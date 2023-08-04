https://ukraina.ru/20230804/1048469420.html

Не формула мира, а формула обмана. Как Зеленский мечтает наказать и разорить Россию

Не формула мира, а формула обмана. Как Зеленский мечтает наказать и разорить Россию - 04.08.2023 Украина.ру

Не формула мира, а формула обмана. Как Зеленский мечтает наказать и разорить Россию

Итак, завтра, 5 августа 2023 года в Саудовской Аравии в курортном городе Джидда начнет работу встреча представителей более 30 стран мира, представляющий Запад, Восток и Глобальный Юг (без Мексики и Бразилии).

2023-08-04T09:37

2023-08-04T09:37

2023-08-04T09:37

эксклюзив

украина

россия

владимир скачко

спецоперация

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И очень назидательно – без России. Встречающиеся должны обсудить "украинский вопрос" -- так называемую "формулу мира президента Украины Владимира Зеленского. А само мероприятие призвано стать прологом к так называемому же "саммиту мира", тоже анонсированному Зеленским в припадке необычайной активности.Саммит этот, равно как и встречу в Джидде, а в июне – аналогичную встречу в Копенгагене, тоже заказали США. Им нужно как-то оправдаться перед собой и перед миром за то, что они спровоцировали режим Зеленского на контрнаступ и положили десятки тысяч жизней в "мясных штурмах" и на "мясорубке" фронтов спецвоенной операции (СВО) России в Украине.Зеленский и его неонацистские ВСУ с контрнаступом, мягко говоря по-тинэйджерски, крупно облажались и не выполнили ни одну из поставленных перед ним задач – Россия аж ничуть не повержена. Но США решили не снижать активность и гнать украинскую волну, чтобы превратить ее в еще более антироссийскую и выдать ее за "мнение всего мира". Для этого задуманы встречи в столице Дании и на курорте в Саудовской Аравии. С одной задачей -- получить и формализовать в виде какого-то документа (может, итогового) поддержку "формулы мира". А затем сделать его главным предметом обсуждения на "саммите мира", который, по подсчетам спецов, можно попытаться провести либо уже 9-10 сентября сего года на саммите "Большой двадцатки" (G20) в Индии, против чего Нью-Дели пока выступает категорически. Либо на неделе высокого уровня Генассамблеи ООН с участием глав государств 18-22 сентября этого же года.Старт встречи в Джидде намечался как откровенно провальный – отказались прибыть на него представители Мексики и Бразилии, которые заявили, что урегулирование украинско-российского конфликта "выглядит немножко по-дебильному" (термин из украинской политпрактики) без участия России.Однако сейчас все вроде бы выравнивается, ибо, по данным The Wall Street Journal со ссылкой на ее источники, китайский лидер Си Цзиньпин, который продинамил встречу в Копенгагене, решил все-таки отправить на саудовский курорт своего спецпосланника Ли Хуэя. Да-да, того самого, который несколько месяцев назад ездил в Киев, Москву и ряд европейских столиц в поисках сценариев урегулирования. И если товарищи Ли от товарища Си действительно подключится к дискуссиям Джидды, то это можно будет считать ее серьезным успехом. Все-таки это - Китай, вторая, а может и первая экономика мира.Ну и Индия будет в Джидде, и ЮАР, а это – раскол в БРИКС: три (Китай, Индия, ЮАР) против двух (Россия, Бразилия). Эти вещи могут ничего и не значить, но учитывать их нужно всегда. Тем более что Ли Хуэй может и не приехать.Свою приснопамятную "формулу мира" из 10 пунктов-требований Зеленский же озвучил осенью прошлого года на тогдашнем саммите G20 на индонезийском острове Бали, сопроводив пафосным заявлением: "Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно воплотить в жизнь, чтобы действительно гарантировать мир. Приняв участие в саммите "Группы двадцати", я представил предложения таких решений — конкретных и честных".При этом Зеленский заявил, что его страна ни на йоту не отступит от этих требований, и попросил, по его словам, мировых "сотворителей мира" не предлагать Киеву "компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью".Любое ознакомление с пунктами "формулы" сразу говорит, что она так же утопична, как и невыполнима. Это набор благих пожеланий, реалистичных вперемешку с нереальными.Это типичная, облеченная в дипломатичную обертку формула обмана, которая с одной стороны, должна легализовать все хотелки Украины, продиктованные ей на Западе. С другой -- показательно ограбить и демонстративно наказать Россию. Тоже по требования Запада.Оформлена же "формула" в типичной, проверенной временем и опытом логике попрошайки – просить или требовать по максимуму, чтобы получить либо все искомое, либо хоть что-то из того, что нужно.