https://ukraina.ru/20231006/1049952923.html
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters - 06.10.2023 Украина.ру
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
В пятницу, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме. Лидеры двух стран обсудят, в том числе, украинский конфликт, передаёт Reuters
2023-10-06T02:54
2023-10-06T02:54
2023-10-06T02:54
джо байден
штайнмайер
германия
сша
новости
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Лидеры двух стран подтвердят свои связи, включая тесную координацию в качестве союзников по НАТО по ряду важных вопросов, таких как защита демократических ценностей и общая приверженность поддержке Украины. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия поставит Украине дополнительно еще одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства на грядущую зиму. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также опасений о возможной атаке ВСУ Керченского моста, Киеву не поставят немецкие ракеты дальнего действа Taurus.Напомним, ещё в 2019 году украинские власти согласились подписать "формулу Штайнмайера" — комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, названных по имени бывшего министра иностранных дел Германии и нынешнего президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По замыслу, этот документ должен был предоставить особый статус Донецкой и Луганской Народным Республикам, о котором теперь уже новые регионы России, просили несколько лет. Сегодня на Украине и в Германии о "формуле" не вспоминают.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
джо байден, штайнмайер, германия, сша, новости
Джо Байден, Штайнмайер, Германия, США, Новости
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
В пятницу, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме. Лидеры двух стран обсудят, в том числе, украинский конфликт, передаёт Reuters
"Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер встретятся, чтобы отметить Немецко-американский день", – цитирует источник заявление Белого дома.
Лидеры двух стран подтвердят свои связи, включая тесную координацию в качестве союзников по НАТО по ряду важных вопросов, таких как защита демократических ценностей и общая приверженность поддержке Украины.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия поставит Украине дополнительно еще одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства на грядущую зиму. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также опасений о возможной атаке ВСУ Керченского моста, Киеву не поставят немецкие ракеты дальнего действа Taurus.
Напомним, ещё в 2019 году украинские власти согласились подписать "формулу Штайнмайера" — комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, названных по имени бывшего министра иностранных дел Германии и нынешнего президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По замыслу, этот документ должен был предоставить особый статус Донецкой и Луганской Народным Республикам, о котором теперь уже новые регионы России, просили несколько лет.
Сегодня на Украине и в Германии о "формуле" не вспоминают.