https://ukraina.ru/20230809/1048584904.html

Безжалостно и без сожалений. Как Запад собирается ликвидировать ставшего ненужным Зеленского

Безжалостно и без сожалений. Как Запад собирается ликвидировать ставшего ненужным Зеленского - 09.08.2023 Украина.ру

Безжалостно и без сожалений. Как Запад собирается ликвидировать ставшего ненужным Зеленского

Проваливающееся контрнаступление ВСУ становится для Запада источником всё более серьёзных проблем. На этом фоне в информационном пространстве резко участилось обсуждение темы, как иностранные кураторы собираются избавиться от нынешнего президента Украины Владимира Зеленского

2023-08-09T15:35

2023-08-09T15:35

2023-08-09T16:19

эксклюзив

владимир зеленский

смерть

украина

президент

цру

ликвидация

зарубежье

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"Если посмотреть на то, как Вашингтон избавлялся от лидеров, потерявших их поддержку, например, во Вьетнаме в последние месяцы Вьетнамской войны, они действуют безжалостно и очень быстро находят замену лидерам. Это может произойти и на Украине. Зеленский делает то, что ему говорят, однако в какой-то момент Вашингтон его заменит", - уверен нидерландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимёллер.Неугодных политиков США убирали самыми разными способами. Это и военные интервенции, как в Ираке (причём под ложным предлогом, что много лет спустя американские официальные лица признали сами) и Ливии, в результате чего Саддам Хусейн и Муаммар Каддафи были убиты. Это и госперевороты, организованные непосредственно Вашингтоном, так привели к власти проамериканского Виктора Ющенко и убрали Виктора Януковича на Украине.Это и биологическое оружие: по странному стечению обстоятельств онкологические заболевания диагностировали у целого ряда лидеров стран Латинской Америки, причём преимущественно тех, кто стремился сделать свои государства самодостаточными, а не просто быть задним двором США. В этом числе президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его преемница Дилма Русеф, бывший президент Парагвая Фернандо Луго, бывший президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос, бывший президент Гаити Рене Преваль. Как стало известно WikiLeaks, в 2008 году ЦРУ обратилось к посольству США в Парагвае с просьбой собрать биометрические данные, включая ДНК всех четырёх кандидатов в президенты, а при наличии кода ДНК разработка онкогена для конкретного человека не составляет труда.На Украине США тоже проводили эксперименты в биолабораториях. По документам всё проходило как изучение того или иного заболевания для усовершенствования методов лечения, однако на самом деле американцы вели разработку биологического оружия нового типа, рассказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров в документальном фильме "Агент Зеленский" бывшего американского морпеха-разведчика Скотта Риттера, работавшего главным инспектором ООН по вооружениям в Ираке.В том, что дни Зеленского у власти сочтены, уверен и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. Американские спецслужбы часто устраняют своих марионеточных лидеров в других странах после того, как они становятся бесполезными для США, и эта участь скоро постигнет президента Украины, поскольку на Западе недовольны провалами ВСУ и неспособностью главы государства организовать успешное контрнаступление, говорит Джонсон."Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание. <...> Наиболее вероятный вариант — это взрыв в его штаб-квартире, который можно выдать за удар российской ракеты, но я думаю, что ключевыми действующими лицами будут сами его военные, а именно главнокомандующий ВСУ Залужный", - заявил Джонсон.Теоретически Вооружённые Силы РФ могли бы ликвидировать Зеленского во время посещения позиций украинских войск на передовой, но, как объяснил полковник Главного разведывательного управления, в соответствии с международными договорённостями атаковать государственных деятелей высшего ранга запрещается, и российские военные соблюдают это правило. Поэтому Зеленский имеет гарантии безопасности, он может опасаться разве что своих.О конфликте Офиса президента Украины и военного командования страны стало известно ещё летом 2022 года. Руководство ВСУ советовало отступать на отдельных участках фронта во избежание больших потерь, а команда главы государства настаивала, что этого делать ни в коем случае нельзя и нужно стоять до конца, сообщил тогда член хакерской группировки RaHDIt. По словам экспертов, Зеленский хочет сделать Валерия Залужного козлом отпущения за неудачи на поле боя.Вариант военного переворота на Украине считает более чем реальным другой бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн. По его словам, Зеленский, в отчаянии пытаясь заручиться поддержкой Запада и соотечественников, всё чаще в своих видеообращениях стал лгать о ситуации на фронте, и эта ложь в конечном итоге может дорого ему стоить. Например, президент рассказывает о "небесном щите" ВСУ, состоящем из систем западных ПВО и авиации, который не позволяет российским военным наносить удары по целям на территории Украины, однако у ВСУ нет ни средств ПВО, способных отражать авиаудары ВС РФ, ни самолётов, подчёркивает Макговерн."Каждый день гибнут сотни украинских военнослужащих. Так что же делает Зеленский? Он продолжает выдумывать небылицы. Это вопрос времени, когда они станут настолько бредовыми, что люди в армии Украины уберут его от власти", - заявил бывший аналитик ЦРУ в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.