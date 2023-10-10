https://ukraina.ru/20231010/1050045994.html
Иран отрицает причастность к палестинской операции
Иран отрицает причастность к палестинской операции - 10.10.2023 Украина.ру
Иран отрицает причастность к палестинской операции
Исламская Республика поддерживает "чаяния палестинского народа", но опровергает утверждения, что Иран принимал участие в операции против Израиля
2023-10-10T10:17
2023-10-10T10:17
2023-10-10T10:17
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иран
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Иран не причастен к палестинской операции. Об этом 9 октября заявило постоянное представительство Ирана при ООН, передает ИРНА.В иранском представительстве считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.Также в документе отмечается, что Исламская Республика "твердо поддерживает чаяния палестинского народа", но опровергает утверждения о том, что Иран сыграл определенную роль в продолжающейся операции против израильского режима."Текущая ситуация в оккупированной Палестине является результатом давнего отрицания законного права палестинского народа на самоопределение, продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа и его земли, продолжающегося осквернения мусульманских святынь, включая мечеть Аль-Акса и продолжающийся терроризм израильского режима", - говорится в заявлении.Как сообщало издание Украина.ру, ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Он сказал, что не хотел бы, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".
https://ukraina.ru/20231009/1050040732.html
Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, оон, палестина, израиль
Иран отрицает причастность к палестинской операции
Исламская Республика поддерживает "чаяния палестинского народа", но опровергает утверждения, что Иран принимал участие в операции против Израиля
Иран не причастен к палестинской операции. Об этом 9 октября заявило постоянное представительство Ирана при ООН, передает ИРНА.
В иранском представительстве считают, что "продолжающая палестинская операция против израильского режима является результатом десятилетней израильской оккупации и агрессии", направленной против принципов международного гуманитарного права.
Также в документе отмечается, что Исламская Республика "твердо поддерживает чаяния палестинского народа", но опровергает утверждения о том, что Иран сыграл определенную роль в продолжающейся операции против израильского режима.
"Текущая ситуация в оккупированной Палестине является результатом давнего отрицания законного права палестинского народа на самоопределение, продолжающейся агрессии Израиля против палестинского народа и его земли, продолжающегося осквернения мусульманских святынь, включая мечеть Аль-Акса и продолжающийся терроризм израильского режима", - говорится в заявлении.
Как сообщало издание Украина.ру, ранее председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Чарльз Браун заявил о недопустимости вмешательства Ирана в конфликт в Израиле. Он сказал, что не хотел бы, чтобы этот конфликт расширялся и исламской республике "не следует вмешиваться".