Еще раз напоминаю эти "10 шагов Зеленского", его условий мира:1. радиационная и ядерная сохранность;2. продовольственная безопасность;3. энергетическая сохранность;4. освобождение всех пленных и депортированных;5. выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;6. выведение русских войск и прекращение боевых действий;7. возвращение справедливости;8. противодействие экоциду;9. недопущение эскалации;10. фиксация окончания боевых действий.И практически все тут невыполнимо, потому что осуществляться должно за счет уступок России, ее деньгами и средствами. Внимательно следите не так за руками (никто ничего пока не выполняет), как за логикой.Однозначно одинаково выгодны и Украины и России три из десяти пунктов – 4 (освобождение всех пленных и депортированных) и 9-10 (прекращение боевых действий). Тут можно не сомневаться в полезности предложенных шагов, потому что люди получат свободу, их вернут домой, а на фронтах перестанет литься кровь.А вот во всем остальном Украина и Запад все перекладывают на плечи России. Пункты 1 и 3 (радиационная и ядерная сохранность и энергетическая сохранность) означают, что Россия должна вернуть Украина, например, Запорожскую АЭС и продолжать дальше снабжать энергоносителями (в соответствии с подписанными контрактами, как говорят в Киеве).Пункт 2 (продовольственная безопасность) подразумевает, что Россия вернется в так называемую зерновую сделку и по-прежнему будет помогать Украине торговать зерном, а Западу наживаться при дальнейшем полном игнорировании российских требований. Ведь и сейчас Запад обвиняет Россию в срыве сделки, но при этом ни словом не упоминает, что ни одно из российских условий ее заключения не выполнено. Ни одно!Пункт 5 (выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка) пункт 6 (выведение русских войск и прекращение боевых действий) означают, что Киев требует от России вернуться в границы 1991 года. То есть вернуть и Крым, и ЛДНР, и Херсонщину с Запорожьем. И, разумеется, отказаться от защиты русского мира и собирания русских земель и воссоединения русского народа. Ну и что должно случиться в России, чтобы она пошла на это требование?Пункт 7 (возвращение справедливости) – это вообще верх цинизма и блеск украинско-западной наглости. Он означает, что Россия по окончанию конфликта должна будет выплатить Украину компенсации и контрибуции за войну. И знаете, сколько это?Если верить специалистам и их подсчетам, то отдельные оценки, озвученные официальными лицами Украины или представителями международных организаций, включали 326 млрд. долл. прямого физического ущерба (Всемирный банк, сентябрь 2022 года), расходы на реконструкцию (без учета прочего ущерба) в 349 млрд. долл. (Международный валютный фонд, октябрь 2022 года). Минприроды Украины в августе 2022 года оценивало экологический ущерб от российской агрессии в 200 млрд. долл.Плюс МИД Украины уже заявил, что планирует требовать компенсаций для жертв более 40 тысяч военных преступлений, совершенных Россией в Украине. А Верховный комиссар ООН по делам беженцев указывал, что СВО привела к вынужденному перемещению около 14 млн. украинцев, что также может быть учтено при расчете репараций.Короче, на триллион долларов с лишком претендует Украина. И губа, как говорится, не дура. Притом, что в 2021 году ВВП Украины в оценивался в 200 млрд. долл., а России — в 1,78 трлн. долл. Вот, значит, вынь да положь все гордой нации копателей Черного моря.Даже, казалось бы, безобидный пункт 8 (противодействие экоциду) Украина и Запада хотят вывернуть в свою пользу за счет России. Боеприпасы с боеголовками с обедненным ураном собирается, например, поставлять Великобритания, а компенсировать экологические потери должна Россия. Например, за последствия взрыва на Каховской ГЭС.МИД России уже обозначил свое отношение к встрече в Джидде: будем следить и, если что, вместе посмеемся. "Мы исходим из того, что наши партнеры реалистично смотрят на подобные мероприятия и прекрасно понимают токсичные намерения Киева и западников, пытающихся обманным путем переманить их на свою сторону и оторвать от России", заявили на Смоленской площади. Там, походу, уже давно решили: все, что инициирует "киевский режим и его западные кураторы" для продвижения "формулы мира", — это "попытка воспользоваться искренними намерениями этих государств в целях сколачивания антироссийской коалиции".Глава МИД России Сергей Лавров, напоминаю, откровенно говорил уже, что "формула мира" Зеленского -- это "набор ультимативных требований к России". А Москва, в принципе, надеется, что ее настоящие и здравомыслящие партнеры "полностью разделяют позицию, что мирные переговоры невозможны" без России.Вот, собственно, и все, что нужно знать о реалистичности "формулы мира" Зеленского. Киеву, ясное дело, надо бы умерить аппетиты, а Западу – следить, чтобы пупок не развязался при попытках силой продавить эти решения в жизнь за счет России.

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

эксклюзив, украина, россия, владимир скачко, спецоперация