А вот российский военный политолог Александр Перенджиев считает, что свержение Зеленского в ходе военного переворота вообще не имеет никакого смысла, поскольку у правительства и президента Украины нет никаких властных ресурсов: ни финансовых, ни материально-технических, ни силовых - им никто не подчиняется, всё определяют внешние управляющие, а Зеленский - всего лишь говорящая голова.49,1% поступлений в бюджет Украины в 2023 году пришлось на зарубежную помощь, действия украинской армии зависят от поставок вооружений, боеприпасов и амуниции из-за рубежа, даже время начала контрнаступления ВСУ выбиралось по команде Запада."Зеленский, по сути, ничего не решает, но нам хотят доказать, что это не так, что он действительно играет какую-то роль в политике, в том числе мировой. Отстранение Зеленского – это то же самое, что замена марионетки: на руку надеть другую куклу и заставить её говорить другим голосом. От этого ничего не изменится внутри Украины. Там система управления выстроена не по классическому принципу, сверху вниз, а по сетевому, как у любой террористической организации. Эта сеть пронизывает и общественные, и властные структуры, ею умело пользуется прежде всего Запад, который сам же её и создавал. Именно на Западе будут принимать решение, надо ли сменить говорящую голову, или пусть ещё останется", - заявил Перенджиев.А Зеленский в последнее время вызывает у западных кураторов лишь негативные эмоции и порой это даже скрыть не могут. Чего стоит только саммит НАТО в Вильнюсе, где президента Украины дружно поставили на место и напомнили, от кого зависит его страна и он сам.Сколько всего остаётся за закрытыми дверями и замалчивается, чтобы не разрушить картинку поддержки Киева со стороны Запада "столько, сколько потребуется". Как рассказали источники телеканала CNBC неделю назад, администрация Белого дома была очень раздражена из-за возмущённых упрёков Зеленского, что Украину не пригласили вступить в НАТО, недовольна американская сторона и игнорированием советов, которые даёт Запад, а решение продолжать борьбу за Артёмовск (Бахмут), несмотря на потери личного состава и большой расход артиллерийских боеприпасов, вовсе вызвало ужас в США.Как бы то ни было, украинский президент заметно нервничает насчёт своего будущего и своей жизни вообще. На фоне сообщения Службы безопасности Украины о задержании жительницы города Очаков Николаевской области, якобы собиравшей сведения о перемещениях Зеленского, переводчица по имени Анна, которая сопровождала главу государства в нескольких поездках, рассказала французской радиостанции Europe1 о том, как обеспечивается его безопасность."Машину проверили, пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент", - сказала она.Ещё в июне, как раз с началом контрнаступления ВСУ, Зеленский, по информации бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кивы, распорядился усилить личную охрану, боясь покушения со стороны украинских военных, поскольку среди командования ВСУ всё больше стали говорить "о неадекватности президента и безумных решениях, приводящих к гибели армии и Украины в целом", а также ликвидации спецслужбами стран союзников, которые начали говорить о провале и проигрыше Украины и о том, что эту войну нужно заканчивать."Гибель Зеленского уже бы давно инсценировали, чтобы убрать его из руководства Украины. Но нет согласия от самого виновника, требует каждый раз всё новых и новых гарантий, сообщил источник в Офисе президента. Зеленский переживает, что если первый этап пройдёт по плану, то по дороге или в заранее приготовленном месте, где должна пройти жизнь клоуна, его всё-таки действительно ликвидируют, чтоб не рисковать лишний раз. <…> В любом случае, реально или инсценировав смерть, Зеленского уберут с поста руководителя страны в ближайшее время, как и глав силовых структур и Кабинета министров", — написал Кива в своём Telegram-канале 2 августа.Днём ранее в американском издании Politico вышла статья, в которой описано, кто будет руководить Украиной в случае смерти Зеленского. Как признались украинские чиновники, депутаты и аналитики, план действий по обеспечению преемственности власти есть. Согласно Конституции Украины, если президент не может выполнять свои обязанности, его функции берёт на себя председатель Верховной Рады, однако Руслан Стефанчук не пользуется популярностью среди населения, а также у части парламентариев. Вероятнее всего, он станет номинальным главой коллективного руководящего органа, в состав которого войдут глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников."Страна достигла мощной солидарности и национального единства, поэтому, если с Зеленским случится что-то ужасное, это событие не будет иметь такое решающее значение, как вы могли бы подумать", - заявил старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council, соруководитель программы "Украина в Европе"Адриан Каратницкий.Politico предположило, что смерть Зеленского может усилить давление на Украину с целью убедить её начать переговоры об урегулировании конфликта и достичь компромисса.СНБО Украины, естественно, опровергало, что в стране разработан подобный план, секретарь ведомства Алексей Данилов недоумевал, зачем Politico распространяет подобную информацию.Существует такой план или нет, появление в столь авторитетном издании, причём американском, статьи на тему ликвидации президента Украины явно произошло не просто так и явно не без ведома того, кого нужно, учитывая хотя бы тот факт, что больше 90% американских СМИ контролируются Демократической партией. Как минимум можно расценивать это как сигнал Зеленскому, который в последнее время стал излишне дерзким, непокорным и начал выходить из-под контроля покровителей.

https://ukraina.ru/20230809/1048583004.html

https://ukraina.ru/20230808/1048538054.html

https://ukraina.ru/20230613/1047142994.html

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, владимир зеленский, смерть, украина, президент, цру, ликвидация, зарубежье