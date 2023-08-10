https://ukraina.ru/20230810/1048596154.html

Мировая элита в битве за Украину. Неулыбчивый принц Мухаммед из Джидды

Мировая элита в битве за Украину. Неулыбчивый принц Мухаммед из Джидды - 10.08.2023 Украина.ру

Мировая элита в битве за Украину. Неулыбчивый принц Мухаммед из Джидды

Кто такой Мухаммед ибн Салман и как он делает свою страну геополитической "площадкой для переговоров", где в минувшие выходные, 5 и 6 августа, пытались решать судьбу Украины?

2023-08-10T08:11

2023-08-10T08:11

2023-08-10T08:11

эксклюзив

зарубежье

саудовская аравия

украина

россия

сша

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/0a/1048596833_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a2aae96ca91bac3f98aaaa212e17b67a.jpg

Совсем недавно в Саудовской Аравии, в её "экономической столице", городе Джидда завершился саммит 40 государств, на котором предполагалось обсудить "мирный план Украины".Итоги саммита - практически нулевые для Украины. А как всё это расписывали СМИ "страны У" до начала встречи!Якобы это чуть ли не всемирная конференция, которая полностью поддержит Украину, а особенно хочет поддержать Саудовская Аравия и лично принц или даже король.На деле же всё завершилось буднично и даже обескураживающе безрезультатно.И тут же прекратились дифирамбы в украинских СМИ, ажиотажа как не бывало.А между тем наследный принц Мухаммед ибн Салман Аль Сауд - интереснейший политический лидер не только арабского мира, он претендует на то, чтобы стать мировым политическим лидером. А свою страну сделать крупнейшим геополитическим игроком.Не зря он стал хозяином столь представительного саммита. И больше того, некоторые страны вообще не приехали бы в Джидду, если бы не личное приглашение принца.Вообще похоже на то, что "мирный план Украины" - это был только повод, чтобы встретиться и обсудить что-то другое. Например, конфигурацию будущего мирового устройства. Один из её вариантов.Кто же такой наследный принц, почему у него такой политический вес и что это за человек, который в 37 лет собирает представителей таких государств мира, как Китай, Индия, Бразилия и США.На сегодняшний день 37-летний принц - премьер-министр Саудовской Аравии. До этого он почти 7 лет был министром обороны, самым молодым в истории страны.Есть у него и много других должностей и занятий.Монарх и две святыниКак известно, Эр-Рияд - абсолютная теократическая монархия. Верховная власть, и светская, и духовная, принадлежит королю.Конституция страны - Коран.Король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд сегодня - один из самых богатых людей в мире. Его состояние - 63 миллиарда долларов (примерно).Влияние короля не только соответствует его миллиардам, но и подкрепляется тем, что от Саудов зависят абсолютно все страны, которые покупают или продают . нефть. То есть практически все.Саудовская Аравия сейчас добывает нефти не больше всех в мире (больше всех на сегодняшний момент добывает США). Но в 2014-2017 годах эта страна была первой в мире по добыче и экспорту нефти.Запасы нефти в Саудовской Аравии, Ираке и Кувейте - 66,5 процентов от мировых.Но есть ещё один факт невероятной важности для всех живущих в мире мусульман, и представителей других религий тоже.Саудовскую Аравию иногда называют страной двух святынь, так как именно на территории этого государства находятся два священных города: Мекка - центр паломничества мусульман всего мира, и Медина, бывшая резиденция халифов и столица Арабского халифата.Короля Саудовской Аравии называют Служитель Двух Святынь.Въезд в Мекку для немусульман, кстати, запрещен законом. Над Меккой даже запрещено летать самолётам. Во-первых, это означает, что "неверные" смогут таким образом попасть в воздушное пространство Мекки. Во-вторых, звук пролетающих самолётов будет отвлекать от молитвы.С другой стороны, каждый мусульманин должен хотя бы раз в жизни совершить хадж, паломничество, чтобы побывать в священном городе.В истории были прецеденты, когда Мекку посещали не мусульмане - это были переодетые англичанин, итальянец, а также... французские спецназовцы, которых в 1979 году пригласили помочь в изгнании террористов, захвативших священную Запретную мечеть.В итоге этого штурма погибло 200 террористов и 250 заложников. Но об этом сегодня в королевстве предпочитают не вспоминать.Сегодня в Мекку запрещён въезд всем не мусульманам. А что с ними сделают, если обнаружат? Ничего уж такого ужасного. Депортируют и выпишут штраф.