израиля", – отметила сенатор США Марша Блэкберн.
Ранее в Белом доме бездоказательно обвинили
Иран в атаках на Израиль. Иран, в свою очередь, полностью отрицает
причастность к палестинской операции. В представительстве страны при ООН считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.