Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters - 06.10.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231006/1049952923.html
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters - 06.10.2023 Украина.ру
Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
В пятницу, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме. Лидеры двух стран обсудят, в том числе, украинский конфликт, передаёт Reuters
2023-10-06T02:54
2023-10-06T02:54
джо байден
штайнмайер
германия
сша
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040264329_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_9fa9b67f6004283441d1c417945c1ada.jpg
Лидеры двух стран подтвердят свои связи, включая тесную координацию в качестве союзников по НАТО по ряду важных вопросов, таких как защита демократических ценностей и общая приверженность поддержке Украины. Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия поставит Украине дополнительно еще одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства на грядущую зиму. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также опасений о возможной атаке ВСУ Керченского моста, Киеву не поставят немецкие&nbsp;ракеты дальнего действа Taurus.Напомним, ещё в 2019 году украинские власти согласились подписать "формулу Штайнмайера" — комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, названных по имени бывшего министра иностранных дел Германии и нынешнего президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По замыслу, этот документ должен был предоставить особый статус Донецкой и Луганской Народным Республикам, о котором теперь уже новые регионы России, просили несколько лет. Сегодня на Украине и в Германии о "формуле" не вспоминают.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1c/1040264329_274:0:3005:2048_1920x0_80_0_0_773c0e042288d52da82ca85fd30fd68a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
джо байден, штайнмайер, германия, сша, новости
Джо Байден, Штайнмайер, Германия, США, Новости

Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters

02:54 06.10.2023
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкМюнхенская конференция по безопасности
Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
В пятницу, 6 октября, президент США Джо Байден встретится с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером в Белом доме. Лидеры двух стран обсудят, в том числе, украинский конфликт, передаёт Reuters
"Джо Байден и Франк-Вальтер Штайнмайер встретятся, чтобы отметить Немецко-американский день", – цитирует источник заявление Белого дома.
Лидеры двух стран подтвердят свои связи, включая тесную координацию в качестве союзников по НАТО по ряду важных вопросов, таких как защита демократических ценностей и общая приверженность поддержке Украины.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что Германия поставит Украине дополнительно еще одну систему ПВО Patriot для защиты воздушного пространства на грядущую зиму. В то же время он подчеркнул, что Германии необходимо избегать эскалации. Из-за этого, а также опасений о возможной атаке ВСУ Керченского моста, Киеву не поставят немецкие ракеты дальнего действа Taurus.
Напомним, ещё в 2019 году украинские власти согласились подписать "формулу Штайнмайера" — комплекс мер по урегулированию конфликта в Донбассе, названных по имени бывшего министра иностранных дел Германии и нынешнего президента этой страны Франка-Вальтера Штайнмайера. По замыслу, этот документ должен был предоставить особый статус Донецкой и Луганской Народным Республикам, о котором теперь уже новые регионы России, просили несколько лет.

Сегодня на Украине и в Германии о "формуле" не вспоминают.
 
Джо БайденШтайнмайерГерманияСШАНовости
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
02:54Байден и Штайнмайер обсудят ситуацию на Украине - Reuters
02:49Трамп согласится временно стать спикером палаты представителей - Fox News
02:27Российская ПВО уничтожила 5 БПЛА над Белгородской областью – минобороны
02:15Призывы к миру с Россией едва не покалечили кандидата в президенты США
01:51ПВО не справляется: Минимум три региона Украины слышат взрывы
01:24Жертвами взрыва БПЛА в Сирии стали 112 человек - Al Arabiya
00:58Байден нашёл применение грантам госдепа – пойдут на Украину
00:23Американцы против поставок оружия Киеву - опрос Reuters/Ipsos
23:59Зеленский анонсировал "громкие" санкции ЕС "Газпрому"
23:35Рогов заявил о наступлении ВСУ на Ореховском направлении
23:14Владимир Путин раскрыл подробности гибели Евгения Пригожина
23:04Путин: "Одесса – это, конечно, русский город"
22:56Новый мир, где остановится СВО, русская Одесса, причины гибели Пригожина: главное из выступления Путина
22:39Слова Путина всерьёз напугали британцев – СМИ
22:23Российская ПВО уничтожила украинский БПЛА над Брянской областью
22:04Под Курском сработала система ПВО – губернатор Старовойт
22:03Запугивание европейцев с жертвоприношением под Купянском. Как Украина отличилась на саммите в Гранаде
21:52Только бы уехали: Швейцария готова платить украинцам за возвращение домой
21:42Путин: сербов нельзя "додавить и подчинить" - только уничтожить
21:42Путин рассказал, что могли российские миротворцы в Карабахе
Лента новостейМолния