Но все эти детали показывают закрытость общества, которое живёт по своим законам, и законы эти строгие и необычные для сегодняшнего мира, где основная ценность - деньги. Не для всех, конечно, далеко не для всех. Поэтому и идут миллионы паломников в хадж каждый год.При этом рядом - абсолютная современность. Старший брат Мухаммеда ибн Салмана, Султан - военный лётчик, полковник ВВС страны, стал первым лицом монаршей династии, первым арабом и первым мусульманином, который полетел в космос.Король и принцКороль - глава государства с полной и абсолютной властью.Это одна из трёх стран в мире, названная по имени правящей династии (две другие - княжество Лихтенштейн, по имени князя фон унд цу Лихтенштейн и Хашимитское Королевство Иордания, по имени династии Хашимитов).Наследный принц Мухаммед ибн Салман не должен был стать "наследным". Он первый сын, но всего лишь третьей жены короля.Но и его отец, король Салман, был "всего лишь" 25-м сыном короля Абдул Азиза.Королю Салману сегодня 88 лет. 50 лет подряд он был губернатором Эр - Рияда. За эти годы город превратился из 200.000 арабского "большого села" в город с населением в 5 миллионов, где построены поразительные небоскребы, а сам город превратился в современнейший мегаполис.Скоростные магистрали, университеты, музеи - это не только примета Эр-Рияда, но и других городов страны.С 12 летнего возраста будущий король стал брать с собой на официальные встречи именно принца Мухаммеда.Говорят, что у наследного принца строгий характер. И есть склонность к консерватизму и даже аскетизму в личной жизни (при таких возможностях!)В отличие от других сыновей, Мухаммед не поехал учиться в США, а закончил юридический факультет университета в Эр-Рияде - был вторым на своём курсе. Считается, что он никогда не пил алкоголь и не курил."Ты должен всегда быть рядом со своим отцом!", - говорила ему его мудрейшая мать. Так он и поступал. В частности, поэтому он, а не его дяди или старшие братья сегодня - наследный принц.Время, которое он провёл дома, получая образование, помогло ему, как пишут биографы МБС (так его часто называют в англоязычной прессе) "глубоко узнать о слабостях его соперников в королевской семье". В то время как другие возможные наследники "прожигали жизнь", кутили на роскошных вечеринках на Западе, водили дорогие автомобили и проводили свои дни в праздности, Мухаммед учился, наблюдал и увеличивал своё влияние.Характер: неулыбчивыйКогда Мухаммеду было 15 лет, один из двоюродных братьев сказал ему: "твой отец не имеет достаточного богатства". Дело в том, что в стране 600 наследных принцев и несколько тысяч принцев вообще. Все они получают "ренту" - в 1997 году величина "ренты" была 270.000 долларов в год. А супердоходы от нефти распределяют между собой всего лишь 5-6 человек."Это был первый шок в моей жизни", - говорил потом сам МБС. Он тут же озаботился этим вопросом и попросил отца открыть для него магазин. Но отец только засмеялся.Через год МБС накопил сам 100.000 долларов. Он просто продал подарки, которые получал как принц. Часы, драгоценности, которые ему были не нужны. Потом начал на эти деньги торговать акциями. Потом основал компанию по сбору мусора.Отец наблюдал за ним с интересом. Мухаммед проявил себя как ловкий и удачливый бизнесмен.Принца называют "неулыбчивый". Ну почему же, он довольно часто улыбается.Другое дело, что он - безжалостный противник, который одним щелчком убирает соперников с пути. Это кажется, конечно, что одним щелчком. Годами готовится Мухаммед. Характер у него на самом деле вспыльчивый. Просто научился внешней сдержанности (частично).Говорят, что ещё юношей он послал одному чиновнику пулю в конверте. Тот не выдавал принцу разрешение на участок.Схватка с Ибн НаифомКогда его двоюродный брат, Мухаммед ибн Наиф, который был с 2015 года наследником короля, а кроме того - главой разведки и МВД страны, разослал многочисленным родственникам письмо, в котором критиковал МБС за высокомерие и предупреждал, что тот готовит дворцовый переворот, Мухаммед сумел его сместить и сам занял самую важную должность в королевстве - стал наследным принцем.В 2017 году МБС провёл знаменитую "коррупционную чистку", посадив под арест множество членов королевской семьи. Миллиардеры, начальник национальной гвардии, глава протокола, зять короля, зам министра обороны. Почти 500 человек попали под чистку.Они, конечно, не были посажены в тюрьму. А жили под домашним арестом в отеле "Ритц". Но в итоге казна государства пополнилась на 100 миллиардов долларов!А в 2020 году тот самый всесильный Мухаммед ибн Наиф был официально арестован."За отказ поддержать усилия наследного принца по консолидации контроля над всеми рычагами власти в стране".Вот такая интересная формулировка.По сути, наследный принц полностью поменял систему управления в правящей семье.Но Мухаммеду удалось даже большее: поменять все системы власти и перераспределения доходов внутри правящего семейства, при этом сохранив внешнюю картинку "как при дедушке".То же самое, кстати, происходит в области религии и норм поведения в обществе.Мухаммед разрешил женщинам водить машину. Были отменены множество устаревших консервативных норм законов, прекратила работу "полиция нравов". Самое главное - принц отказался от идеологии ваххабитов, радикального крыла ислама.Внешне всё выглядит, как и раньше: не мусульмане не могут посещать Мекку, самолёт не может над ней пролететь. Но внутри общества произошли огромные изменения.Мухаммед определённо хочет сделать страну привлекательной и более современной. Происходит развитие туризма, цифровизации и других сфер деятельности, чтобы прекратить полную зависимость доходов государства от нефти.Картины и яхтыОн ведёт довольно аскетичную, по крайней мере, для принца жизнь. Недавно он женился опять, и отправился со своей второй женой в свадебное путешествие - учиться дайвингу на Красном море.Но у него есть роскошная собственность. Это, например, замок Людовика XIV во Франции, самый дорогой замок в мире. Он купил яхту за 550 млн долларов. Он купил картину Леонардо да Винчи за 450 млн долларов.Эти покупки - скорее, не для радости обладания вещью. А для укрепления личного престижа и даже престижа своей страны.Кушнер. США и КитайУспехам МБС вне и внутри страны очень способствовали его связи с двумя крайне важными персонами в США.Это Джаред Кушнер, зять Трампа. И это конечно, сам Дональд Трамп.Многое из того, что происходит в странах Востока и чем зримо и незримо руководит Эр-Рияд, обсуждает МБС с "советниками из Вашингтона". Но только не с сегодняшней администрацией.После визита Джо Байдена в Эр-Рияд Мухаммед Бен Салман заявил: "Чтобы этой мрази на нашей земле больше не было".Это удивительное высказывание подтвердили канал Аль-Джазира и "Уолл Стрит Джорнэл".Кроме того, наследный принц проигнорировал просьбу Байдена увеличить добычу нефти и тем самым понизить цену.Совершенной противоположностью выглядел визит главы Китая.В декабре прошлого года товарищ Си был принят с небывалыми почестями. Например, его самолёт в воздушном пространстве страны встретили и сопроводили четыре истребителя ВВС Саудитов. А после приземления самолёты сделали круг почета, выпуская красный и жёлтый шлейфы - в цветах флага КНР."Тысячелетняя дружба", - так написал Си Цзиньпин в своей статье для газеты "Аль-Эр-Рияд".Китай и Саудовская Аравия подписали не менее тридцати соглашений и стали "всеобъемлющими стратегическими партнёрами", как заявили обе стороны.Энергичный, решительный, но и вспыльчивый, часто недальновидный принц имеет за плечами, в "портфолио", конечно, не только успехи.Война в Йемене была начата им практически единолично. И затянулась на долгие годы, без видимых успехов Эр-Рияда.Была и дипломатическая ссора с эмиром Катара, конфликт с премьером Ливана.История с журналистом Хашогги, леденящая кровь. Впрочем, она остаётся недоказанной.Чего хочет принц Джидды? Конечно, он преследует свои собственные интересы. Например, очевидно, что Эр-Рияд хочет занять место Стамбула в большом переговорном процессе по Украине.Скорее всего, это была одна из главных причин, почему Саудовская Аравия стала "местом сбора" представителей 40 стран мира.Мухаммед ибн Салман хочет всемерно увеличить свое влияние - не только в регионе, но и во всем мире. Сделать Эр-Рияд мировой столицей.Это один из сильнейших союзников Дональда Трампа в регионе. А теперь и в мире."Площадка для переговоров" в Эр-Рияде готова.А как же "мирный план Украины "? Да по большому счету, никак. Нужен же был какой-то повод, чтобы собраться уважаемым людям.Мирный план, может быть, когда-то и будет, и в его реализации очень может быть, что поучаствует будущий король Саудовской Аравии. Но точно это не будет "план Украины".А совсем расстроило представителей Киева то обстоятельство, что Саудовская Аравия поспешила обо всём происходившем на саммите доложить в Москву.Но по крайней мере, не было скандалов со стороны Украины, как в Вильнюсе месяц назад. Уж Мухаммед Ибн Салман этого точно не допустит.

https://ukraina.ru/20230804/1048469420.html

https://ukraina.ru/20230805/1048501886.html

https://ukraina.ru/20230731/1048366051.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Елена Мурзина

Елена Мурзина

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, саудовская аравия, украина, россия, сша, дональд трамп